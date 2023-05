Un nouveau dinosaure découvert en Espagne

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Le spinosaure vient d'avoir un nouveau cousin. Discover Magazine rapporte que des archéologues ont découvert en Espagne des fossiles d'un dinosaure issu de la famille des spinosauridés. «Protathlitis cinctorrensis», voilà son petit nom. Prédateur semi-aquatique, il mesurait entre 10 et 11 mètres de long et possédait de longues dents de forme conique. Il est le premier représentant du genre protathlitis.

Le groupe de chercheurs espagnols, qui a publié ses trouvailles dans la revue Nature , a trouvé près de la commune de Cinctorres un os de mâchoire droite, une dent et cinq vertèbres de cette nouvelle espèce, datant d'il y a 127 millions d'années. La région dans laquelle la découverte a été faite, la formation géololgique d'Arcillas de Morella , contient des restes d'autres dinosaures, comme des iguanodons, ou d'autres de la famille des spinosauridés.

Et pourquoi porte t-il ce nom? «Cinctorrensis», bien évidemment pour le nom de la commune, Cinctorres. «Protathlitis», quant à lui, veut dire «champion» en grec... en référence au club de football Villarreal C.F., qui a gagné le championnat de l'Europa League en 2021, et qui fête son centenaire en 2023.

Comme des crocodiles

Ce groupe dont fait partie protathlitis cinctorrensis était friand de poissons et plongeait dans l'eau comme le ferait un héron, tout en attrapant de temps en temps des ptérosaures, ces dinosaures volants. Cette découverte permet de remplir un peu plus l'arbre généalogique des spinosauridés, auquel appartenait par exemple le massif spinosaure (12 mètres de long pour 12 tonnes), ou le moins lourd baryonyx (10 mètres pour 2 tonnes). Ils sont tous caractérisés par un crâne allongé, des dents coniques, et pour beaucoup par une crête dorsale.

Avec la dérive des continents il y a des centaines de millions d'années, l'étude de la population des spinosauridés à travers le monde demeure compliquée, souligne Discover Magazine. La nouvelle étude concernant protathlitis cinctorrensis suggère que cette famille de dinosaures est apparue dans ce qui est aujourd'hui l'Europe pour ensuite se diviser en deux sous-groupes, les baryonychinés (dont fait partie la nouvelle espèce) et les spinosaurinae.

Là où les premiers sont restés sur leur continent d'origine, les seconds ont peuplé le continent de Gondwana, qui regroupe une partie de l'Afrique moderne. Ces dinosaures ont également migré vers ce qui constitue désormais l'Amérique du Sud, mais aussi l'Asie du Sud et le Royaume-Uni, où des archéologues trouvent encore des dents de spinosauridés.