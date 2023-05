Que faire des pensées parasites pendant la masturbation?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mashable

Disposer d'un créneau très resserré pour se masturber, donc vouloir aller à l'essentiel, peut parfois mener à la déconfiture. Surtout pour les personnes, ô combien nombreuses, qui peinent à se concentrer sur leur tâche –et finissent par penser à leur boss ou à leur liste de courses alors qu'elles sont en pleine action. Mashable s'est intéressé à cette catégorie-là, mais pas seulement, en se posant la question la plus ouverte qui soit: à quoi pensons-nous lors d'un moment de plaisir solitaire, et qu'est-ce que cela reflète de qui nous sommes?

Aux individus qui peinent à rester focalisés sur leur objectif –plaisir et orgasme–, la thérapeute Nikquan Lewis suggère avant tout de «mettre en place de bonnes conditions de masturbation». L'endroit idéal, une configuration agréable, le matériel adéquat (si besoin): tout ce qui peut aider à se sentir bien, et donc favoriser la concentration, est bon à prendre.

Oui mais si on se met à penser à ses ex? Alors Nikquan Lewis conseille d'assumer et de ne pas s'en vouloir: «Si le sexe était bon avec cette personne, y repenser peut juste vous permettre de prendre plus de plaisir et de vous mener vers l'orgasme. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous regrettez cette relation.» S'en vouloir, c'est de toute façon risquer de se bloquer. Et ça ne signifie pas que vous allez ensuite vous emparer de votre smartphone pour contacter l'ex en question (surtout ne le faites pas).

Fantasmes et traumatismes

Pour ce qui est des fantasmes, les plus incongrus sont autorisés. «Vous pouvez fantasmer sur quelque chose sans réellement vouloir que cela se produise, rassure la thérapeute Lena Elkhatib. Vous pouvez aussi avoir envie que ça arrive sans pour autant agir en ce sens, et ce pour tout un tas de raisons. C'est important d'en avoir conscience, car cela nous autorise à nous lover dans nos fantasmes sans honte, et à nous en servir comme d'un simple levier nous permettant d'accéder au plaisir.»

Si les fantasmes qui vous stimulent sont particulièrement violents ou perturbants, il peut évidemment être sensé d'en parler à un ou une thérapeute. «Cela peut aider à comprendre d'où viennent ces fantasmes, explique la thérapeute Sarah E. Wright. En parler permet de ramener une part de logique dans l'ensemble; c'est quelque chose qui est souvent absent dans le fantasme.» Il est tout à fait normal d'avoir des fantasmes. Cela indique avant tout que vous avez de l'imagination, et il serait regrettable de s'en vouloir et de se torturer l'esprit.

Si vous pensez soudain à votre grand-mère, à Valéry Giscard d'Estaing ou à ce moment de honte que vous avez vécu à l'âge de 11 ans, sachez que ce type d'image parasite perturbe bien d'autres personnes que vous. Voilà ce que Lena Elkhatib conseille: «Accueillir la pensée, la prendre en note et la laisser passer est le meilleur moyen pour que cette pensée aléatoire ne vous fasse pas perdre votre élan.» Autrement dit, plus on lutte contre ce genre d'image perturbante, plus elle risque de s'incruster dans l'esprit.

Attention: si les pensées parasites concernent des traumatismes du passé, et notamment s'ils sont d'ordre sexuel, c'est une autre histoire. «Cela alerte sur le fait que le trauma devra être travaillé ultérieurement, d'autant plus qu'il entrave votre capacité à vivre votre sexualité actuelle, explique Sarah E. Wright. J'ajoute qu'il est très habituel pour les victimes d'agressions sexuelles de penser à ce type d'événement pendant qu'elles se masturbent. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas seules! Sexualiser une situation, c'est parfois un moyen de la contrôler.»