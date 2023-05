Ce symptôme de l'herpès génital dont vous n'avez jamais entendu parler

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible (IST) assez répandue. Selon l'OMS, environ 500 millions de personnes en souffriraient. Elle présente de nombreux symptômes, mais les connaissez-vous? Le HuffPost en révèle un quasi méconnu.

Comme toutes les autres IST, l'herpès génital est très contagieux et se transmet lors de relations sexuelles (vaginale, anale ou orale) ou via un contact peau à peau sur une zone infectée. Dans certains cas, il peut être asymptomatique ou alors apparaître des semaines, voire des années plus tard.

Vous connaissez peut-être les symptômes classiques –des cloques rouges ou des brûlures sur les parties génitales–, mais saviez-vous que l'infection pouvait même atteindre les jambes?

Les douleurs sur les jambes n'apparaissent pas dans tous les cas, mais c'est important de le savoir, au cas où. Abbas Kanani, de la pharmacie en ligne Chemist Click, explique que les personnes atteintes d'herpès génital peuvent parfois ressentir des picotements ou de fortes douleurs dans les jambes, les hanches ou les fesses des heures (voire des jours) avant les premières lésions (symptôme bien connu). «L'herpès peut affecter les nerfs, entraînant une névralgie herpétique, indique Kanani. Cela peut entraîner des douleurs le long des voies nerveuses affectées.»

L'herpès ne disparaît jamais vraiment

L'herpès est responsable d'autres symptômes qu'il est important de connaître. Pour savoir si vous êtes atteint de cette IST, vérifiez que vous n'avez pas de petites cloques qui éclatent en laissant des plaies près de vos parties génitales. Les brûlures et les démangeaisons sont aussi des indicateurs, tout comme ressentir une douleur lorsque vous urinez et avoir des pertes vaginales différentes de d'habitude.

Malheureusement, il n'existe pas de remède permanent, car l'herpès reste dans le corps. Il est toutefois possible de soulager les symptômes. Ils disparaissent généralement par eux-mêmes, mais ils peuvent réapparaître. Pas de panique: il existe des solutions pour limiter les récidives.

«Les médicaments antiviraux, lorsque la prescription est respectée, peuvent supprimer la réplication du virus et prévenir ou diminuer l'intensité des futures apparitions», affirme Kanani. Vous pouvez également suivre quelques conseils pour gérer vous-même les symptômes.

Tout d'abord, nettoyer la zone avec de l'eau claire est essentiel. Vous pouvez aussi utiliser un pain de glace, ainsi qu'une crème antidouleur. Veillez à toujours avoir les mains propres avant de toucher la zone, et si vous le souhaitez, versez de l'eau sur vos parties génitales lorsque vous urinez afin de soulager la sensation de brûlure. Enfin, ne portez pas de vêtements serrés et arrêtez les relations sexuelles jusqu'à ce que les plaies disparaissent.