L'offre d'emploi à la recherche d'Africains pour combattre en Ukraine était fausse

Dans la guerre en Ukraine, un second conflit se joue sur le terrain numérique: celui de la désinformation. Un nouvel exemple vient en attester. Dans un tweet publié le mercredi 24 mai et vu plus de 600.000 fois, un compte Twitter partage ce qui semble être une offre d'emploi à destination «de citoyens du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord» pour participer à des opérations militaires en Ukraine.

La mission? «Des spécialistes militaires avec une bonne santé et stabilité psychologique devront participer à la contre-offensive ukrainienne», peut-on lire sur l'image partagée sur le réseau social. L'offre garantit même à la fin du contrat une procédure accélérée pour obtenir la citoyenneté au «Royaume-Uni ou dans l'Union européenne». La capture d'écran provient du site anglais Adzuna, une plateforme de recherche d'emploi. Si l'annonce existe bel et bien (et a été gelée pour l'instant par Adzuna), est-elle pour autant authentique? Le média Newsweek s'est penché sur la question.

Une annonce douteuse

Cette supposée annonce a été partagée par de nombreuses personnes adeptes de la désinformation, comme l'ancien homme politique britannique George Galloway, contributeur chez Russia Today, ou encore le candidat à la présidentielle française de 2017, François Asselineau, connu pour ses théories du complot.

🇺🇦UKRAINE RECRUTE MERCENAIRES POUR CONTRE-OFFENSIVE

Métamoteur🇬🇧 de recherche d'emploi,Adzuna recrute actuellement des mercenaires au Moyen-Orient et Maghreb contre:



💰20.000£/contrat(23.000 €)



🛂octroi in fine de la citoyenneté🇬🇧ou d'un pays🇪🇺



Source:https://t.co/o777TUu1wC pic.twitter.com/C518a9tvRw — François Asselineau (@UPR_Asselineau) May 23, 2023

Un autre compte français, Tajmaât, a également tweeté l'offre et a interpellé l'organisation anglaise Support for Ukraine, qui serait à l'origine de l'annonce. Sur Facebook, l'organisation a démenti toute implication et a prévenu les autorités pour cette usurpation d'identité.

Plusieurs éléments ont paru suspects aux yeux de Newsweek. Tout d'abord, la formulation de certaines phrases montre que la personne qui a écrit l'annonce n'est pas un anglophone natif. Le média note par exemple que la phrase «Spécialistes avec une bonne santé et stabilité psychologique» est étrange pour une offre d'emploi, tout comme la formulation «participer à un programme volontaire pour aider [l'Ukraine] sur une base compétitive», ou encore «paiement contractuel élevé».

La promesse de procédure accélérée de citoyenneté paraît également peu fiable. L'annonce est basée dans le Royaume-Uni, à l'adresse de Support for Ukraine, donc dans un pays qui est sorti de l'Union européenne. Or, elle offre la nationalité pour un pays membre de cette dernière.

Autre élément qui a mis la puce à l'oreille de Newsweek: la localisation. L'annonce précise seulement «Sands End», sans adresse précise. Or, il n'y a que deux correspondances pour un tel lieu: soit un quartier de Londres, soit un lieu dans le comté du Yorkshire, épelé cette fois-ci «Sandsend».

Un e-mail bidon

Le média américain n'est pas le seul à s'être posé des questions. Un chercheur français en OSINT (Open-Source Intelligence, c'est-à-dire de la recherche avec des données en sources ouvertes sur internet) a notamment pointé du doigt l'adresse mail utilisée dans une des versions de l'annonce, qui est tout simplement une adresse Gmail peu crédible.

Newsweek a écrit à cette adresse et reçu comme réponse que les citoyens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord «aideront» à rediriger les flux migratoires de l'Union européenne vers l'Ukraine. À la demande de preuves de la réalité de l'offre d'emploi ou du rattachement à Support for Ukraine, le supposé annonceur n'a plus répondu. Comme souvent, il ne faut pas croire tout ce qui est sur internet.