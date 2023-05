Le Canada brûlait encore plus qu'aujourd'hui il y a 150 ans, mais est-ce vraiment rassurant?

Temps de lecture: 5 min

La province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, est débordée par ses feux de forêt, au point d'appeler ses fonctionnaires à se porter volontaires pour lutter contre les incendies. Entre le début de l'année et mardi 23 mai, plus de 500 feux y ont été répertoriés, détruisant plus d'un million d'hectares –bien plus que la moyenne des cinq dernières années dans cette province, établie à quelque 200.000 hectares brûlés. Et le compteur n'est pas près de s'arrêter, puisqu'il reste de longs mois avant la fin de la saison des feux, prévue en octobre.

Pourtant, d'après une étude menée au Canada par dix chercheurs spécialisés en écologie forestière et publiée dans le International Journal of Wildland Fire en novembre dernier, la forêt boréale, capable de pousser dans un climat froid et qui représente aujourd'hui 80% du territoire boisé canadien, brûlait davantage il y a 150 ans qu'aujourd'hui. Si les forêts étaient davantage touchées par le feu lors de l'ère pré-industrielle, avant même que les humains n'aient une influence significative sur la Terre, peut-on dire que l'on exagère les conséquences des changements climatiques? Ce n'est pas aussi simple.

Le mystère de l'intensité des feux

Les chercheurs ont pu arriver à cette conclusion grâce à l'analyse d'études déjà menées au Canada, mais qui restaient parcellaires et ne se concentraient que sur une zone limitée. Les scientifiques ont pris l'initiative d'éplucher les données des enquêtes précédemment réalisées, et de compiler leurs résultats dans une synthèse. Conclusion: par rapport à ce que l'on a pu observer ces quarante dernières années, les forêts boréales canadiennes brûlaient, selon ces documents, deux à dix fois plus qu'aujourd'hui entre 1700 et 1850. La faute probablement au petit âge glaciaire, période climatique froide et anormalement sèche favorisant les feux, qui a pris fin au milieu du XIXe siècle.

Pas de raison de s'inquiéter, donc? Pour Victor Danneyrolles, professeur-chercheur en écologie forestière à l'Université du Québec à Chicoutimi et l'un des auteurs de l'étude, c'est tout le contraire: «On s'est habitué au cours du XXᵉ siècle à avoir des forêts qui brûlent très peu, à construire des infrastructures dans des forêts qui brûlent très peu et à faire de la foresterie dans des endroits qui brûlent très peu, alors qu'aujourd'hui, ces feux risquent d'augmenter fortement avec les changements climatiques.»

Mais toute la lumière n'est pas faite sur ces feux qui ont brûlé sur le territoire de l'actuel Canada au XVIIIe et XIXe siècles. Certaines données restent encore un mystère pour les scientifiques. Le taux de combustion a ainsi été choisi par commodité, grâce à la dendrochronologie (la datation des arbres en comptant leurs anneaux de croissance) et à des méthodes statistiques pour les végétaux disparus. Mais l'intensité des feux brûlant à cette époque sur le territoire du Canada actuel est encore inconnue.

«Ce serait quelque chose d'intéressant à connaître et à étudier», admet Victor Danneyrolles. «On se doute qu'il y avait plus de surfaces brûlées dans le passé, mais c'était possiblement des feux de plus faible intensité, alors qu'aujourd'hui on en a peut-être moins en comparaison, mais ils sont de plus forte intensité.» Faute de données pour le prouver, cela ne reste pour l'instant qu'une hypothèse.

«Ça brûle beaucoup trop souvent»

Cathy Clerbaux, directrice de recherche au CNRS spécialisée en physique de l'atmosphère, a l'habitude de scruter les images des satellites et les données qu'ils captent pour surveiller les feux de forêt. Tous les incendies qu'elle analyse ne sont pas foncièrement néfastes dans cet écosystème. Par exemple, les résidus de cultures brûlés enrichissent le sol, et certaines espèces d'arbres comme le pin gris et l'épinette noire ont même besoin du feu pour se régénérer, la forte chaleur permettant à leurs graines de se disperser. Sauf qu'aujourd'hui, «dans les régions nord de l'Amérique et la Sibérie, ça brûle beaucoup trop souvent», alerte la chercheuse.

«Le problème c'est que comme personne n'habite là, les feux s'étendent sur des régions immenses, grandes comme la France.» Les proportions semblent en effet démentielles: le nuage de cendres provoqué par les incendies en Alberta s'étalait le 22 mai sur environ 4.000 kilomètres de long et sur une surface équivalente à six fois la France.

«Les incendies qui ont lieu en Amérique du Nord, on ne s'imagine même pas à quel point c'est quelque chose d'immense. Et à ce niveau-là, je doute que ce soit bon pour l'écosystème, parce que ça démolit tout sur des milliers d'hectares. Et même si cela peut être bénéfique pour la végétation, les tonnes de CO 2 qui sont relâchées ne sont pas bonnes pour le climat, ça c'est certain», ajoute Cathy Clerbaux.

Les derniers jours des paysages de carte postale au Canada?

Les feux engloutissent certes toute la flore sur leur passage, mais un autre élément absent de l'étude provoque l'inquiétude d'Eglantine Goux-Cottin, ingénieure forestière et présidente d'Ingénieure conseils en environnement et foresterie. «On a quand même des feux qui se déclarent de plus en plus tôt dans la saison», note-t-elle.

Et si les arbres tombent sous l'effet des flammes, c'est aussi le cas des oisillons qui n'ont pas encore appris à voler. «En juillet-août, les petits oiseaux ont déjà quitté le nid. Ce que je crains, c'est que les feux arrivent de plus en plus tôt et se déclenchent lors des périodes de nidification, quand les petits oiseaux n'ont pas encore quitté le nid. On peut vraiment avoir des catastrophes écologiques sur les espèces aviaires.»

À quoi pourrait ressembler le Canada ces prochaines années ou à la fin du siècle, alors que les feux de forêt devraient continuer à augmenter? Si les espèces animales comme le caribou forestier sont menacées, se peut-il que la forêt s'adapte? Victor Danneyrolles émet l'hypothèse que le paysage forestier se transformera: «Évidemment, on n'a pas de données pour le futur, mais si les feux deviennent trop fréquents et de plus en plus intenses, ils vont favoriser les espèces feuillues par rapport aux conifères que l'on trouve habituellement. Et ce paysage moins inflammable devrait faire diminuer la fréquence des feux.»

À plus long terme, ces incendies pourraient même, selon lui, avoir raison des paysages canadiens de carte postale avec leurs forêts à perte de vue. «À force de brûler tout le temps, il se pourrait que la forêt n'arrive même plus à pousser. Et on pourrait se retrouver avec des végétations comme dans les Prairies canadiennes par exemple, où on ce n'est plus de la végétation forestière, mais de la végétation arbustive ou même de graminées. Et cela devrait faire diminuer le risque de feu parce que ces végétations ont moins de biomasse à brûler.»

Des politiques silencieux

Aujourd'hui, la question des feux de forêt et de leurs conséquences au Canada ne semble toutefois pas y être un sujet politique. Une campagne électorale bat actuellement son plein en Alberta pour élire les membres de l'Assemblée de la province. L'occasion pour les deux principaux partis en compétition –le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti conservateur uni (PCU)– de proposer une vision politique aux citoyens sur les questions d'écologie?

L'actuelle Première ministre de la province, Danielle Smith (PCU), est restée silencieuse sur le sujet, tout comme la représentante de l'opposition Rachel Notley, cheffe du NPD de l'Alberta. Compliqué en effet de se positionner quand 80% de la production du pétrole brut du pays provient de cette province, assurant sa richesse. Mais les feux n'épargnent rien ni personne, et certaines compagnies pétrolières sont aujourd'hui contraintes de limiter voire d'arrêter leur production dans la région.