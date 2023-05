Les gens mariés qui trompent leur partenaire ne le regrettent pas

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Lorsqu'ils passent devant le maire, les couples se promettent souvent fidélité. Mais, coup dur pour la monogamie, cette promesse semble ne plus être toujours tenue.

Selon une étude de 2019, 46% des participants en couple monogame ont déjà trompé leur partenaire . Et des recherches plus récentes, relayées par le HuffPost, révèlent que ces infidèles ne regrettent pas de l'avoir été. Dylan Selterman, professeur agrégé à l'Université Johns-Hopkins dans le Maryland, qui étudie les relations et l'attirance, commente ces découvertes: «Les notes de satisfaction sexuelle et émotionnelle concernant l'aventure étaient élevées; les sentiments de regret, eux, étaient faibles.»

Qu'est-ce qui pousse les individus monogames à tromper leur partenaire? Pour la plupart d'entre nous, il est facile de croire que ceux qui commettent des actes d'infidélité ne sont tout simplement pas/plus satisfaits ou attirés par leur conjoint.

Infidèles mais amoureux?

Pourtant, une étude menée en partenariat avec le site de rencontres infidèles Ashley Madison suggère que cette idée reçue est fausse. Les autrices de la recherche, publiée dans le journal Archives of Sexual Behavior , confirment que les faiblesses des relations, que ce soit en matière d'amour, de satisfaction générale ou d'engagement, ne sont pas responsables d'une infidélité. Elles affirment par ailleurs que les tromperies n'affectent pas la qualité du couple dans le temps.

Elles ont toutefois remarqué que les participants qui avaient eu une aventure extraconjugale avaient tendance à avoir moins de relations sexuelles avec leur partenaire. C'est d'ailleurs le manque de satisfaction sexuelle qui pousse généralement une personne à commettre un acte de tromperie .

Esther Perel, sexothérapeuthe, a longtemps soutenu que tromper sa moitié ne voulait pas dire que l'on n'était plus amoureux d'elle. «Je vois des gens dans des relations heureuses. Ils disent “j'aime mon partenaire, et j'ai une liaison”. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre un terme à leur couple, c'est simplement qu'ils veulent quitter la personne qu'ils sont devenus», avait-elle expliqué au Guardian en 2017.

Une tromperie à sens unique?

Comme l'a découvert l'étude d'Ashley Madison, l'infidélité dans un couple est généralement à sens unique. «La plupart des participants ont révélé avoir trompé leur conjoint (65-70%), ont déclaré les autrices. En comparaison, peu de participants ont confié que leur partenaire les avait aussi trompés (14-24%). La plupart d'entre eux ont plutôt affirmé qu'ils n'avaient jamais été trompés (32-43%).» Du moins, à leur connaissance.