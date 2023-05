Quelle «saison» êtes-vous? Ces tests de colorimétrie qui passionnent TikTok

Temps de lecture: 6 min

S'il vous arrive de scroller sur TikTok, vous y avez peut-être vu, ces derniers mois, des personnes entourer leur visage de différentes couleurs pour essayer de déterminer lesquelles leur vont le mieux. Généralement, les palettes utilisées sont réparties sous les intitulés des quatre saisons. Il ne s'agit pas de déterminer si le bleu leur va mieux que le rouge, mais plutôt si elles ont meilleur teint avec des couleurs chaudes ou froides, claires ou vives.

La tendance, qui s'est développée en 2022 et est très présente sur l'application depuis le début de l'année 2023, tourne surtout autour de filtres: des créateurs et créatrices mettent à disposition des palettes de couleurs que les internautes peuvent tester sur leur visage. Et les exemples qui classent des célébrités selon les quatre saisons donnent envie de savoir à quelle catégorie on appartient.

Depuis le Covid, la tendance est au bien-être

Ce type de tests est très populaire auprès de créateurs et créatrices anglophones, adeptes de mode et de beauté. Pourtant, plusieurs des filtres qui figurent parmi les plus utilisés sur TikTok ont été créés par un Français, connu sur la plateforme sous le pseudo Magnifisenses. Les vidéos qui les reprennent enregistrent plus de 50 millions de vues par mois, et le filtre qui permet de comparer le doré et l'argenté a été utilisé dans plus de 100.000 posts.

«J'ai commencé à faire des vidéos en septembre 2021, et j'ai vu qu'il y avait un vrai engouement», explique ce spécialiste de la colorimétrie qui a notamment travaillé pour Givenchy, Valentino ou Hermès, avant de créer son entreprise de conseil en image en 2019.

C'est avec la pandémie de Covid-19 que lui est venue l'idée d'expliquer la colorimétrie sur TikTok et de créer ces filtres: «Il a fallu se réinventer, se poser des questions sur l'accessibilité [de la pratique].» C'était un moyen de proposer à la maison et gratuitement un service nécessitant habituellement un rendez-vous avec un professionnel.

En effet, avant la tendance TikTok, des stylistes réalisaient déjà des études colorimétriques. C'est d'ailleurs l'une des prestations que propose la consultante en image Brune Constancia, qui apprend elle aussi aux internautes les bases de la colorimétrie sur TikTok depuis l'automne 2022. Elle a remarqué l'intérêt des utilisateurs du réseau social pour ce sujet, mais les profils de sa clientèle sont restés les mêmes: des hommes et des femmes dont la moyenne d'âge se situe entre 40 et 50 ans, prêts à dépenser 690 euros au minimum pour ce service. Des vidéastes (majoritairement anglophones) filment parfois ces séances, avant de les partager sur TikTok ou sur YouTube.

D'après ce qu'a constaté Brune Constancia, ces tendances en ligne en ont suivi une autre, plus générale. «Il y a un effet de mode, la période du Covid-19 a été un facteur important de la démocratisation des métiers du bien-être. Elle a renforcé chez certains le besoin de prendre soin d'eux et de leur apparence pour se sentir bien dans leur corps», observe-t-elle.

«C'est comme un horoscope: on a envie de se catégoriser»

L'intérêt pour le bien-être et le fait de proposer, en ligne, une alternative à ces consultations, coûteuses et en physique, ont donc participé à la popularité de la colorimétrie sur TikTok et sur YouTube. Mais ce ne sont pas les seules raisons de son succès, analyse Alice Audrezet, enseignante-chercheuse à l'Institut français de la mode, dont les domaines de recherche portent sur les réseaux sociaux et les influenceurs ou influenceuses de mode.

«Derrière les réseaux sociaux se trouve un mythe méritocratique, ou du self-made-man, décrypte-t-elle. Un mythe selon lequel les réseaux sociaux vont nous livrer les secrets de professionnels et nous permettre de prendre le contrôle de notre apparence.» La mode de la colorimétrie s'inscrit ainsi, d'après elle, dans la lignée des règles à appliquer selon sa morphologie (silhouette en «A», en «8», en «V», etc.), ou encore de l'apprentissage du contouring en utilisant des filtres TikTok.

Selon Alice Audrezet, dans le domaine de la mode et de la beauté, les contenus en ligne qui ont du succès reposent souvent sur une «transformation bluffante», à la manière des relookings par des professionnels que l'on pouvait déjà voir à la télévision ou dans des magazines bien avant l'arrivée de TikTok. À cela s'ajoute le fait que les filtres donnent aux internautes «un accès immédiat et un peu ludique à l'information».

Magnifisenses estime également que ces filtres, «c'est comme un horoscope: on a envie de se catégoriser, de savoir ce qui nous va le mieux». De la même façon que l'on passerait un quiz de personnalité ou un test nous permettant de connaître notre maison à Poudlard, on brûle de découvrir la «saison» de sa carnation, même si on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de cette information.

Alice Audrezet rappelle cependant que cette tendance peut être poussée par des intérêts marketing: «Il y a sûrement une part d'apprentissage pour les internautes, mais je pense que derrière, il y a surtout beaucoup de consommation. J'ai du mal à croire qu'on puisse se dire qu'on est “été”, sans se précipiter sur un site de vente pour trouver une palette de maquillage adaptée.»

Sur les réseaux, l'incompréhension des peaux non-blanches

La bonne nouvelle, c'est que le développement de la tendance de la colorimétrie a aussi été accompagné d'une évolution vers plus d'inclusivité. En plus d'être expliquée au grand public, la discipline a de mieux en mieux pris en compte les différentes couleurs de peau. Alors que les articles de magazines des années 1970 et 1980, ou les livres de l'époque comme Color, The Essence of You, de la styliste américaine Suzanne Caygill, ou Color Me Beautiful de Carole Jackson, avaient tendance à ne prendre pour exemple que des peaux blanches, les personnes noires et les autres couleurs de carnation sont désormais mieux représentées. Ce qui implique de ne plus se contenter de quatre profils types qui correspondraient aux couleurs de chaque saison.

«Les choses commencent à bouger, mais il y a encore de nombreux magazines dits “féminins” en France, de professionnels et d'influenceurs qui continuent de proposer des articles où ne figurent que quatre couleurs de peau et de cheveux», déplore Brune Constancia. «Et beaucoup d'influenceurs mode diffusent encore des injonctions, comme les “fashion faux pas”, les erreurs à ne jamais commettre.» Selon elle, nombre de stylistes se contentent d'une démarche de relooking en calquant sur chaque personne des normes de beauté, au lieu de s'adapter aux caractéristiques de chacune.

C'est pourquoi la conseillère en image estime que les consultations en personne sont plus efficaces que les filtres ou les quiz en ligne. «Chaque carnation est unique. Les filtres ne sont pas du sur-mesure, il y a une chance sur un milliard pour qu'ils matchent en tous points avec vos propres critères colorimétriques.» Pour encore plus de personnalisation, elle préfère pour sa part faire ses études en réalisant des mélanges à la gouache pour chaque client, ce qui va plus loin que la méthode habituelle du «draping», réalisée avec des tissus colorés.

Magnifisenses, lui, dit constater sur TikTok «une incompréhension des peaux foncées» lorsqu'il propose l'analyse colorimétrique d'une personne noire. Le grand public est habitué à entendre qu'une peau blanche peut avoir des sous-tons froids ou chauds, mais est moins informé sur les nuances des peaux noires.

En plus de ses filtres et vidéos TikTok, il travaille actuellement sur un site web qui doit être en ligne d'ici à l'été et dont l'ambition sera de proposer un questionnaire plus détaillé, afin de se rapprocher du sur-mesure.

Au-delà de la trend, la large diffusion des notions de colorimétrie sur les réseaux sociaux a peut-être au moins eu le mérite de faire découvrir l'étendue infinie des nuances de couleur de peau qui existent.