Comment gérer une rupture amoureuse?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Rompre avec quelqu'un n'est jamais une mince affaire, que vous soyez la personne à mettre fin à la relation ou bien celle qui le subit. Après tout, vous vous dites au revoir, ce qui est plutôt triste. Frustration, colère, tristesse... On ne guérit pas en claquant des doigts. Vice partage ainsi ses conseils pour vivre au mieux cette épreuve.

La première chose à se demander, c'est si la relation est vraiment terminée. Vous pensez peut-être que c'est évident, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, toutes les ruptures ne se produisent pas après des mois de disputes ou de coups bas: certaines semblent parfois se dessiner avant même que l'on s'en rende compte. Il est donc important de se poser les bonnes questions: aimez-vous encore la compagnie de l'autre? Avez-vous les mêmes centres d'intérêt?

Si votre réflexion ne laisse pas de place au doute, vient le moment fatidique: la rupture. Il n'y a pas de bonne façon de rompre, mais il y en a tout un tas de mauvaises. De manière générale, le faire en face à face reste idéal. «Faites en sorte de mettre la personne dans la meilleure situation possible, qu'elle se sente écoutée, comprise et prête à passer à autre chose», suggère Beth McColl , journaliste pour Vice. Quoi qu'il arrive, essayez d'être clair, tout en reconnaissant vos fautes et sans vous éterniser inutilement.

Le temps est votre allié

Vous pensez que le plus dur est fait? Eh bien malheureusement, non. Désormais, il faut imaginer à quoi la vie ressemble sans cette personne. Chacun s'en remet à son rythme, et il n'y a pas de façon de faire meilleure qu'une autre.

Extérioriser vos émotions à l'écrit peut toutefois vous aider. «Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais», recommande la thérapeute Rachel Aredia. «Cela vous donnera l'espace pour dire tout et n'importe quoi à votre ex. Mettre sur papier toutes vos émotions peut aider à guérir.»

Vous allez soudainement avoir beaucoup de temps libre et, pendant un certain temps, une faible capacité émotionnelle. Assurez-vous d'avoir un emploi du temps chargé, afin d'avoir une raison de sortir du lit le matin. «Concentrez-vous sur votre santé, vos proches et vos passions», conseille John Keegan, coach en relations amoureuses.

Rassurez-vous: vous n'allez pas passer le restant de vos jours à broyer du noir. Il existe certaines solutions pour avancer. Après avoir pris un moment pour réfléchir et faire la paix avec cette rupture, il est temps d'aborder la prochaine étape. Trouvez de nouveaux hobbies, inscrivez-vous à des ateliers ou des cours particuliers... En bref, faites-vous plaisir.