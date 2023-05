Festival de Cannes, jour 11: à l'aube du dernier jour, trois Italiens, et quelques autres belles rencontres

Temps de lecture: 11 min

La compétition officielle s'est terminée sur un feu d'artifice européen. Cinq films mémorables ont illuminé cette dernière ligne droite, avant l'annonce d'un palmarès qui inquiète quelque peu, si les choix du jury ressemblent au cinéma de son président, le prétentieux et complaisamment misanthrope Ruben Östlund.

D'autant que figurent en compétition cette année de ces films imbus d'eux mêmes et prêts à toutes les ruses (on pense à ceux de Jonathan Glazer et de Jessica Hausner en particulier), bien propres à séduire le signataire de Sans filtre. Mais l'histoire n'est pas écrite, et on a vu par le passé des choix inattendus au palmarès, y compris (parfois) pour le meilleur.

En attendant, la 76e édition du festival, ou du moins sa compétition officielle, s'est terminée avec un lot de très belles nouveautés, toutes venues d'Europe de l'Ouest (alors que la Quinzaine s'achevait, elle, avec le doux-amer De nos jours de Hong Sang-soo, attendu sur les écrans français le 19 juillet).

Un étrange effet de calendrier aura réuni en trois jours les trois meilleurs cinéastes italien·nes vivant·es, appartenant à trois générations successives : Marco Bellocchio, Nanni Moretti et Alice Rohrwacher. Pas question ici de les mettre en concurrence les un·es avec les autres, mais au contraire de saluer ensemble cette belle fécondité au long cours.

Les derniers jours du la compétition officielle auront aussi permis de découvrir trois autres titres mémorables, signés du Français Trần Anh Hùng, du Britannique Ken Loach et de l'Allemand Wim Wenders. Comme évoqué ici-même en début de festival, il n'y a nulle raison de se plaindre de ce que la plupart d'entre eux aient déjà été fréquemment invités sur la Croisette, du moment que leurs nouveaux films sont des réussites. Ce qui est le cas.

Un magnifique triplé italien

Il faudra revenir sur chacun de ces trois films lors de leurs sorties, mais nulle raison d'attendre pour saluer les joies qu'ils ont procuré lors de leur découverte sur la Croisette. Joies de spectateur, qui n'exclut ni la tristesse ni l'inquiétude quant à ce que chacun évoque.

Le Pape Pie IX (Paolo Pierobon) et son trophée, le petit Edgardo, dans L'Enlèvement. | Ad Vitam

L'Enlèvement est un nouveau et important chapitre de l'œuvre désormais imposante de Marco Bellocchio –on ne parle pas tant ici de ses trente longs métrages depuis Les Poings dans les poches en 1965, que d'un ensemble de films, depuis La Nourrice en 1999, sur les imaginaires du pouvoir en Italie, imaginaires dont le fascisme est une donnée majeure, mais qui trouve d'autres traductions, comme en a aussi témoigné l'an dernier l'immense Esterno Notte.

L'Enlèvement est un film historique, qui a pourtant trouvé d'étranges échos contemporains à Cannes, où fut projeté à plusieurs reprises en avant-programme un court métrage évoquant l'actuelle opération de vols d'enfants ukrainiens menée à grande échelle par les sbires de Poutine.

Comment ne pas faire le rapprochement avec cet épisode qu'évoque le film, lorsque qu'au milieu du XIXe siècle l'Église apostolique et romaine entreprit sous la direction du pape d'alors, Pie IX, de voler des enfants juifs pour les convertir et leur laver le cerveau.

Le nouveau film retrouve cette forme opératique, qui affectionne de grandes envolées lyriques et des effets de contrastes puissants dans un univers visuel très sombre qu' a souvent travaillé le cinéaste. Mais l'opéra n'est-il la forme artistique même en phase avec cette époque en Italie?

L'Enlèvement déconstruit les processus d'adhésion, d'appartenance, de multiples allégeances sentimentales, religieuses, culturelles, politiques, familiales... Aux côtés du jeune Edgardo Mortara, dont le sort devint à l'époque le symbole de ces épisodes sinistres, le film met à jour un écheveau de folies mêlées, folies qui ne se limitent assurément pas à la seule période historique décrite –ni d'ailleurs à l'Italie, même s'il s'agit en grande partie de décrire un processus lié à cette nation, au moment même où elle se constituait comme telle.

Vers un avenir radieux de Nanni Moretti est une très singulière proposition politique, centrée sur une unique question: que faire après une défaite totale –défaite historique et collective de construction d'une société plus juste et plus généreuse, projet qui aura été l'horizon du communisme européen et notamment italien, défaite personnelle (vieillissement malheureux, couple qui se détruit, difficulté à faire son travail)– tout en conservant une forme d'espoir et de fierté? Parce que ne pas le faire serait, éthiquement, humainement, cinématographiquement, une indignité absolue.

Nanni filmé par Moretti dans Vers un avenir radieux, ou la défaite en chantant. | Le Pacte

La réponse, ce sera ce brillantissime assemblage de sketches burlesques, mélodramatiques, didactiques, chantés, dansés, colorés, auto-ironiques, dont Moretti est la figure centrale, dans le rôle de Moretti essayant de réaliser un film sur les réactions, dans un quartier populaire de Rome acquis au Parti communiste italien, au soulèvement hongrois contre le stalinisme en 1956 et sa féroce répression par les chars russes (suivez son regard…).

Toutes les saynètes n'ont pas la même énergie, et on ne sait trop ce que tout cela évoquera à une personne née après la chute du Mur, voire après celle des tours de Manhattan. Il reste un précieux alliage de lucidité, de désir de filmer, et d'immense affection pour celles et ceux, au-delà des erreurs et des aveuglements, qui ont dédié une part décisive de leur existence à tenter de rendre le monde meilleur.

La Chimère d'Alice Rohrwacher est lui aussi situé dans le passé, un passé moins lointain, juste à la fin du XXe siècle. La benjamine de la dreamteam azzurra y fait surgir comme des apparitions une étrange figure de rêveur anglais dans la campagne toscane, et une bande de pilleurs de tombes étrusques.

Entreront en scène, en sortiront, y reviendront une vieille diva affligée d'une escouade de filles odieuses, une apprentie cantatrice nommée Italia qui cache ses enfants de différents pères sous son lit, une glaciale trafiquante d'antiquités, une femme aimée qui semble ne se trouver plus que dans les songes, ou les mythes.

Josh O'Connor et Carol Duarte dans La Chimère. | Ad Vitam

Qui entre ici ferait mieux de renoncer à tout rationalisme et toutes exigences d'enchainement logique des causes et des effets. Radicalisant encore l'approche qui a fait de Corpo celeste, Les Merveilles et Heureux comme Lazzaro les précédents jalons d'une des plus passionnantes propositions de cinéma advenues depuis le début des années 2010, La Chimère est comme un puzzle dont les pièces seraient délibérément disjointes.

Nulle maladresse dans ces discontinuités, mais la paisible certitude que l'essentiel s'active ailleurs, entre les scènes, entre les situations, et dans les échos étranges, émouvants, comiques, mystérieux qu'elles suscitent.

Wenders et Loach, deux vétérans à leur meilleur

Perfect Days de Wim Wenders est une sorte de bonheur d'autant plus inattendu qu'il y a longtemps que le réalisateur d'Alice dans les villes et des Ailes du désir ne s'était montré aussi convaincant, en tout cas avec un film de fiction. Quelques jours après la découverte du beau documentaire Anselm sur la Croisette, voici un conte contemporain d'une très belle tenue, juste, émouvant et drôle.

Hirayama (Koji Yakusho) en compagnie de sa nièce à qui il montre comment aimer les arbres. | Haut et court

Un plan filmé comme par Ozu (dont Wenders avait si bien évoqué le parcours dans Tokyo-ga) a montré cet homme nommé Hirayama s'éveiller et se préparer à partir au travail, au volant de sa camionnette professionnelle, revêtu de sa combinaison The Tokyo Toilet.

Ajoutons sans attendre qu'alors qu'il parcourt les rues de la capitale japonaise en chemin vers ses lieux de labeur quotidien, la présence sur la bande son d'Eric Burdon and the Animals interprétant leur version historique de «The House of the Rising Sun» est à soi seul d'une parfaite élégance.

L'élégance est un des mots qui définit le mieux le comportement du taciturne Hirayama, et cela d'autant mieux que son travail consiste à nettoyer les WC publics de la capitale, tâche dont il s'acquitte avec un soin méticuleux. Dans chacun de ses gestes, aussi peu considéré le travail qu'il effectue, il manifeste une attention, une précision, une efficacité, qui sont manière de prendre soin d'un espace public utile à toutes et tous, et donc aussi des gens qui en seront les usagers.

La première demi-heure du film accompagne la journée de Hirayama, du lever au couché, et aux rêves qui s'en suivent. Un moment privilégié de cette journée se situe dans le jardin d'un temple, où l'homme photographie rituellement les jeux du soleil dans les feuilles d'un arbre qu'il sera ensuite amené à appeler son ami.

Le cinéaste dont le premier film s'intitulait Summer in the City a toujours montré une attention particulière aux paysages urbains, et par moment le nouveau film évoque le si beau Lisbonne Story. Et bien sûr, le Japon, en particulier Tokyo, est un lieu d'inspiration privilégié pour Wenders. Tout cela concourt à la grâce lég!re qui imprègne, assez miraculeusement, le début du film.

Ensuite, quelques péripéties viendront émailler cette trajectoire, certaines émouvantes ou amusantes; au passage se livreront quelques propositions concernant aussi bien les relations familiales que ce qui se bouleverse dans le passage de l'analogique au numérique, et la possibilité d'en discuter l'irréversibilité.

Mais l'essentiel, tandis que se succèdent sur la bande son les titres d'une playlist d'anthologie (Patti Smith, Otis Redding, les Kinks, Lou Reed, Nina Simone… – et une belle version japonaise de «House of the Rising Sun») est l'incarnation, par l'absolument parfait Koji Yakusho, d'une manière d'habiter le monde.

De l'histoire personnelle de Hirayama, on entreverra les arrière-plans, mais c'est la relation à l'espace, au temps, aux personnes, aux autres êtres vivants, à la lumière, au mouvement, qui est le véritable enjeu, et la source du grand bonheur qu'il y a à regarder le film.

The Old Oak de Ken Loach s'inscrit dans le droit fil des deux précédents films du cinéaste, tournés dans la même région du nord-est de l'Angleterre, films explicitement dédiés à la description critique de certains aspects de la société britannique contemporaine et ses mutations.

T.J. (Dave Turner), tenancier de pub au grand cœur. | Why Not Production

Situé en 2016, au plus fort de l'arrivée de réfugiés syriens fuyant la terreur infligée à son peuple par le régime de Bachar el-Assad, le film se déroule dans une ancienne ville minière du comté de Durham, riche d'un puissant héritage syndical mais tombé dans la détresse, le désespoir et les tentations de la version locale du racisme et du fascisme dont on connait ailleurs de multiples autres traductions.

Là débarquent au début du film quelques familles de réfugiés, attisant les colères, les rejets, mais aussi les mouvement de solidarité. Au côté du tenancier du pub qui donne son nom au film, et d'une jeune photographe syrienne, The Old Oak suit les méandres et les possibilités que se rencontrent, ou pas, la mémoire ouvrière écrasée par l'époque Thatcher et ses suites, et les possibilités d'intégration de migrants dans une société déjà en grande détresse.

Grâce surtout aux archives de la vie ouvrière, que le cinéaste a aussi mis en valeur par le passé avec des documentaires (Les Dockers de Liverpool, L'Esprit de 45) et à la présence physique de ces hommes et femmes des quartiers pauvres d'une Angleterre à l'abandon, The Old Oak réussit à rendre très charnel, très vécu, ce récit au service d'engagements nécessaires.

Comme chez Moretti, même si dans une tonalité complètement différente, la question du maintien de l'espoir face aux catastrophes actuelles et à venir est ouvertement posée, jusqu'au finale particulièrement émouvant.

Deux films français, et les autres

Comme toujours surreprésentés à Cannes (30 longs métrages, toutes section confondues, sur 125 films sélectionnés sur la Croisette), le cinéma français aura dans l'ensemble laissé peu d'impressions enthousiasmantes aux festivaliers.

Parmi ceux qu'on a pu voir, hormis Anatomie d'une chute de Justine Triet et Le Procès Goldman de Cédric Kahn, à quoi s'ajoutent les belles découvertes d'Ama Gloria de Marie Amachoukeli et de Little Girl Blue de Mona Achache, déjà chroniqués ici, on ne trouve guère à évoquer que le nouveau film de Pierre Creton, Un prince, et La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng.

Pierre Creton, cinéaste-paysan normand, revient après Va, Toto! et Le Bel Été. Il a présenté à la Quinzaine des cinéastes une fiction plus débridée que ses précédents films, où la curiosité pour les espèces végétales mènera des abords de Varengeville (Seine-Maritime) aux contreforts de l'Himalaya, et où l'apprentissage des secrets botaniques se traduira en nombreuses étreintes gay.

Chez Pierre Creton, une saine pédagogie associant botanique et homo-érotisme. | JHR

Ainsi, avec naturel, humour et poésie, Pierre Creton évoque une vie entière, en pratiquant au passage dans le reflet d'une armoire à glace une des plus fulgurantes ellipses temporelles jamais filmées.

Quant à Trần Anh Hùng, il aura, lui, concocté une étonnante proposition de cinéma, paraissant venue d'un autre temps, sinon d'un autre monde.

Le récit de l'existence et des recherches culinaires du gastronome Dodin Bouffant et de la femme de sa vie et complice en cuisine, personnages d'un roman de Marcel Rouff mobilisés pour raconter une histoire assez différente du livre.

Chorégraphie en cuisine avec La Passion de Dodin Bouffant, avec, à droite, Benoit Magimel et Juliette Binoche. | Gaumont

L'essentiel du film est consacré à la préparation d'un nombre considérable de mets, typiques de la cuisine bourgeoise française de la fin du XIXe siècle. Ces séquences ont pour vocation de mettre en valeur moins la nourriture pour elle-même qu'une forme de travail artisanal aux éléments très nombreux et hétérogènes, assemblés par une équipe coordonnée comme un ballet, mais où chacun·e a sa place et son rang.

Tout autant que le résultat gustatif, ce que donne à percevoir le film concerne l'importance des juste outils, le choix des matériaux, des durées, des températures, la composition des textures, des couleurs, des volumes.

On l'a compris, c'est aussi bien une parabole sur la mise en scène, en particulier de cinéma –d'une certaine idée, mijotée, du cinéma. Celle-ci, et c'est l'une des plus belles qualités du film, prend place au sein d'autres rapports au monde, qui concernent la terre, les plantes, la lumière, mais surtout les rapports humains.

Idylliques (c'est une fable, pas la reconstitution de la vraie vie dans les cuisines bourgeoises), ces rapports sont marqués par le respect mutuel des personnes de conditions sociales, de genre et d'âge différentes, et surtout par la fière affirmation de sa liberté de la compagne de Dodin Bouffant.

Face à Benoit Magimel en maître des recettes mais pas entièrement des lieux, Juliette Binoche donne une grande richesse à ce personnage à la fois rigoureux et avide de liberté, leur interprétation à tous deux irisant de nuances la dramaturgie de cette danse des saveurs et des émotions.

En même temps que l'enjeu de la transmission, et de celui du renouvellement des propositions gastronomiques pour faire évoluer une tradition sans la renier, le film interroge avec attention la notion même de goût, et combien celui-ci fait appel au savoir et à la mémoire autant sinon plus qu'à l'expérience immédiate.

Sans y paraître, il y a là une vigoureuse déclaration de guerre à tout ce qui relève de la démagogie consumériste, voire du populisme, aussi bien que des effets spectaculaires et de surenchère quantitative, dont le repas délirant d'un Prince d'Eurasie aux airs de blockbuster hollywoodien sera la métaphore. Une déclaration et une exigence en matière de goût qui est loin de ne valoir qu'en matière de nourriture. Ni qu'en matière de films, y compris ceux présentés au banquet cannois.