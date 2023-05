Chez les animaux aussi, les jeunes adultes squattent chez leurs parents

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Covid-19, hausse du coût de la vie: plusieurs facteurs expliquent que chez les humains, le nombre de jeunes adultes qui continuent à vivre chez leurs parents ait augmenté au cours de la dernière décennie. C'est ainsi qu'aux États-Unis, d'après une étude menée en juillet 2020, 52% des 18-29 ans vivent chez leurs parents. Sur les toutes dernières années, la tendance est plutôt à la baisse en raison de la sortie de l'ère Covid, mais le phénomène reste réel.

Chez les animaux aussi, les enfants semblent parfois avoir bien du mal à quitter le cocon familial, explique Discover Magazine. Cela peut s'expliquer par des difficultés à trouver de la nourriture par eux-mêmes, mais aussi par un sentiment d'insécurité qui les pousse à rester près de personnes qui les rassurent.

Le Merlebleu de l'Ouest, qui vit principalement en Amérique du Nord, a par exemple tendance à rester groupé avec frères, sœurs et parents, surtout pendant les mois d'hiver, afin d'augmenter ses chances de survie. L'union fait la force, et la vie dans le foyer familial présente aussi un intérêt majeur: lorsque les parents disparaissent, leurs enfants peuvent alors hériter de leur territoire, ce qui inclut généralement des réserves de nourriture savamment dissimulées. Les écureuils roux et les suricates sont également très friands de ce genre de fonctionnement.

«Dans la nature, il peut souvent être dangereux de quitter son groupe, de sortir et de chercher son propre logement», confirme Karen Bales, professeure de psychologie et chercheuses en sciences fondamentales à l'université de Californie.

Tanguy dans la verdure

Si les parents ne rechignent visiblement pas à s'occuper de leurs enfants, quel que soit l'âge de ces derniers, c'est avant tout par volonté de perpétuer la lignée. En veillant sur la sécurité de leur progéniture aussi longtemps que possible, ils s'assurent que celle-ci mette toutes les chances de son côté en vue de survivre et de se reproduire à son tour.

Certains parents y trouvent aussi un certain intérêt: avoir auprès de soi des enfants arrivés à l'âge adulte, c'est pouvoir leur confier la surveillance des plus jeunes. Ce fonctionnement a été observé chez plusieurs espèces de singes, des tamarins aux marmousets. Ailleurs, on apprécie la compagnie –même tardive– de ses enfants car elle permet de maintenir une température plus élevée dans le lieu d'habitation.

Il n'y a donc pas que chez les humains que les Tanguy existent. Sauf que chez les animaux, personne ne semble s'en plaindre: à ce jour, aucune situation dans laquelle des parents finiraient par chasser leurs enfants pour se consacrer à eux-mêmes n'a été relevée.