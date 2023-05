NutriVize, le diététicien en ligne présent à vos côtés à tout moment

Près d’un Français sur deux est concerné par le surpoids ou l’obésité, selon une récente étude de l’Inserm. Or l’obésité augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, et de nombreuses formes de cancers, rappelle l’Institut. Ce qui en fait un enjeu de santé publique majeur.

Pour vous aider à perdre du poids, la société Vize.co, fondée par Alexandre Chombeau, a créé un service de diététique en ligne. Grâce à l’application NutriVize vous pourrez bénéficier du suivi et des conseils d’un diététicien en ligne à tout moment, pour vous motiver, répondre à vos questions et surtout vous permettre d’atteindre votre objectif!

Mais attention, pas question de vous frustrer: il vous faut adopter un régime alimentaire que vous pourrez suivre sur la durée!

Une meilleure alimentation pour une meilleure santé

La perte de poids ne doit pas répondre à des diktats toxiques de minceur, mais bien à un souci de santé et de mieux être. Car le fait de suivre des régimes trop restrictifs et à répétition augmente le risque de se confronter à l’«effet yoyo» et de développer, à terme, des troubles du comportement alimentaire (TCA). D’après un sondage Ipsos paru en juin 2022, 44% des femmes déclarent avoir souffert de troubles de ce type.

Exit donc la recherche effrénée du fameux summer body à seulement quelques mois de l’été et place à une modification profonde et raisonnée de vos habitudes alimentaires sur le long terme.

Un bilan nutritionnel complet

Pour ce faire, réalisez votre bilan nutritionnel sur NutriVize. En identifiant la nature de votre métabolisme, votre activité quotidienne, l’application vous proposera un plan nutritionnel complet répondant à vos besoins énergétiques journaliers.

Le suivi sera aussi adapté à votre objectif, car les raisons de vouloir perdre du poids varient d’une personne à l’autre.

Que vous souhaitiez gagner en masse musculaire, perdre du poids durablement, rééquilibrer votre alimentation, ou retrouver votre poids de forme après une grossesse, un programme spécifique vous permettra de fournir à votre organisme tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement.

Un suivi spécifique pour les pathologies comme le diabète

Si c’est un diagnostic médical qui vous oblige à revoir votre régime alimentaire, vous êtes aussi au bon endroit puisque NutriVize propose un programme dédié aux pathologies. En cas de diabète par exemple, qui concerne aujourd’hui 5,5% de la population française, un suivi sur mesure sera établi pour vous aider à diminuer votre taux de glycémie au quotidien.

L’application a aussi conçu des programmes spéciaux à destination des personnes souffrant de cholestérol ou d’allergie à certains aliments comme les œufs, le poisson ou les produits laitiers.

Enfin, un accompagnement consacré à l’alimentation pendant la grossesse et le post partum est disponible pour les femmes.

Votre diététicien en ligne disponible à tout moment

En cas de baisse de motivation ou de question quelconque, échangez avec votre diététicien par message écrit, audio et vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à ses encouragements et ses conseils au quotidien, vous pourrez conserver votre motivation et bénéficier d’un cadre et d’un suivi optimal.

Crédit photo: pexels