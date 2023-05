Fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire est-il un délit?

Temps de lecture: 6 min

Il n'est pas rare que les anglicismes masquent des réalités moins légères qu'elles en ont l'air. Le snooping désigne le fait de fouiner dans le smartphone de son ou sa partenaire. Une pratique qui fait presque figure de sport national. Selon une enquête IFOP réalisée en avril 2023 pour Le Journal du Geek, quatre Français sur dix ont déjà espionné le téléphone de leur partenaire. Parmi ces inquisiteurs numériques, les femmes sont surreprésentées (elles sont 44% à l'avoir déjà fait). Les plus jeunes (moins de 35 ans) apparaissent également comme les plus habitués à pratiquer cette forme de cyberespionnage.

Si ce snooping invite à (re)penser les notions de confiance et d'intimité au sein du couple, à l'heure où le smartphone est omniprésent, il pose également des questions en termes de toxicité de la relation, sinon de comportements délictuels.

En somme, on peut se demander si cyberespionner son ou sa partenaire est une infraction et s'il s'agit d'une forme de violence conjugale.

«On tombe aujourd'hui très vite dans la violation de la vie privée»

À la première question, le code pénal offre une première réponse méconnue, alors même que le couple est encore traversé par l'idée romantique qu'à deux on devrait tout partager. Il instaure en effet un principe de droit au respect de la vie privée et définit un délit de violation du secret de correspondance (article 226-15), qui s'applique désormais aux échanges électroniques. «Le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions» est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Il existe en outre une circonstance aggravante lorsque les faits sont perpétrés par «le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité»: la peine encourue est alors de deux ans de prison et de 60.000 euros d'amende.

Il y a différentes choses dans cet article qu'il faut détailler pour mieux comprendre ce que recouvre (ou non) ce délit. Concrètement, pour qu'il y ait une dimension frauduleuse –«de mauvaise foi»–, il faut que les informations et échanges contenus dans le smartphone ne soient pas disponibles et accessibles directement.

Ainsi, jeter un coup d'œil à un aperçu de SMS sur un téléphone qui traîne sur la table ou lire un message WhatsApp par-dessus l'épaule de l'autre est intrusif, mais ce n'est pas un délit. De même, il est difficile de considérer comme délictuel le fait de consulter des messages sur un portable non verrouillé. Comme le signale Anne Marion de Cayeux, avocate spécialiste en droit de la famille, à qui nous avons demandé quelques éclaircissements: «On tombe aujourd'hui très vite dans la violation de la vie privée dès lors que quasiment tous les smartphones sont protégés par un code, un mot de passe ou par un système de reconnaissance faciale ou d'empreinte digitale.»

«Dans de nombreux cas, la surveillance des communications s'inscrit dans un continuum de (cyber) violences.» Ana-Clara Valla, chargée de mission «Cyberviolences sexistes et sexuelles» au Centre Hubertine Auclair

Est alors illicite le fait de consulter le téléphone de l'autre sans que ce dernier n'ait fourni le code (ou qu'il l'ait fait sous la contrainte) ou ne l'ait déverrouillé par lui-même volontairement. L'article 226-15 du code pénal vise également à punir le fait de:

répondre à un message reçu par le ou la partenaire;

utiliser un message reçu par le ou la partenaire (par exemple en faisant une capture d'écran);

partager à autrui un message reçu par le ou la partenaire.

Plusieurs cas précis de délits

Dès lors que fouiller dans le téléphone de son conjoint relève du délit, il sera contre-productif de chercher des preuves de tromperie, présence sur des sites de rencontres ou consultation de sites porno dans le cadre d'un divorce: le juge pourra estimer ces preuves irrecevables. C'est d'autant plus vrai qu'il existe de surcroît un délit de captation fixé par l'article 226-1 du code pénal, portant sur l'atteinte à la vie privée (et que, de toute façon, l'infidélité n'est plus sanctionnée de manière légale dans le cadre d'un divorce).

Anne Marion de Cayeux précise toutefois que des preuves obtenues de manière illicite pourront être recevables lorsque celles-ci sont indispensables et qu'elles sont proportionnées au but poursuivi, par exemple lorsqu'il existe des violences.

L'article 226-15 sur la violation du secret de correspondance sanctionne également le fait de poser un logiciel espion sur le téléphone de l'autre –un fait également sanctionné par les articles 226-1-3 (délit de géolocalisation en temps réel sans l'accord) et 323-1 et 323-3 (délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données).

Comme le signale en outre la fiche juridique «Que dit la loi face aux cyberviolences conjugales?», éditée par le Centre Hubertine Auclair (organisme francilien pour l'égalité femmes-hommes), d'autres faits découlant de l'intrusion dans le smartphone de son ou sa partenaire et relevant de la cybersurveillance tombent sous le coup d'autres articles du code pénal. C'est notamment le cas lorsque l'autre:

accède aux comptes bancaires personnels en ligne (délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, articles 323-1 et 323-3 du code pénal);

utilise des données privées obtenues frauduleusement en ligne, par exemple pendant une procédure judiciaire (délit de collecte frauduleuse de données personnelles, article 226-18);

se fait passer pour son ou sa partenaire en ligne en vue de lui nuire socialement, professionnellement, etc. (délit d'usurpation d'identité, article 226-4-1).

«Il n'existe pas de petite violence»

Peut-on et doit-on, face à ces violations de la vie privée, parler de violences conjugales? Pour répondre à cette question qui dépasse le cadre du droit, il faudrait presque faire du cas par cas et solliciter chaque victime de cybersurveillance pour connaître son ressenti et ce qu'elle perçoit comme violence, si tant est qu'elle n'est pas dans une situation d'emprise qui pourrait engendrer une forme de déni. À défaut, il est opportun de solliciter les militants et associations.

Pour Sophie Lagache, créatrice du compte Instagram @violences_en_milieu_queer, la réponse est sans appel: «La violence est l'antithèse du consentement: si je ne donne pas mon accord pour que l'on regarde dans mon téléphone, c'est de la violence. Il n'existe pas de petite violence.» Pour elle, consulter le téléphone de son ou sa partenaire à son insu est une intrusion, mais aussi un red flag d'une situation qui peut verser dans le «terrorisme conjugal».

Pour Ana-Clara Valla, chargée de mission «Cyberviolences sexistes et sexuelles» au Centre Hubertine Auclair, s'il ne faut pas banaliser le snooping, c'est qu'il s'inscrit souvent dans un contexte de cybersurveillance plus large, sinon d'emprise et de violences. «Dans de nombreux cas, la surveillance des communications n'est pas un fait unique, mais s'inscrit dans un continuum de (cyber) violences. Il y a une volonté de contrôler l'autre qui instaure un climat de peur, notamment une crainte d'être de plus en plus isolé.»

De fait, un certain nombre d'agissements relevant du harcèlement et de la violence s'inscrivent dans la continuité de l'intrusion dans le téléphone de l'autre et rentrent, ainsi que le note Anne Marion de Cayeux, dans «l'arsenal du conjoint ou de la conjointe violent». On pense notamment aux faits d'exiger, de manière répétée, les codes et les mots de passe de l'autre; de l'empêcher de répondre à un appel ou d'envoyer un message; d'exiger de savoir où l'autre se trouve et lui demander de le prouver, qui relèvent du harcèlement moral.

On pense aussi au fait de confisquer le téléphone de l'autre, qui relève du vol. L'avocate ajoute: «La confiscation du téléphone est inadmissible et relève de la violence, notamment de la violence économique.» Selon l'enquête IFOP pour Le Journal du Geek, 7% des sondés se sont déjà fait confisquer leur téléphone par leur partenaire… Un chiffre, comme celui des autres rencontrés dans cette enquête, qui montre à quel point la pente est glissante et invite cruellement à ne jamais banaliser l'intrusion dans la vie privée de son ou sa partenaire.