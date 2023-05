Le tombeau de Toutânkhamon est-il maudit?

Temps de lecture: 5 min

Au début du XIXe siècle, les sables de la vallée des Rois, en Égypte, sont colonisés par les chasseurs de trésors. Nombreux sont les experts à espérer percer les secrets des mausolées des pharaons. Dans la précipitation, on ne distingue plus bien les égyptologues chevronnés des pilleurs de tombes.

D'autant que les grands musées européens –Louvre et British Museum en tête– volent en toute impunité les reliques fraîchement déterrées pour enrichir leurs collections. À l'époque, l'Égypte est encore une colonie britannique.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Un projet pharaonique

Bien déterminé à croquer sa part de célébrité dans l'affaire, un riche aristocrate anglais, Lord Carnavon, finance sa propre expédition en 1907. Il a embauché un de ses compatriotes pour superviser les recherches: arrivé quinze plus tôt sur le terrain, Howard Carter s'est déjà bâti une réputation d'égyptologue aguerri. Leur but: mettre au jour le tombeau de Toutânkhamon, «l'enfant roi» ayant brièvement occupé le trône d'Égypte un millénaire avant notre ère.

Les ambitions de Carter et de son mécène sont à la hauteur du prestige du pharaon: plusieurs archéologues se sont déjà mis en quête de sa sépulture, en vain. Cependant, les deux hommes semblent bien décidés à réussir là où leurs homologues ont échoué. À la tête d'une équipe locale de fouilleurs, Carter fore les vallées inhospitalières du Nil; sa main-d'œuvre fourmille le long des crêtes de calcaire et s'enlise dans les sables éternels; mais malgré quelques découvertes de premier ordre, aucun signe de la nécropole de l'enfant roi. Pour couronner le tout, la Première Guerre mondiale éclate, obligeant Lord Carnavon à suspendre les recherches.

L'aristocrate a déjà injecté des milliers de livres sterling dans un hobby très coûteux. Sa patience est mise à rude épreuve par la stérilité des sols de la vallée des Rois, qu'on murmure pourtant semés de trésors. Mais en novembre 1922, la détermination des deux hommes paye enfin. Un membre de l'équipe de Carter met au jour une volée de marches sous le sable brûlant. Creusant plus avant, les recherches révèlent l'entrée d'une tombe sur laquelle on peut lire... le nom du pharaon!

Un télégramme plus tard, Lord Carnavon est dépêché sur la zone des fouilles. Les journalistes du monde entier s'agglutinent autour du site. La tension est palpable: Carter est sur le point d'entrer dans l'histoire.

«Des choses merveilleuses»

Le 26 novembre, Carter pénètre dans la chambre mortuaire de Toutânkhamon. Dans le griffonnement des blocs-notes, il dégaine son burin et perce un trou dans la porte principale. Puis, éclairé par la lumière vacillante d'une chandelle, il jette un œil à l'intérieur. «Voyez-vous quelque chose?» s'enquiert Lord Carnavon. «Oui, des choses merveilleuses!» lui répond l'archéologue. Le tombeau a, semble-t-il, échappé à l'avidité des pilleurs et des diplomates: il contient statues, vases funéraires, mobilier plaqué d'or, d'innombrables joyaux... sans oublier le sarcophage de l'enfant roi et son masque mortuaire pesant plus de dix kilos.

Au total, pas moins de 3.000 objets sont découverts, que Carter mettra dix ans à inventorier. L'égyptologie vient de réaliser l'une des découvertes les plus importantes de son histoire. L'heure est à la fête, et personne ne compte bouder son plaisir.

Un étrange incident, rapporté par le correspondant du New York Times à Louxor, plombe pourtant l'atmosphère festive: le jour de l'ouverture du tombeau, le canari apprivoisé de Carter aurait été dévoré par un cobra. Ce serpent, extrêmement venimeux, est aussi le symbole des dynasties égyptiennes, qui le représentent stylisé sur les diadèmes des pharaons. De quoi refroidir la main-d'œuvre locale, qui y voit la marque d'un funeste présage.

Au printemps suivant, alors que Carter s'affaire toujours à recenser, inlassablement, les trésors récupérés dans la dernière demeure de Toutânkhamon, Lord Carnavon décède subitement. Une piqûre de moustique qui s'est infectée après un mauvais coup de rasoir. Comme un symbole, le jour de sa mort, une panne d'électricité paralyse Le Caire. Il n'en faut pas plus pour que les journaux sensationnalistes s'emparent de l'affaire, et publient à grand tirage l'hypothèse selon laquelle le pharaon punirait les individus ayant osé violer sa sépulture. On raconte qu'une mention, gravée dans la pierre à l'entrée du tombeau, aurait pourtant prévenu les gêneurs: «La mort viendra sur ses douces ailes pour celui qui ose troubler la paix du roi.»

Le retour de la momie

Au cours des sept années qui suivent, neuf autres participants à l'excavation trépassent de causes non naturelles. Après Lord Carnavon, c'est au tour de George Jay Gould, un magnat de la finance, de succomber à une fièvre foudroyante contractée sur le linceul de Toutânkhamon. Le demi-frère de Carnavon meurt, lui, d'un empoisonnement du sang. Le gouverneur général du Soudan, Sir Lee Stack, est assassiné par des étudiants égyptiens en colère alors que sa voiture serpente dans le centre-ville du Caire. Le secrétaire personnel de Carter, Richard Bethell, est découvert mort dans sa chambre d'hôtel, vraisemblablement asphyxié.

Au cours des années suivantes, la macabre liste se rallonge: le radiologue britannique qui a passé la momie de l'enfant roi aux rayons X meurt d'une maladie mystérieuse; un prince égyptien de passage sur le site de fouilles est abattu par sa femme; un ouvrier du chantier de Carter est empoisonné à l'arsenic. L'affaire fait grand bruit: le futur dictateur Benito Mussolini, que l'on dit très superstitieux, fait déménager du palais Chigi une momie égyptienne offerte en 1923 par un confrère moyen-oriental.

Dans la décennie qui suit l'ouverture du sarcophage, une quinzaine de morts suspectes ou violentes sont recensées parmi le personnel ayant, de près ou de loin, participé à l'expédition. Même le romancier britannique Sir Arthur Conan Doyle, occultiste à ses heures, donne du grain à moudre aux journalistes en affirmant que les prêtres égyptiens ont dû clore le cercueil du pharaon avec de puissantes formules magiques. Plus terre-à-terre, d'autres hypothèses ont incriminé les virus millénaires ou les champignons toxiques scellés avec la momie dans son caveau.

Une fable journalistique?

Pour donner le change dans cette affaire, il faut s'arrêter sur les participants à l'expédition qui y ont survécu –dont certains, d'ailleurs, connurent une existence remarquablement longue. Douglas Derry, le médecin légiste responsable de l'autopsie de l'enfant roi, eut le temps de souffler ses 87 bougies avant de passer l'arme à gauche. Or, on peut raisonnablement penser que si la momie du pharaon avait été mal intentionnée, l'homme chargé de la disséquer au bistouri aurait été le premier à subir un mauvais sort...

Même constat dans le cas du sergent Richard Adamson, chargé de la protection du sanctuaire de Toutânkhamon pendant sept années consécutives, qui trouva la mort en 1982 –pas moins de soixante ans après les faits.

Le principal intéressé, Carter lui-même, ne se soucia jamais d'un anathème millénaire: «Toute personne saine d'esprit devrait balayer de telles inventions avec dédain», déclara-t-il. Il succomba pour sa part d'un cancer en 1939, à l'âge très honorable de 64 ans. Ce sont surtout les journaux de l'époque qui contribuèrent à créer dans l'imaginaire collectif une pseudo-malédiction royale.

L'avertissement figurant à l'entrée de la tombe aurait ainsi été inventé par un journaliste en mal de reconnaissance. Le public se passionnant, depuis le début du siècle, pour les fouilles archéologiques jalonnant cet âge d'or de l'égyptologie, la presse y vit un excellent moyen de décupler son tirage, quitte à user de sensationnalisme. Le reste n'est que hasards isolés dans un pays encore instable géopolitiquement et propice aux fièvres et autres infections.