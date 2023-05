D'où vient le jeu pierre-feuille-ciseaux?

Temps de lecture: 4 min

Payer l'addition, descendre les poubelles, prendre la meilleure chambre... Autant de dilemmes qui ont un jour été tranchés par le pierre-feuille-ciseaux. Pour les anachorètes qui n'en auraient jamais entendu parler, ce jeu de mains consiste à choisir un symbole en espérant vaincre son adversaire. La pierre casse les ciseaux, la feuille recouvre la pierre et les ciseaux découpent la feuille. Un duel à l'œuvre depuis des siècles, tout droit venu d'Asie.

Les sources les plus anciennes évoquent l'apparition du jeu en Chine, il y a plus de 2.000 ans. On retrouve sa trace dès l'époque Ming (1368-1644), sous le nom de shoushiling, signifiant «jeu des signes des mains» ou «jeu des trois signes». Selon l'auteur Xie Zhaozhi, contemporain de la fin de la dynastie Ming, les seigneurs de la dynastie Han (206 avant J.-C.-220 après J.-C.) s'adonnaient ainsi à ce divertissement dans lequel le perdant était obligé de boire.

Ensuite importé au Japon, c'est ici qu'il se serait popularisé et que serait apparue la première mention du jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des gravures japonaises datant du XVIIe siècle représenteraient ainsi des gens en pleine partie de «limace-serpent-grenouille», l'ancêtre de notre pierre-feuille-ciseaux.

Rapidement, cette version prend le dessus et revêt sa forme moderne: le jan-ken-pon (ou simplement janken en japonais). Initialement, il était joué dans les tavernes ou les bordels comme un jeu à boire, un jeu sexuel ou un jeu d'argent. Il s'utilisait aussi pour trancher des décisions économiques ou politiques importantes. Bien loin d'un jeu pour enfants!

Janken, roshambo ou chifoumi

Un autre indice plaide également pour une origine japonaise. En France, le jeu se nomme aussi chifoumi, ce qui semble découler des premières syllabes des mots japonais hito, futa et mi, que l'on peut traduire par «un», «deux» et «trois»! S'il semble établi que le pierre-feuille-ciseaux a donc bien une origine asiatique, une légende raconte pourtant que le créateur serait français.

Aux États-Unis, en effet, le rock-paper-scissors est aussi appelé roshambo, ce qui serait une référence au comte de Rochambeau. Ce héros français de la guerre d'indépendance (1775-1783), qui s'est battu contre les Britanniques, aurait donné son appellation au jeu après une partie supposément remportée contre les généraux George Washington et Lord Charles Cornwallis, à l'occasion de la bataille de Yorktown en 1781. Précisons tout de même qu'aucune preuve historique n'atteste cette version.

En réalité, aucune trace du jeu n'existe en Occident avant les premiers échanges avec l'Asie. Le plus probable reste que le pierre-feuille-ciseaux soit arrivé aux États-Unis et en Europe avec les vagues d'immigration japonaise au XIXe siècle. Les premières mentions écrites n'apparaissent qu'en 1920, bien après la naissance de la pratique en Asie. En 1927, la revue catholique française La Vie au patronage évoque le jeu, mentionnant un «jeu japonais».

En 1932, c'est au tour du New York Times de publier un article qui décrit les règles du jeu. Un ouvrage compilant des jeux pour enfants, intitulé Handbook for Recreation Leaders et publié en 1936, y fait également référence sous le nom Rochambeau [page 50, ndlr].

Un jeu devenu universel

S'il éclot tard en dehors d'Asie, c'est à partir de son arrivée en Occident que le jeu se diffuse massivement et atteint la popularité qu'on lui connaît. Son succès mondial s'explique notamment par sa simplicité et son langage universel. «La véritable magie du jeu, c'est qu'à la différence de tous les sports, ton âge importe peu, tout comme importe peu le fait d'être un homme ou une femme, jeune ou vieux, ou même de n'avoir qu'une main. Tous peuvent se mesurer à égalité», expliquait en 2009 Brad Fox, arbitre des championnats nationaux mexicains, cité dans un article du Monde. Le jeu reste lisible et accessible à travers le monde, bien que des variantes existent en fonction des pays.

Ajouter des symboles comme le puits, le feu, l'eau ou l'allumette; remplacer les éléments par des animaux comme le tigre ou l'éléphant; jouer avec des cartes à la place des mains... Les adaptations du pierre-feuille-ciseaux sont innombrables. En témoignent d'ailleurs les différents noms donnés au jeu, en fonction des différents pays ou régions du globe: gawi-bawi-bo en Corée du Sud, bato-bato-pick aux Philippines, roche-papier-ciseaux au Québec, kő-papír-olló en Hongrie ou encore marteau-ciseaux-papier en Suisse, etc.

Toutes ces options gardent un principe commun, même si certaines variantes interrogent sur l'esprit du jeu. En Indonésie, par exemple, l'éléphant, l'être humain et la fourmi s'affrontent dans un combat à mort. Selon la coutume locale, l'insecte rampe ainsi dans l'oreille de l'éléphant pour le mordre et le rendre fou… Bonne ambiance.

Aux États-Unis, de la même manière, la version «pierre-papier-ciseaux-lézard-Spock», introduite par Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory, consiste en un empoisonnement, un écrabouillage ou encore une décapitation des différents protagonistes.

Championnats du monde et vrai moyen de décision

Le jeu du pierre-feuille-ciseaux a traversé les siècles et les continents pour occuper aujourd'hui une place de choix aux quatre coins de la planète. En plus d'être la première arme dégainée quand il s'agit de trancher un pari ou un dilemme, il a désormais droit à ses propres championnats du monde, en tant que pratique compétitive à part entière.

L'événement est organisé par la World Rock Paper Scissors Association (WRPSA) et accueille régulièrement des centaines de participants venus du monde entier. Un présentateur commente d'ailleurs le tournoi en direct. En parallèle, de nombreuses théories mathématiques et statistiques se développent autour des stratégies et des probabilités liées au jeu.

Mais l'accomplissement du pierre-feuille-ciseaux réside sûrement dans un événement devenu mythique pour les amateurs du jeu. En 2005, le président d'une grande entreprise japonaise qui n'arrivait pas à choisir si sa collection d'œuvres d'art devait être vendue par Christie's ou Sotheby's organisa une partie pour départager les deux sociétés de ventes aux enchères.

Les ciseaux de la maison Christie's battirent la feuille de son homologue Sotheby's, récupérant ainsi la vente d'un Picasso, d'un Cézanne ou encore d'un Van Gogh. Près de vingt millions de dollars tranchés au pierre-feuille-ciseaux!