Promouvoir les options les plus saines sur les applications de livraison réduirait l'obésité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Se faire livrer son repas chez soi est devenu simple comme bonjour. Par contre, choisir les options les plus saines sur les différentes applications de vente à emporter reste encore compliqué. Pourtant, selon trois nouvelles études, le fait de promouvoir les options les moins caloriques sur les applications de livraison pourrait permettre de lutter contre l'obésité, nous apprend The Independent.

Selon les données récoltées par les chercheurs, la mise en évidence des aliments et des restaurants les plus sains aiderait en effet les personnes à faire des choix plus judicieux. L'offre par défaut de petites portions, ou encore l'affichage des calories, fonctionneraient également. Pour preuve: ces mesures ont permis de réduire de 2 à 15% la teneur totale en calories des plats à emporter lors de tests effectués par les chercheurs.

«Nos résultats suggèrent que des interventions simples pourraient aider les gens à choisir des options moins caloriques sur les applications de livraison sans avoir besoin de supprimer les options moins saines», explique au média britannique Filippo Bianchi, spécialiste des politiques de santé publique. «Cela ne signifie pas que nous devons toujours préférer une salade à une pizza, mais les initiatives qui facilitent les petits changements dans ce que nous mangeons pourraient aider à réduire lentement l'obésité, si elles sont mises en œuvre à grande échelle.»

Des résultats encourageants

Les tests effectués par l'équipe de scientifiques ont porté sur près de 24.000 adultes qui utilisaient des applications de livraison. Une des expériences consistait par exemple à présenter à un groupe une offre par défaut de petites portions, et de laisser un groupe témoin commander normalement. Résultat: les personnes du groupe témoin ont commandé un repas contenant en moyenne 1.411 calories, tandis que les personnes du premier groupe ont réduit de manière significative les calories de leur commande, «de 5,5 % à 12,5 % en moyenne.»

Un deuxième test consistait à mettre en avant sur l'application les restaurants et les options les plus saines. Là encore, les personnes ayant accès à cette fonctionnalité ont réduit drastiquement la teneur en calories de leur repas.

«Il sera important de tester des initiatives similaires avec de vrais restaurants et de vraies applications de livraison pour évaluer l'impact à long terme de ces interventions dans le monde réel», admet Filippo Bianchi. «Toutefois, ces études fournissent une preuve de concept encourageante que de petites modifications dans les applications de livraison pourraient aider de nombreuses personnes à identifier et à sélectionner des aliments plus sains.»

Même son de cloche du côté de Tam Fry, président du Forum national sur l'obésité. Pour lui, «ces travaux de recherche méticuleux remplissent toutes les conditions.» Il faudrait veiller néanmoins, selon lui, à ce que les utilisateurs puissent masquer le nombre de calories s'ils le souhaitent, notamment pour ceux souffrant de troubles de l'alimentation.