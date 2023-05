Les humains s'embrassaient déjà il y a 5.000 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

S'embrasser sur la bouche est devenu, à travers le temps, une pratique bien répandue. Mais savez-vous de quand datent les premiers bisous? Et bien selon une récente étude publiée dans la revue Science et relayée par The Independent, on s'embrassait déjà il y a près de 5.000 ans, et ce, dans de nombreuses régions du globe.

Les chercheurs indiquent en effet que la pratique du baiser était courante dans plusieurs cultures, et qu'elle ne proviendrait donc pas d'une région spécifique. Ces découvertes contredisent ainsi une hypothèse antérieure selon laquelle les premiers bisous sur la bouche auraient vu le jour en Asie du Sud il y a 3.500 ans.

«Dans l'ancienne Mésopotamie, [...] les gens écrivaient sur des tablettes d'argile. Plusieurs milliers de ces tablettes d'argile ont survécu jusqu'à aujourd'hui, et elles contiennent des exemples clairs montrant que le baiser était considéré comme faisant partie de l'intimité romantique dans l'Antiquité, mais également des relations familiales ou même amicales», souligne Troels Pank Arboll, spécialiste de l'histoire de la médecine en Mésopotamie à l'université de Copenhague.

Le rôle du baiser dans la transmission de virus

Toutefois, si s'embrasser sur la bouche est une pratique plutôt agréable, elle vient également avec son lot de complications. Les chercheurs pensent ainsi que l'essor du baiser à cette époque pourrait avoir joué un rôle dans la transmission de maladies, tel que le virus herpès de type 1 (HSV-1), responsable de l'herpès labial ou de boutons de fièvre.

«Il existe un corpus important de textes médicaux de Mésopotamie, dont certains mentionnent une maladie avec des symptômes qui rappellent ceux du virus de l'herpès de type 1», explique Troels Pank Arboll. «Il est ainsi intéressant de noter certaines similitudes entre la maladie connue sous le nom de buʾshanu dans les textes médicaux anciens et les symptômes causés par les infections à l'herpès de type 1.»

Par ailleurs, de récentes études ont démontré que les virus modernes qui se propagent par le baiser étaient présents dans l'Antiquité. C'est le cas par exemple du virus d'Epstein-Barr –qui cause notamment la mononucléose ou «maladie du baiser»– ou encore du parvovirus B-19 qui provoque des éruptions cutanées.