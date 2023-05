Un million de graines potagères envoyées en Ukraine par GoodAct.fr

Depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, de nombreuses pertes humaines et de dégâts matériels sont à déplorer. Mais il est un autre front sur lequel se joue le conflit: celui de la nature et de l’alimentaire. Terrains minés, chaînes logistiques brisées, champs incendiés… Des hectares de terres agricoles ont dû être laissées à l’abandon. Dans le même temps, dix millions de personnes ont été déplacées par la guerre.

Pour leur venir en aide, le collectif «Seeds for Ukraine» a lancé une initiative humanitaire exceptionnelle. Elle consiste à envoyer des graines par colis, à les acheminer vers les populations qui en ont le plus besoin et à les aider à construire des serres pour continuer à cultiver et à nourrir leurs familles. En 2023, «Seeds for Ukraine» souhaite ainsi soutenir 100.000 familles et communautés dans les 10 régions les plus touchées par la guerre avec la Russie.

Des variétés biologiques adaptées au climat ukrainien

Good Act, spécialisée dans la vente de cadeaux d’entreprise écologiques et fabriqués à partir de matières nobles ou recyclées, a choisi de prendre part à cette initiative en envoyant une partie des graines dont elle dispose. «Dans le cadre de notre activité, nous réalisons pour les entreprises et les collectivités des sachets de graines bio personnalisés. On a décidé d’offrir une partie de notre stock et passer une commande supplémentaire auprès de nos fournisseurs», précise Robin Morvan, le président de GoodAct.fr.

Carottes, radis, choux et betteraves… la société nantaise a envoyé, le 25 avril 2023, un colis de variétés biologiques adaptées au climat ukrainien. Celui-ci sera d’abord stocké en Pologne avant d’être distribué aux populations qui en ont le plus besoin.

«Notre don devrait permettre de produire 50 tonnes de carottes, 7 tonnes de choux, 2 tonnes de betteraves et 1 tonne de radis. C’est certainement peu de chose à l’échelle d’un pays, mais si cela peut inspirer d’autres sociétés, l’impact peut être important pour les Ukrainiens», ajoute le dirigeant. Au total, GoodAct.fr a envoyé près d’un million de graines potagères en Ukraine.

L’engagement, un enjeu central pour GoodAct.fr

Ce n’est pas la première initiative de ce type pour GoodAct.fr. L’engagement environnemental et social fait partie de son ADN depuis sa création en 2020. Elle a ainsi déjà apporté son soutien, via le mécénat, à plusieurs organisations comme l’association «Des Enfants et des Arbres» et «Les papillons blancs». «Si l'activité économique nous le permet (tant que nous sommes rentables en somme), nous ferons une opération de ce type chaque année», affirme Robin Morvan.

L’entreprise nantaise propose aussi à ses clients de s’engager pour les causes qui leur tiennent à cœur. Pour ce faire, elle a élaboré un système de points de fidélité permettant aux acheteurs de soutenir l’association de leur choix. Concrètement, lorsqu’une entreprise passe une commande sur le site de GoodAct.fr, elle peut envoyer l’équivalent de 5% de son montant à une organisation partenaire.

Les clients peuvent donc choisir, s’ils le souhaitent, d’apporter leur soutien à l’initiative «Seed for Ukraine» en reversant une contribution financière au projet. Ces dons permettront de construire des serres sur les territoires ukrainiens libérés. Outre l’acheminement de graines, le collectif se donne pour objectif de construire 100 serres à destination des populations les plus vulnérables dans les régions de Kherson et Kharviv.

Pourquoi pas vous?

Si vous souhaitez participer à cette initiative et soutenir «Seeds for Ukraine», vous pouvez, vous aussi, envoyer des graines jusqu’au 15 juin 2023. Au-delà de cette date, elles pourront être stockées et servir aux populations la saison prochaine, car elles peuvent conserver une capacité germinative élevée pendant 3 à 4 ans. Il est aussi possible de faire un don pour la construction de serres en se rendant sur le site du collectif.

Crédit photo: pexels