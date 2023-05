«Décivilisation»: les mots d'Emmanuel Macron sur l'insécurité font polémique

Temps de lecture: 2 min

Après la mort de trois policiers à Roubaix tués dans un accident impliquant un conducteur drogué et alcoolisé, l'agression mortelle d'une infirmière à l'hôpital de Reims et la démission du maire de Saint-Brevin à la suite d'intimidations de l'extrême droite, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de travailler à «contrer ce processus de décivilisation». «Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes», a détaillé le chef de l'État.

Cette expression fait réagir la classe politique, notamment la gauche, qui fustige une complaisance avec l'extrême droite. Marine Le Pen estime pour sa part que les propos de Macron donnent raison au Rassemblement national.

Pourquoi ce terme de «décivilisation» fait-il polémique? Est-il marqué politiquement? Si décivilisation il y a, à quoi est-elle due?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, Véronique Reille-Soult, spécialiste de la communication, Éric Le Boucher, éditorialiste, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.