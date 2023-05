La consommation de drogue et d'alcool sur le temps de travail a augmenté depuis la pandémie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

En télétravail, en dehors des réunions en visioconférence, personne ne vous voit. C'est là l'occasion parfaite, se disent certains employés, pour fumer un joint ou boire de l'alcool pendant les heures de travail. Depuis la pandémie de Covid-19, il semble y avoir un essor de ce genre de comportement, alerte le média Bloomberg.

En mai 2022, une étude de la Federal Reserve Bank of Atlanta estimait que le nombre d'Américains salariés de 25 à 54 ans ayant des troubles d'usage de substances psychoactives avait grimpé de 23% depuis la période pré-Covid, atteignant les 27 millions de consommateurs –soit un employé sur six au moment de la recherche. Selon Karen Kopecky, une des autrices du rapport, cette augmentation a causé une chute de 9 à 26% dans la participation au marché du travail.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

D'après une autre étude menée en novembre 2021 par l'entreprise de désintoxication Sierra Tucson, 20% des travailleurs américains consomment des drogues récréatives pendant leur pratique du télétravail. Une partie admet également être sous l'influence de certaines substances pendant des réunions en visioconférence.

En France, s'il n'y a pas de chiffres précis, une étude Odoxa pour GAE Conseil réalisée en 2020 relève que la majorité des sondés pensent que le télétravail accroît les risques d'addiction, aussi bien aux écrans qu'au tabac ou à l'alcool.

«Les employés pensent que c'est temporaire»

Les spécialistes en addiction interrogés par Bloomberg affirment tous que leurs programmes de désintoxication sont surchargés depuis la pandémie. D'après eux, plusieurs facteurs poussent les salariés à consommer, comme une paie régulière ou encore une proximité avec les drogues et l'alcool à l'abri des regards des collègues.

Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Daniel Angres, directeur médical à l'institut Positive Sobriety de Chicago, souligne que les industries ayant des mesures de sécurité renforcées, comme le domaine de la santé, ne font pas face à un excès de consommation. «Nous le voyons particulièrement là où il y a moins de garde-fous», soulève Daniel Angres, citant les métiers de la technologie, de la finance ou du droit.

«Les employés pensent que c'est une phase temporaire et qu'une fois qu'ils retourneront au travail, tout va s'arranger», explique Indra Cidambi, directrice médicale du centre de désintoxication Center for Network Therapy dans le New Jersey. Pourtant, beaucoup sont alors déjà accros. «Il y a beaucoup de déni», déplore l'experte de santé. C'est seulement lorsqu'on leur demande de retourner au bureau qu'ils cherchent une cure.

L'importance des relations sociales

Selon Daniel Angres, la consommation abusive en télétravail réduit la spirale descendante de la toxicomanie de cinq à dix ans à quelques mois. Il s'agit surtout de la diminution du temps passé autour de personnes en bonne santé qui déclenche ce cercle vicieux. «Tout tourne autour des relations, et c'est pourquoi il est important de mettre l'accent sur la famille et sur un lieu de travail sain. Une grosse partie de ceci a été compromise», juge Daniel Angres.

Les professionnels de l'addiction estiment par ailleurs que c'est le stress professionnel, lié parfois à une anxiété ou dépression sous-jacente, qui pousse les salariés à consommer. «Beaucoup de personnes commencent à utiliser de la drogue parce que cela les fait se sentir mieux», précise Warren Zysman, directeur de la clinique Employee Assistance Resources Services dans l'État de New York. Si cela peut apporter du réconfort en premier lieu, les conséquences qui s'ensuivent, elles, sont moins joyeuses.