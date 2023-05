Nous sommes allergiques au monde moderne

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

En France, 20% des enfants de plus de 9 ans et 30% des adultes sont allergiques aux pollens, et ces chiffres sont en augmentation dans les pays industrialisés, affirme le ministère de la Santé. De quoi gâcher en partie le printemps, saison qui pourrait être si douce s'il n'y avait pas tous ces éternuements et ces yeux qui grattent.

Aux États-Unis, 81 millions de personnes seraient touchées par ce que l'on nomme aussi le rhume des foins, appellation qui n'est pas la plus judicieuse. Cela représente un quart de la population du pays, et le chiffre ne cesse d'augmenter.

Wired remarque d'ailleurs que c'est le cas pour bien d'autres allergies, dont celle à l'arachide, qui peut être particulièrement dangereuse. En 1997, 0,4% des enfants américains étaient concernés; en 2008, le taux était passé à 1,4%. Même tendance au Royaume-Uni, où les hospitalisations pour de graves allergies alimentaires ont triplé entre 2008 et 2018.

L'asthme continue aussi à gagner du terrain dans la plupart des pays, et les allergies inattendues se multiplient, comme le syndrome alpha-gal, qui rend la consommation de viande rouge particulièrement dangereuse chez les personnes ayant préalablement été mordues par une tique.

Un monde qui change

C'est un fait: le monde change, et cela a des effets parfois conséquents sur nos systèmes immunitaires. Dans son livre Allergic: How Our Immune System Reacts to a Changing World, la médecin-anthropologue Theresa MacPhail explique par exemple que les réactions allergiques ont évolué de façon à aider nos organismes à expulser les substances cancérigènes et les toxines.

L'anxiété peut également avoir une influence notre sensibilité, puisqu'il a été démontré scientifiquement que les hormones liées au stress créaient des réponses similaires à celles des cellules à l'origine de certaines allergies. Certaines évolutions plus concrètes, comme l'allongement de la saison des pollens en raison du changement progressif des calendriers des récoltes –lequel est lui-même lié aux bouleversements climatiques.

Sur ces sujets, la communauté médicale à tendance à s'écharper. Tout le monde ne s'accorde pas sur les origines réelles des allergies, ni même sur la définition de ce qu'est une allergie. En revanche, le fait que nous soyons entrés dans une nouvelle époque fait consensus.

Voilà donc une époque où les allergies alimentaires sont plus nombreuses et plus dommageables, où les seringues d'adrénaline auto-injectable et autres mallettes de secours se démocratisent, et où de nouvelles allergies apparaîtront régulièrement dans nos vies, symboles d'un monde qui nous rend plus vulnérables, mais qui nous permet heureusement d'être mieux aidés par la médecine.