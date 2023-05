Non, les gens du Moyen Âge n'étaient pas sales et ignorants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Les gens se lavaient-ils? Croyaient-ils que la Terre était plate? Les anglophones nomment cette période «l'Âge sombre», notamment à cause des clichés persistants sur une population arriérée, violente et désespérément superstitieuse.

Pourtant, la réalité de l'Europe médiévale est bien différente. National Geographic déconstruit quatre mythes autour de cette période, afin d'exposer les véritables conditions de vie de nos ancêtres.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Lorsqu'on évoque le Moyen Âge, on a tendance à croire que les médiévaux manquaient cruellement d'hygiène. Bien qu'il ait fallu attendre le XIXe siècle pour que l'on s'intéresse aux maladies et à ce qui les provoque, l'image d'une population sale qui ne se lave pas est erronée. En Europe, les gens adoraient prendre des bains. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs savons et se lavaient parfois même en public.

Il avaient également des rituels élaborés pour se laver les mains, en particulier dans la sphère aristocratique. Les paysans aussi se les lavaient, mais les nobles utilisaient de somptueux lavabos pendant que des ménestrels leur chantaient la sérénade. Les historiens modernes suggèrent que la pratique s'est essoufflée, ironiquement, au XVIe siècle (les Lumières), lorsque les fourchettes ont remplacé les doigts pour manger.

Les médiévaux avaient plus de connaissances qu'on ne le croit

Un autre mythe de l'époque persiste: la population «non éclairée» croyait que la Terre était plate et s'inquiétait de voir les navires tomber en arrivant au bout de l'océan. C'est faux. Les gens savaient que la Terre était ronde dès la Grèce antique (du XIIe au IXe siècle avant J.-C.).

Ils possédaient des connaissances astronomiques relativement complexes lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Alors comment se fait-il que le mythe persiste encore aujourd'hui? C'est la faute de Washington Irving, un écrivain américain du XIXe siècle qui a écrit une biographie de Colomb (apparemment pleine de mythes) si appréciée que l'idée a parcouru les époques.

Une population diversifiée

Les médiévaux ont bon dos. En plus de la théorie de la Terre plate, on les associe à une population en manque de diversité ethnique et exclusivement hétérosexuelle.

Cependant, en 2019, des chercheurs ont analysé l'ADN des os provenant du cimetière de la peste noire à Londres, et ils ont découvert bien plus de diversité que prévu. Sur 41 ossements étudiés, 7 lieux d'origines différentes ont été relevés. Certains avaient des origines africaines et d'autres un double héritage, européen et africain.

Du côté de la sexualité, bien que l'Église catholique ait enseigné l'homosexualité comme étant un péché, les historiens soulignent des preuves de non-conformité de genre et de relations dans les œuvres d'art et la littérature de l'époque. Toutes les femmes n'étaient d'ailleurs pas réduites aux tâches domestiques. Certaines sont devenues des leadeuses de guerre, des scientifiques et des actrices du pouvoir politique.

Enfin, malgré la réputation de l'Âge sombre, la période a permis à l'éducation, à l'art et à la technologie de prospérer. Elle est à l'origine de la création des premières lunettes, du chronométrage mécanique ou encore de la charrue lourde. Ces trois inventions ont mené à la révolution industrielle et au siècle des Lumières. Les cartographes de l'époque ont réussi à créer des cartes d'une précision étonnante et les armes à poudre ont révolutionné la guerre pour toujours.