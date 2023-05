Le lance-grenade RPG-7 est-il efficace face aux chars modernes?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Le RPG-7 est-il toujours une bonne arme antichar?»

La réponse d'Ogre-Mercenaire:

Oui et non.

Cela reste une bonne arme antichar, peu coûteuse et simple à mettre en œuvre. Ce lance-grenade est d'ailleurs encore en dotation dans un certain nombre de pays.

Pour dire les choses simplement, le RPG-7 est aux armes antichar ce que l'AK-47 est aux fusils d'assaut. Comme pour l'AK-47, on a depuis produit des armes plus efficaces que le RPG-7 et qui compensent une partie de ses faiblesses, mais elles ne sont pas aussi bon marché et simples d'emploi.

La munition du RPG-7 est entièrement non-guidée et sa portée efficace est de l'ordre d'une centaine de mètres. Si cela la rend simple d'usage, cela en fait aussi une arme très dangereuse à employer: le soldat qui tire une roquette doit non seulement se placer assez près de la cible, mais aussi se mettre à découvert au moment d'effectuer le tir.

Un projectile guidé, comme celui du Javelin américain, permet de prendre moins de risques et de tirer de plus loin, ce qui, dans les armées modernes, est plus intéressant que la simplicité d'emploi du RPG-7. En effet, le «prix» d'un combattant capable de se servir correctement d'armes plus complexes et de s'intégrer dans une tactique interarmes n'est pas –ou plus? On peut se le demander au vu de la situation en Ukraine– celui qui avait cours en Russie lors de la mise au point du RPG-7, créé par les Soviétiques en 1961.

Autre problème: faute de guidage, la trajectoire du projectile est rectiligne, ce qui implique qu'il risque de frapper le blindage d'un tank selon un angle défavorable, spécifiquement s'il est tiré à l'avant du char, donc du côté le mieux protégé. Et outre la question de l'épaisseur du blindage avant, cela pose un problème d'efficacité de la munition.

Sur un char moderne, toutes les surfaces sont au minimum arrondies, ils ont des caissons blindés qui dessinent des angles très aigus. Même avec deux charges creuses en tandem, la probabilité que l'effet Munroe (la focalisation partielle de l'énergie d'une explosion vers une pièce en métal qui se déforme) ne se produise pas ou incorrectement et soit dévié demeure élevée.

Dans le cas du Javelin, la possibilité, pour le missile, de terminer sa course par un léger piqué permet justement d'attaquer les zones de blindages les plus minces (le toit) et selon un angle très favorable (vertical contre une surface plate et horizontale).

Il n'en reste pas moins que, si vous disposez d'une armée peu entraînée, dotée d'un budget contraint, le RPG-7 demeure une excellente arme antichar… Tant que vous n'affrontez pas des blindés Abrams ou Merkava, qui peuvent facilement «encaisser» un projectile de ce lance-grenade.