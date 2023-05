Les humains ont maitrisé le feu bien plus tôt que ce que l'on pensait

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Notre histoire est intimement liée et a été façonnée par la découverte du feu. Toutefois, les scientifiques s'accordent sur une chose: il est particulièrement compliqué de déterminer le moment exact où les premiers hommes ont commencé à maîtriser cet élément, et surtout, la manière dont cette relation a évolué à travers le temps. En cause: la nature incomplète des archives archéologiques, nous apprend Science Alert.

Mais de nouvelles recherches pourraient changer la donne. Une équipe de scientifiques a en effet découvert des preuves d'utilisation du feu par nos ancêtres en Espagne, sur le site archéologique de Valdocarros, datant d'il y a près de 250.000 ans. «Cette découverte repousse de 50.000 ans les premières preuves de maîtrise du feu en Europe», explique Clayton Magill, l'un des chercheurs de l'équipe.

Il existe des preuves beaucoup plus anciennes d'utilisation du feu par les premiers hommes dans le reste du monde. En Afrique du Sud, par exemple, des centaines d'os d'animaux brûlés datant de près de 1,5 million d'années avaient été découverts dans la grotte de Swartkrans. «Toutefois, le fait de trouver des artefacts humains et des os brûlés sur le même site n'indique pas en soi qu'ils ont coïncidé dans le temps, et encore moins que les humains contrôlaient le feu», soutient Clayton Magill.

Utiliser le feu pour cuisiner

Car ce qui fait la particularité de cette nouvelle découverte sur le site archéologique de Valdocarros, c'est que le feu semble y avoir été utilisé pour des activités spécifiques, et notamment pour la cuisine. Selon l'équipe de chercheurs, de nombreux éléments tendent à valider cette théorie.

Par exemple, on trouve à Valdocarros un riche registre fossile de mammifères «qui comprend d'abondants cerfs rouges [...] et les ancêtres sauvages du bétail domestique», expliquent les chercheurs. Par ailleurs, les scientifiques ont découvert que les hommes de Valdocarros utilisaient des ressources spécifiques, comme le bois de pin. Ce dernier faisait office de combustible pour chauffer la nourriture.

«Quel que soit le critère retenu, les hommes de Valdocarros maîtrisaient le feu. Ce site n'est ni le plus ancien, ni le premier exemple de feu "contrôlé". Il s'agit plutôt d'un point de repère important dans le cours de l'évolution humaine, car il fixe une limite temporelle claire à l'émergence d'une caractéristique humaine déterminante», conclut Clayton Magill.