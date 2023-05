Les sirènes n'ont pas toujours été les gentilles reines de beauté qu'on connaît aujourd'hui

Temps de lecture: 9 min

Il est peu de créatures dont la notoriété a ainsi traversé les millénaires au point d'inspirer en 2023 une nouvelle version de La Petite Sirène, sortie dans les salles françaises ce mercredi. Loin devant le cyclope et autre kraken, la sirène inonde les arts occidentaux, depuis l'Antiquité jusqu'aux Pirates des Caraïbes en passant par le jeu vidéo The Legend of Zelda. On ne compte plus les citations, influencées ici ou là par du folklore régionaliste: la sirène est membre d'une famille nombreuse et cosmopolite, de la Mélusine française aux selkies des Shetland en passant par l'ondine germanique et la naïade grecque.

Cet être hybride nous fascine d'œuvre en œuvre mais de siècle en siècle, son ascendant sur ces timorés de Terriens a fondu comme écume au soleil. Le mystérieux monstre enjôleur a été domestiqué, repris en main par les codes et injonctions de la société patriarcale. La sirène s'est finalement muée, malgré ses nageoires, en reine de beauté comme les autres. Moins dangereuse, plus meringue: le pompon a probablement été décroché avec le dessin animé Disney de 1989.

Pourtant, son asepsie progressive a suivi un cheminement logique. À la base, la sirène est l'allégorie d'une nature hostile: la légende de la Loreleï sur le Rhin en est l'exemple type. Ce rocher situé à quelques kilomètres de Strasbourg s'élève au milieu des courants dans un passage très étroit et accidentogène du fleuve. Bon nombre de navires s'y sont fracassés. Par extension donc, les marins superstitieux ont créé la Loreleï, une nymphe squattant le rocher, causant naufrages et désolation pour se venger de son amant infidèle.

Mais quand l'humain conquiert son territoire et soumet les éléments, la toute-puissance des sirènes vacille. Les bateaux ont troqué leurs voiles pour des moteurs et des systèmes de navigation performants, alors quel rôle peut jouer la sirène, si ce n'est celui d'une vénus sortant des eaux?

«Gamin, cesse de jouer dans les vagues!»

Après épluchage minutieux de l'abondante littérature où l'animal fabuleux apparaît et examen attentif de ses multiples représentations, la journaliste américaine Carrie Sessarego résume parfaitement «le problème avec la sirène» dans un article intitulé «The Mermaid problem»: «Les récits qui parlent d'ondines (ou de tout être marin hybride ou métamorphosable) peuvent se classer en deux catégories. La première, “j'avais vraiment envie de sexe”, est celle où vous trouvez des créatures belles et séduisantes qui fonctionnent selon les mêmes codes que la romance paranormale, avec plus ou moins d'érotisme. Le sous-titre de cette catégorie est évidemment “j'avais vraiment envie de sexe et maintenant je suis mort!”»

Avec tout autant d'humour, Carrie Sessarego présente la deuxième catégorie: «Celle-là s'intitule “les enfants, pour la dernière fois, arrêtez de jouer dans la rivière/l'étang/le marais/l'océan!” Nous y trouvons des êtres terrifiants à savoir finfolk, kelpie (ou “cheval ondin”) et une infinie variété de monstres à l'apparence semi-humaine qui attirent l'imprudent dans l'eau.» Dans le moins pire des cas, conclut la journaliste, la bestiole vous épouse; dans le pire des cas, elle vous dévore.

Déjà, rappelons que les sirènes n'ont pas toujours barboté. Dans la mythologie grecque, elles volent en escadron: oiseaux à tête de femme, elles envoient se briser sur les récifs les malheureux vaisseaux attirés par leurs voix enchanteresses. Seul Ulysse de L'Odyssée, tuyauté par la magicienne Circé, en réchappe, ligoté qu'il est au mât de son navire tandis que son équipage rame oreilles bouchées.

«Homère est le premier à mentionner la sirène et le pouvoir de son chant, pouvoir de séduction comme de destruction, mais le poète ne donne aucun détail sur l'apparence physique de la créature», rappelle Hélène Vial, professeure de latin à l'Université Clermont Auvergne et spécialiste d'Ovide. L'enseignante-chercheuse précise encore que «c'est bien plus tard, notamment dans Les Métamorphoses, que les sirènes sont décrites comme des êtres mi-oiseau mi-jeune fille».

On ignore la nature exacte du chant sirénien mais il est une source d'inspiration pour les compositeurs et instrumentistes. La mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac, interprète d'un album consacré aux Sirènes chez Harmonia Mundi, en résumait ainsi la tonalité sur France Musique: «Il faut que ce soit en même temps charnel, en même temps très fin, c'est charnel et spirituel!»

La sirène ou «le savoir périlleux»

Cette sirène à voix d'or incarne «le savoir périlleux», selon la formule d'Hélène Vial: «La sirène est souvent, voire toujours associée en littérature à l'idée du savoir et des dangers du savoir parce que, dès le texte d'Homère, les sirènes se présentent comme détentrices d'une omniscience, elles disent qu'elles savent tout, “tout ce qui se passe sur la terre nourricière”, c'est l'expression employée par Homère. Et en même temps, ce savoir est présenté d'emblée comme associé à une mort probable de celui qui va entendre la voix des sirènes. Donc, à partir de ce texte matriciel qu'est L'Odyssée, on a toute une chaîne littéraire et artistique immense qui s'est construite autour de cette question du savoir dangereux, dont les sirènes sont porteuses.»

La sirène est au carrefour de plusieurs mondes et accompagne le mortel de façon plus ou moins contrainte vers l'au-delà. Dans son essai Le Chant de la sirène, l'écrivain et journaliste Vic de Donder note que dans l'Antiquité grecque, «l'usage de graver des sirènes sur les tombes remonte au Ve siècle avant notre ère», confortant «leur rôle de douces accompagnatrices du défunt vers le royaume des morts».

Avec l'avènement du christianisme, la confrontation entre Ulysse et les créatures prend un tour biblique. «Les sirènes servent à justifier la foi chrétienne», décrypte Vic de Donder. Le périple «d'Ulysse entre l'Enfer et son port d'attache est interprété comme l'expédition du croyant en quête de son véritable destin: le Seigneur. [...] Ulysse symbolise l'âme humaine et les sirènes les dangers de diverses natures qui jalonnent sa route. [...] Le mât d'Ulysse devient alors la Croix de Jésus.» Ulysse ne cède pas aux sirènes de la luxure et «demeure inébranlable face à la tentation», conclut Vic de Donder.

La mosaïque d'Ulysse et les sirènes, exposée au musée du Bardo à Tunis. | Jean-Pierre Dalbéra via Flickr

De volaille à poiscaille

À quel moment la femme-oiseau est-elle tombée à l'eau? A priori au Moyen Âge, raconte Vic de Donder: «Vers le VIIIe siècle, un ouvrage sur les monstres, attribué au moine anglais Aldhelm de Malmesbury, en propose une nouvelle version. De la tête au nombril, écrit l'abbé, les sirènes sont “des vierges et ressemblent aux êtres humains, mais elles ont une queue de poisson écaillée grâce à laquelle elles se dissimulent dans les vagues”. [...] Le moine introduit une autre particularité: il affirme que ces filles de la mer séduisent les marins par la beauté de leur corps, mettant pour la première fois l'accent sur l'aspect visuel de la séduction. Les sirènes n'envoûtent plus seulement par leur chant; ce sont de jolies femmes. Il ne suffit plus de se boucher les oreilles; qui les regarde est perdu. [...] Aldhelm a pu trouver cette femme à queue de poisson dans une légende celtique.»

La créature méditerranéenne se métamorphose en poisson d'eau froide, relate encore Vic de Donder: «Aux VIe et VIIe siècles, des moines irlandais répandent la foi chrétienne sur les îles britanniques et en Islande, et ils n'ignorent pas l'existence de récits relatifs aux sirènes. Ainsi cette légende, sur l'île d'Iona [...]: arriva une sirène qui vint implorer un moine dont elle était amoureuse afin qu'il lui octroie une âme. Le moine demeura inflexible. Elle devait d'abord quitter la mer, ce que la sirène refusa. Avant de disparaître définitivement, elle fondit en larmes qui se transformèrent en cailloux. Aujourd'hui encore, les galets de la plage d'Iona sont appelés “larmes de sirènes”.»

Le corps de la sirène est un enjeu

Longtemps, la sirène a hésité entre terre et mer. «C'est assez tard finalement, analyse Hélène Vial, que l'idée de se transformer en humaine comme les autres apparaît.» Alors, les rôles s'inversent. De menaçante, elle devient menacée, voire sacrifiée. La dimension sacrificielle atteint d'ailleurs son apogée sous la plume de Hans Christian Andersen, grand tournant dans la perception du mythe. Sa petite sirène anonyme fait un carton: elle veut troquer sa queue de poisson contre une âme et ne vit pas une love story mais un chemin de croix.

«La littérature et le romantisme ont engendré ces sirènes-là, des êtres qui échouent, qui souffrent, qui sont mutilés, tués et qui parfois se suicident, détaille l'enseignante. On le voit très bien dans le texte d'Andersen, sa petite sirène est une créature en danger. Le fait de perdre son corps ou de sacrifier une partie de son corps pour gagner l'amour ou une âme devient un enjeu, alors que ce n'est absolument pas le cas dans les textes antiques.»

Vignette de La Petite Sirène représentant la sirène et la sorcière. | Bertall via Wikimedia Commons

La machine Disney s'empare ensuite de l'héroïne et la reboutique à sa sauce. Attention spoiler: l'Ariel de Walt ne meurt pas. La chineuse d'épaves est une énième déclinaison de l'amour émancipateur, le grand amour qui ouvre les yeux, donne des ailes et une paire de gambettes. Si on voit le verre à moitié vide, celle qui voudrait «partir là-bas» n'a pas d'autre rêve en définitive que d'épouser son prince; si on le voit à moitié plein, Ariel se bat pour vivre comme elle l'entend, peu importent les tridents qu'on lui met dans les nageoires. Mais il n'empêche: femme ou sirène, on ne sort pas du statut d'épouse/mère.

Choisir une actrice noire pour incarner la nouvelle Ariel permet de rebattre (un peu) les cartes car cela réintroduit de la diversité. Depuis les romantiques du XIXe siècle, la sirène est prisonnière de son image de soupirante éplorée, voire de vierge des mers à peau et cheveux clairs.

C'est un peu ce qui ressort de cette anecdote rapportée par Vic de Donder dans son Chant de la sirène: «En 1989 [année de sortie aux États-Unis de La Petite Sirène de Disney, ndlr], la presse mondiale annonça que l'on avait capturé une sirène le long de la côte de l'île philippine de Panay. Il s'agissait de Michelle Hamilton, âgée de 22 ans, originaire de Sydney en Australie, qui s'était trouvée en difficulté avec son voilier. Les pêcheurs qui l'avaient recueillie étaient persuadés qu'ils avaient affaire à une sirène, comme elle était blonde et portait un bikini [...]: “Ils étaient une trentaine autour de moi”, déclara Michelle au Daily Mirror, “ils m'appelaient la déesse sirène.”»

Présenter au public une sirène à peau noire nous permet donc de revenir à la base même du mythe, à savoir: une figure changeante, hybride et insaisissable. «De tout temps, elles ont été associées à une dévalorisation de l'image de la femme, elles sont dans le même panier que la harpie ou la sorcière au sens large, sur fond d'une peur à l'égard du féminin, démontre Hélène Vial. Les magiciennes, prophétesses, mais aussi la Gorgone et sa proche parente la sirène sont autant de figures d'une féminité ambivalente et complexe, qui met en question l'ordre établi. Par leurs formes hybrides, leurs savoirs et leurs voix, ces figures sont aptes à mettre en question l'ordre du monde et à avoir un regard particulier sur les choses. Ça fait donc d'elles des victimes parfaites, mais ça fait aussi d'elles des instances porteuses d'un regard nouveau sur le monde. Et ça n'est pas un hasard si ces figures-là ressurgissent beaucoup aujourd'hui.»

Tenter de figer la sirène dans un rôle convenu ou attendu est un contre-sens. Selon la journaliste Carrie Sessarego, «la sirène a quelque à voir avec le body positivisme [qui célèbre la pluralité des corps, ndlr], l'exploration sexuelle, l'amour de l'autre, la curiosité et comment se libérer de la tradition».

Dans un monde où la peau blanche est encore trop valorisée, imposer une héroïne mainstream à peau noire est un geste engagé, à plus forte raison quand il est pris par une firme si puissante et qui a tant contribué à formater le divertissement adressé aux enfants. Les réactions racistes et violentes qui ont visé l'actrice Halle Bailey prouvent, si besoin était, que ce choix était nécessaire. On espère d'autres sirènes-role-models dans les années futures.