Stormzy, le rappeur qui met sa célébrité au service des communautés noires

Temps de lecture: 6 min

Le 28 juin 2019, Stormzy s'apprêtait à marquer l'histoire musicale britannique. Le soir-même, il se produisait à Glastonbury, l'un des plus grands festivals de musique au monde. Le rappeur issu de la banlieue londonienne, alors âgé de 25 ans, n'a qu'un seul album à son actif, le percutant Gang Signs & Prayer, et s'apprête à en sortir un deuxième, Heavy is the Head. En quarante-neuf années d'existence du festival, jamais un artiste noir britannique n'avait été annoncé en solo comme tête d'affiche.

Ce concert restera la meilleure représentation de ce que fait Stormzy. Le rappeur produit un set addictif, à l'énergie folle, enchaînant ses tubes devenus des classiques («Shut Up», «Vossi Bop», «Big For Your Boots», etc.) dans une ambiance électrique. Il s'inscrit aussi dans une démarche politique: dans ce qu'il porte sur scène –un gilet pare-balles customisé par le street-artist Banksy; dans ce qu'il sample –il retransmet le discours du député travailliste David Lammy sur la présence disproportionnée des hommes noirs en prison; dans ce qu'il crie à la foule –le «Fuck the government and fuck Boris», repris par les festivaliers.

Le lendemain, la presse britannique saluait sa performance –«historique», titre le Guardian–, et Jeremy Corbyn, à l'époque président du Parti travailliste, déclarait que «cette soirée ne restera[it] pas uniquement dans les annales de Glastonbury, mais surtout dans l'histoire culturelle du pays».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Investir dans l'excellence noire

Stormzy, de son vrai nom Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr., a aujourd'hui une discographie de trois albums, dans lesquels il aborde des sujets variés: les galères, la rue, l'amour, la santé mentale. Sa popularité est affirmée alors que le rap UK, et notamment le grime, rapporte gros dans ce pays et s'exporte de plus en plus.

Au-delà de la musique, Stormzy est aussi un acteur important au sein de la communauté noire britannique. À travers les nombreuses initiatives que l'artiste a mises en place ces cinq dernières années, il est devenu un modèle pour toute une génération. «Il offre de l'espoir», déclare Naz, journaliste culturel spécialisée dans le rap britannique et chercheuse indépendante.

En 2019, Stormzy était considéré par le Time Magazine comme un «next generation leader» («un leader de la nouvelle génération»). Dans cet article, l'autrice britannique de l'essai Le Racisme est un problème de Blancs, Reni Eddo-Lodge, rédige son portrait. «Il s'est donné pour mission de visibiliser largement les artistes, musiciens, créateurs noirs au Royaume-Uni. […] Stormzy est investi dans l'excellence noire. Il est clair qu'il veut grimper les échelons avec sa classe, plutôt que la renier», y écrit-elle.

Briser le plafond de verre

Dès les premières heures de sa célébrité, Stormzy a décidé d'ouvrir des espaces créatifs pour la communauté noire britannique. En 2018, à la suite d'une rencontre entre le rappeur et l'historique maison d'édition Penguin Random House UK, naît Merky Books. En argot anglais, merky signifie «quelque chose de super». C'est déjà le nom du label de musique du rappeur, avec lequel il a sorti son premier opus un an auparavant.

Cette nouvelle branche sert une idée fixe de Stormzy: venir en aide aux auteurs noirs en herbe qui luttent pour décrocher un contrat de publication. «Je connais trop d'écrivains talentueux qui n'ont pas de moyen de faire connaître leur travail, affirmait-il dans un post Instagram, depuis supprimé. J'espère que #Merky Books pourra être un point de référence permettant de se dire “Je peux être un auteur”, que cet objectif est réaliste et réalisable.»

Depuis 2018, la maison d'édition a publié une douzaine d'ouvrages. «Merky Books offre une réelle possibilité de publication dans une industrie qui reste encore très blanche, maintient Naz. La communauté noire est énormément sous-représentée au Royaume-Uni. Le monde de l'édition n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.»

L'expérience Merky Books n'est que le début des efforts de Stormzy pour briser le plafond de verre. La même année, il lance, en partenariat avec l'université de Cambridge, une bourse d'études réservée aux étudiants noirs britanniques. Le constat menant à cette démarche est simple: entre 2012 et 2016, cette faculté, qui reste l'une des plus élitistes du pays, n'a admis presque aucun élève noir –entre zéro et un par an environ, selon le Financial Times. Pour pallier à ce manque de diversité, la bourse Stormzy finance l'intégralité du cursus universitaire de 19 étudiants entre les rentrées 2018 et 2021.

«Pro-Noirs et pas anti-Blancs»

Quand certains se demandent, sur les réseaux sociaux, pourquoi une telle bourse n'est réservée qu'aux jeunes noirs, Stormzy répond doublement en chanson. Dans «The Crown», il dit: «I done a scholarship for the kids, they said it's racist / That's not anti-white, it's pro-black» («J'ai lancé une bourse pour les enfants, ils disent que c'est raciste. / Ce n'est pas anti-Blancs, c'est pro-Noirs»). Avant d'expliquer dans «One Second»: «When I take a stand, they say that I'm ruining my brand. / But I could never give a fuck, that's my duty as a man.» («Quand je prends position, ils disent que je ruine mon image de marque. / Mais je m'en fous, c'est mon devoir en tant qu'homme.»)

«On est dans un pays où des systèmes sont mis en place pour discriminer les communautés noires, souligne Naz. Stormzy crée des opportunités. Les gens le respectent énormément.» «Il n'a jamais eu peur des potentiels contrecoups sur sa carrière, liés à ses positions. Sa seule envie est d'aider ses pairs à transcender et briser ses frontières, poursuit Yusha Charles, journaliste musical, spécialiste du rap britannique. Quiconque venant de communautés marginalisées veut voir les gens avec lesquels il a grandi réussir.»

À ces initiatives, s'ajoutent, en 2020, la création d'un fonds de dix millions de livres sterling (environ 11,5 millions d'euros) alloué aux causes noires et, en 2022, le lancement de la campagne #MerkyFC, en partenariat avec Adidas et le club Manchester United, en faveur de la diversité dans le monde du football.

Le grime, une logique globale

Le genre musical dans lequel Stormzy s'inscrit, celui qu'il popularise et propulse aux sommets des charts britanniques, le grime, explique la prise de telles positions. «Le grime est bien plus qu'un type de musique, c'est une sous-culture à part entière, une manière de s'habiller, de penser, de s'exprimer», décortique Naz.

Le grime naît au début des années 2000 dans la capitale britannique, hub multiculturel, et plus précisément dans les quartiers marginalisés, au sein des diasporas. Il pioche ses influences dans «le UK garage, les sonorités gangsta new-yorkaises, la culture jamaïcaine et l'argot caribéen», détaille Yusha Charles. «C'est surtout l'effervescence des radios pirates, largement présentes à cette époque dans la capitale, qui participe à l'essor du grime.»

Ses pionniers se font vite remarquer: les chansons de Wiley et Skepta se font doucement apprécier par le grand public. La relève, composée notamment de Dave et Stormzy, inscrira le genre dans le marbre du paysage culturel britannique.

L'essor du grime est indissociable de l'évolution de Londres et de son rapport aux classes populaires: le genre devient une des rares possibilités d'expression, analyse Naz. «C'est un exutoire révolutionnaire qui permet à tout un pan de notre société, et surtout à la jeunesse noire, de prendre la parole, non seulement au sein de la musique, mais aussi de la politique.» Selon une étude datant de 2020, les Noirs britanniques ont neuf fois plus de risques que les Blancs d'être arrêtés et fouillés. Un rapport datant de février 2023 rapporte qu'ils ont sept fois plus de risques de mourir à la suite d'une arrestation.

Porter une parole politique, c'est ce qu'a fait Jme, frère de Skepta et autre figure importante du genre, lorsqu'il rencontre Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, pour une discussion à l'aube des élections législatives de 2017. C'est ce que Stormzy fait aussi, un an plus tard, sur la scène des Brit Awards, lorsqu'il interpelle Theresa May, alors Première ministre, au sujet de la tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux à Londres ravagé par un incendie meurtrier en 2017. «Yo Theresa May, where's the money for Grenfell? / You thought we just forgot about Grenfell?» («Yo Theresa May, où est l'argent pour Grenfell? Tu pensais qu'on allait oublier pour Grenfell?»).

«Le grime est le vaisseau parfait pour parler de ces thématiques, note Yusha Charles. J'ai l'intime conviction que les genres émanants des rues doivent adresser ce genre de messages, car leur public est le premier à vivre ces injustices.»

En 2022, Stormzy a dévoilé son très attendu troisième album, This Is What I Mean. La couleur de l'opus est à des années-lumière des précédents. L'artiste s'essaie au R&B et s'écarte du grime qui l'a fait connaître. Pourtant, ses textes restent incisifs. Dans «My Presidents Are Black», il avertit: «If you try to rob them for their dreams, of course I'm gonna put a target on your back.» «Si vous essayez de voler les rêves de [la communauté noire], je placerai une cible sur votre dos.»