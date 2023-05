Le restaurant L'Aube, l'ambitieux projet du chef Thibault Nizard

Temps de lecture: 4 min

Après les dures semaines de confinement imposées durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19, le chef Thibault Nizard a eu envie de nouveauté, de liberté, d'une marge de manœuvre plus grande, sans pour autant négliger la qualité de ses plats. Un désir qui l'a mené à ouvrir, à 30 ans, son propre restaurant le 4 avril 2023: L'Aube, à mi-chemin entre le Louvre et les jardins du Palais-Royal, en plein centre de Paris.

Lors de la création de L'Aube, l'idée de Thibault Nizard était de ne pas faire comme les autres. D'être créatif sans sombrer dans la facilité. Et, aussi, d'être celui qui a la main sur le décor autant que sur les plats proposés à la carte, l'organisation ou les horaires d'ouverture –«pour que chacun préserve une vie de famille», le chef a par exemple instauré la semaine de quatre jours et demi dans son établissement.

«L'Aube c'est un rêve et une équipe de rêve», affirme le chef. Une équipe d'une vingtaine de personnes (dont huit aux fourneaux), parmi lesquelles on retrouve des fidèles et des proches du cuisinier: sa femme, Elinor Nizard, qui dirige la salle; Bastien Veziat, son complice rencontré aux 110 de Taillevent, qui l'épaule en cuisine en tant que chef adjoint.

La salle du restaurant L'Aube est décorée tout en sobriété. | Natalia Khoroshaieva

Un chef de grandes maisons

Si Thibault Nizard est né à Paris, c'est dans le sud de la France, auprès de deux oncles restaurateurs, qu'est née sa passion pour la cuisine. Son premier plat, il le sort à 12 ans. «C'était une salade César.» Plus tard, de retour à Paris après un apprentissage à Tours, il passera par les cuisines du Collectionneur et du Chiberta, avant de rejoindre l'équipe du chef triplement étoilé Alain Solivérès au Taillevent.

Après ces premières expériences, le jeune cuisinier s'envole un an au Petit Nice de Gérald Passédat, lui aussi auréolé de trois macarons au Michelin, puis s'installe un temps derrière les fourneaux des 110 de Taillevent avant de retrouver ceux du Taillevent, où il est nommé sous-chef à 24 ans. Un établissement qu'il quitte en 2018, en même temps qu'Alain Solivérès, pour rejoindre Guy Savoy à La Monnaie de Paris, autre table alors triplement étoilée, en tant que sous-chef.

Mais c'est aussi pour son passage au Drouant que l'on connaît ce cuisinier de renom: entré comme second du chef Émile Cotte, il y a été nommé chef des cuisines à 28 ans. Ce parcours sans faute, de ses débuts jusqu'à l'ouverture de L'Aube, a permis à Thibault Nizard d'être reconnu comme un «jeune talent» par l'édition 2023 du guide Gault & Millau.

Poissons, charcuterie maison et cuisine d'instinct

L'Aube, c'est un établissement de 320 mètres carrés sur deux niveaux, tout en sobriété. À l'entrée côté Richelieu et dans une alcôve côté Montpensier, des moucharabiehs laissent passer une lumière tamisée. À l'accueil, des bouquets de fleurs fraîches rappellent qu'autrefois vivait et travaillait dans ce lieu un fleuriste.

À la carte figurent des menus pensés pour le déjeuner et le dîner, mais aussi un menu «après-spectacle», inspiré par la proximité de la maison avec la Comédie française et le théâtre du Palais-Royal, et proposé entre 22h et 23h (uniquement sur réservation). Côté recettes, le chef évoque sa passion pour les poissons et la charcuterie qu'il réalise lui-même, le tout servi avec découpes et flambages en salle. Il imagine aussi lui-même chaque dessert, dressé à même le passe (tout comme les plats).

La cave est quant à elle dotée de 6.000 bouteilles et quelque 300 références en provenance de la vallée du Rhône, région de prédilection du chef, de blancs choisis et de champagnes de qualité. À noter: elle peut se visiter avant le dîner en compagnie du sommelier Loïc Seznec.

Gourmandise de volaille, langoustines et bisque de volaille crémée. | Natalia Khoroshaieva

«Saucier de formation, je suis un cuisinier d'instinct. J'aime les grands classiques, mais je n'ai pas envie de m'ennuyer. Il doit y avoir de la vie dans une assiette, sans pour autant oublier ce qu'attend le client.» Voilà comment Thibault Nizard résume son identité culinaire.

À la carte

Les hors-d'œuvre:

l'huître Prat-Ar-Coum 00 rôtie nappée de beurre blanc (19 euros)

les pommes de terre au caviar Osciètre, crème d'Isigny (35 euros)

le jambon Mora Romagnola, cochon noir d'Italie (22 euros)

Au restaurant L'Aube, l'huître Prat-Ar-Coum rôtie nappée de beurre blanc. | Natalia Khoroshaieva

Les entrées:

le foie gras marbré, gelée de cidre de glace, pomme rôtie (37 euros)

l'artichaut poivrade de Bretagne, jus d'oignons rôtis et champignons (26 euros)

le maigre sauvage mariné à l'huile de fenouil (28 euros)

Le foie gras marbré, gelée de cidre, pomme rôtie. | Natalia Khoroshaieva

Les plats:

le cabillaud nacré, fumet de poissons au curry Sichuan, sarrasin et duxelles de champignons (38 euros)

le black cod sauce vigneronne, aubergine en millefeuille, raisins blancs (43 euros)

la quenelle de veau sauce périgourdine, foie gras et champignons boutons tournés (39 euros)

l'agneau de la Vienne, échalotes fondantes, blettes (44 euros)

L'agneau de la Vienne, échalotes fondantes et blettes. | Natalia Khoroshaieva

Les fromages affinés par le maître fromager Cyrille Hardouin:

le roquefort Carles (14 euros)

le soumaintrain (12 euros)

le gruyère de Fribourg (12 euros)

Les desserts:

le Saint-Honoré (25 euros)

la crème caramel (18 euros)

les fraises des bois, sorbet au fromage blanc et au basilic (28 euros)

Les fraises des bois, sorbet au fromage blanc et basilic. | Natalia Khoroshaieva

Les menus:

«Zénith», au déjeuner uniquement (58 euros)

au déjeuner uniquement (58 euros) «Aube», en cinq temps au déjeuner et au dîner (95 euros)

en cinq temps au déjeuner et au dîner (95 euros) «Crépuscule», en sept temps, au dîner uniquement (145 euros)

en sept temps, au dîner uniquement (145 euros) «Nocturne», en après-spectacle, sur réservation (68 euros)

L'Aube par Thibault Nizard: 10, rue de Richelieu, 75001 Paris. Tél.: 01 42 44 00 60. Ouvert du mardi au samedi sauf samedi midi.