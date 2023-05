Non, les femmes ne perdent pas leur libido en vieillissant

Temps de lecture: 2 min

Une étude menée sur près de 15 ans et portant sur plus de 3.000 femmes vient déconstruire un mythe jusqu'ici plutôt coriace: oui, de nombreuses femmes continuent à avoir envie de sexe, même lorsqu'elles deviennent plus âgées. Plus précisément, «environ un quart des femmes considèrent le sexe comme très important, quel que soit leur âge», explique dans les colonnes de CNN Holly Thomas, autrice principale de l'étude.

Selon cette étude, il existe toutefois différentes voies distinctes dans les sentiments d'une femme quant à l'importance de la sexualité. Environ un quart des femmes (28%) accordent moins d'importance à la sexualité de leur 40 à leurs 60 ans. Pour 27% cependant, «le sexe reste très important tout au long de la quarantaine, de la cinquantaine et de la soixantaine», détaille le média américain.

«Il est assez rafraîchissant de constater qu'un quart des femmes ne se contentent pas d'avoir des rapports sexuels, mais en plus de cela, y attachent une grande importance», soutient Stephanie Faubion, directrice médicale de la North American Menopause Society. «Des études comme celle-ci fournissent des informations précieuses aux professionnels de santé qui pourraient autrement considérer la baisse du désir sexuel d'une femme comme un aspect naturel du vieillissement.»

Encourager les femmes à parler

Ces nouveaux travaux sont d'autant plus intéressants si l'on prend en compte les conclusions tirées par de précédentes recherches. «Certaines études antérieures ont suggéré [...] que toutes les femmes perdaient leur intérêt pour le sexe en vieillissant», souligne Holly Thomas. «Mais dans la réalité, ce n'est vraiment pas le genre d'histoire que j'entends de la part de toutes mes patientes.»

Aussi, ce type d'études pourrait et devrait encourager les femmes de tout âge à parler de sexe à leurs professionnels de santé. «Des recherches antérieures ont montré que les femmes hésitent souvent à consulter leur médecin, peut-être parce qu'elles sont gênées», soutient Holly Thomas. «Mais les femmes doivent parler à leurs médecins si elles ont des inquiétudes au sujet de leur santé sexuelle. C'est une partie importante de la vie, et il existe des solutions pour les femmes qui ont des difficultés à ce sujet», conclut de son côté Stephanie Faubion.