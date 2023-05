En Belgique, la retraite est à 65 ans, mais presque tout le monde part avant

Temps de lecture: 6 min

«En Belgique, l'âge légal de la retraite est à 65 ans. Je n'étais même pas né quand ça a été décidé», plaisante, d'emblée, Michel Jadot, ex-président de la conférence nationale pour les pensions visant à réformer le système des retraites belge à la fin des années 2000, et lui-même heureux retraité âgé de plus de 80 ans. «Les gens ont envie que la pension soit une autre tranche de vie», pense-t-il.

Ça paraît, a priori, mal parti au Plat Pays, puisque l'âge légal de départ va être rehaussé: il sera de 66 ans en 2025, puis de 67 ans dès 2030. Une augmentation qui n'a toutefois pas entraîné de véritable grogne en Belgique. «D'une part, je pense que les gens se disent que “c'est loin”, contrairement à la France où c'est immédiat. D'autre part, il y a toujours moyen de partir avant», explique Michel Jadot.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Trois piliers, trois régimes

Avant d'évoquer plus en détails la question de l'âge de départ effectif des Belges de la vie active, il convient de présenter brièvement leur système reposant, comme chez nous, sur trois piliers. «Le premier c'est la pension légale, c'est un système par répartition; le deuxième c'est la pension complémentaire au sein des entreprises; le troisième c'est l'épargne-pension», professe, pédagogue, Eric Slagmuylder, conseiller général au Service fédéral des pensions (SFP), administration qui calcule et verse les retraites en Belgique. «Le système est financé à 80% environ par le premier pilier, à 20% par l'épargne en entreprise ou privée», complète Michel Jadot.

Il existe trois régimes différents: celui des salariés, celui des travailleurs indépendants et celui des fonctionnaires. «Les régimes des salariés et des indépendants sont assez proches: la pension des salariés est calculée sur le salaire brut; celle des indépendants sur le net. Pour les fonctionnaires, on considère les dix dernières années de carrière», indique Eric Slagmuylder.

Dans la fonction publique, il existe aussi des régimes spéciaux –«moins qu'en France», assure Michel Jadot. Parmi les petits vernis, on retrouve les douaniers, les postiers, les magistrats ou encore les professeurs d'université. Ces derniers, par exemple, n'ont besoin de cotiser que trente-six années pour valider une retraite complète.

En principe, la règle en Belgique, c'est qu'on travaille pendant quarante-cinq ans. «C'est une question fondamentale, selon moi, qui est peu débattue en France. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, vous devriez travailler jusqu'à 70 ans. L'âge légal vous permettra de partir à 65 ans sans décote. C'est, à mon sens, quasiment plus important que la question de l'âge de départ légal», affirme Maxime Fontaine, chercheur en finances publiques à l'Université libre de Bruxelles. En France, depuis l'adoption de la dernière réforme en mars dernier, il faut travailler quarante-quatre ans pour les «carrières longues», quarante-trois pour le reste des actifs.

Si l'âge légal est aujourd'hui fixé à 65 ans, les Belges partent toutefois plus tôt que cela en général. «Ce qui est important, c'est l'âge effectif auquel on sort du travail. Ici, on tourne autour d'un départ à 60 ans», avance Eric Slagmuylder, du SFP. Les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 2020, cités par La Libre Belgique, confirment ses dires: les hommes partiraient à la retraite à 60,9 ans en moyenne, les femmes à 60,1 ans. En France, selon l'OCDE, en 2020, les Français partaient à la retraite à 60,4 ans en moyenne, les Françaises à 60,9 ans. À titre de comparaison, en Nouvelle-Zélande, les hommes et les femmes partent respectivement à 68,2 et 65,8 ans.

Des pensions de retraite moins élevées qu'en France

Selon le Bureau fédéral du Plan, organisme belge indépendant d'intérêt public, et La Libre, la proportion de personnes en invalidité représente aujourd'hui 22,1% de la population active des personnes âgées de 50 à 64 ans. «Lorsque les gens sont en arrêt maladie, en invalidité ou au chômage sur la fin de leur carrière, le système belge est constitué de telle façon que ça n'a pas d'effets sur la carrière prise en compte pour le calcul de l'âge de départ à la retraite. Même si la personne a peu cotisé, les dernières années sont validées au même titre que si elle était en activité», explique Eric Slagmuylder.

La France dépense une part plus importante de son produit intérieur brut au financement des retraites, dixit l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee): 15,9%, contre 13,6% chez nos voisins belges.

«Si vous observez le taux de remplacement, il est beaucoup moins élevé en Belgique qu'en France», constate Maxime Fontaine. Pour rappel, le taux de remplacement, selon l'OCDE, «rend compte de la manière dont un système de retraite assure un revenu aux retraités en remplacement de leur salaire, principale source de revenu avant leur départ en retraite». C'est, en gros, la part de salaire touchée à la retraite. En 2020, le taux de remplacement net était de 62% en Belgique et de 74% dans l'Hexagone, contre 68% dans l'ensemble de l'Union européenne –pour l'anecdote, il est de 90% au Portugal.

«Les retraites du premier pilier sont globalement moins élevées en Belgique qu'en France», relate Maxime Fontaine. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), les régimes de base versent, en moyenne, une pension de 1.341 euros net aux Français (1.444 euros brut). Le SFP ne nous a pas communiqué de moyenne globale pour la Belgique, mais voici ce que reçoivent les retraités en fonction des trois statuts:

1.375 euros brut par mois pour les salariés;

1.200 euros brut par mois pour les indépendants;

1.815 euros brut par mois pour les fonctionnaires.

Dans le privé, ces retraites sont plafonnées. «En principe, plus on a un salaire élevé, plus on cotise et plus la retraite est importante. Mais, ici, on ne peut pas toucher une retraite de plus de 2.500 euros environ», note Maxime Fontaine. Ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires: selon des chiffres publiés par le quotidien Le Soir en mars dernier, «5.178 Belges bénéficient de la pension maximale à 7.813,4 euros par mois» –2.739 personnes ayant uniquement travaillé dans le secteur public, 2.439 ayant mené une carrière mixte.

Le temps presse

Comme la France, la Belgique a mis en place un mécanisme qui permet à tous les pensionnés de toucher une aide sociale qui peut compléter une pension trop faible. Son nom: la Grapa, ou garantie de revenus aux personnes âgées.

Maxime Fontaine explique: «En Belgique, même si vous n'avez pas travaillé de votre vie, vous toucherez au minimum 1.460,08 euros si vous êtes seul [et 973 euros pour un cohabitant, ndlr]. La Belgique devient de plus en plus un système qui offre une retraite minimum aux gens. S'ils veulent gagner plus, les futurs pensionnés doivent miser sur les deux autres piliers.» En France, grâce à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aucun retraité n'est censé toucher moins de 961,08 euros par mois.

À l'instar de son homologue français, le gouvernement d'Alexander De Croo cherche des solutions pour assurer la pérennité de son système. Le temps presse. L'évolution démographique inquiète les experts: la Belgique devrait compter 250.000 pensionnés supplémentaires en 2027. Et la Commission européenne a décidé de conditionner l'attribution de nouveaux fonds européens à la Belgique à la concrétisation d'une réforme des pensions.

La hausse de l'âge légal, en l'état, ne convainc pas. «Je pense que le gouvernement a voulu envoyer un message, mais ça ne résout pas vraiment le problème. Il va falloir faire en sorte que les seniors aient envie, aussi, de rester au travail et surtout soient en capacité. La pénibilité est très peu prise en compte en Belgique», estime Michel Jadot. Certains gros salaires seraient aussi tentés de s'arranger avec leur employeur pour éviter de cotiser pour une retraite qui sera, comme on l'a vu, de toute façon plafonnée, «en demandant des avantages en nature plutôt qu'en salaire comme une voiture de société», cite, en exemple, Maxime Fontaine.

Récemment, l'idée d'une convergence des trois statuts et donc d'une suppression des régimes spéciaux, a émergé. Ce printemps, un scandale a par ailleurs éclaté lorsque les Belges ont découvert que des députés de la Chambre avaient bénéficié d'une «indemnité de départ» qui leur permettait de toucher une pension de 9.375 euros bruts par mois.