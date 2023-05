Si vous dormez nu, il doit y avoir des excréments dans votre lit

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les beaux jours approchent, les températures sont en hausse et vous avez de nouveau envie de dormir en tenue d'Ève ou d'Adam? Le HuffPost a une mauvaise nouvelle pour vous: passer la nuit nu, c'est risquer de retrouver des traces d'excrément dans ses draps.

La docteure Hana Patel, spécialiste du sommeil, explique que dormir sans pyjama présente des risques non négligeables. «Si vous tenez à dormir nu, je recommande de changer vos draps au moins une fois par semaine, insiste-t-elle. On perd davantage de cheveux, de salive et même de matière fécale la nuit, lorsque l'on dort.»

Si vous partagez votre lit avec quelqu'un, elle recommande également d'en parler avec lui ou elle au préalable. «Si vous dormez à deux, veillez à ce que les deux parties soient à l'aise et conscientes des risques.»

La pratique offre quelques avantages

Cette pratique a tout de même de bons côtés. Elle permet notamment une meilleure circulation, puisque le corps n'est pas enfermé dans des habits trop serrés, comme les sous-vêtements ou les chaussettes. Cela peut aussi booster votre fertilité , et pas seulement parce que vous dormez sans rien à côté de votre partenaire: la Dre Patel précise que les hommes ne portant rien la nuit peuvent connaître une augmentation de leur capacité à concevoir, car cela améliore la production et la qualité de leur sperme.

Certains dorment nus sous prétexte qu'ils ont trop chaud. Pourtant, «bien que dormir nu aide à la thermorégulation, s'il fait chaud dehors, vous pourriez avoir encore plus chaud», affirme la spécialiste. Il est dans ce cas recommandé de porter des tissus fins. Dans l'idéal, misez sur un pyjama et des draps fabriqués à base de matériaux naturels et respirants, comme le bambou ou le coton.

Amener son corps à la bonne température n'est pas à négliger, car c'est ce qui pourrait vous offrir une nuit de sommeil idéale. Et «une bonne nuit augmente la libération d'hormones de croissance et de mélatonine, qui ont toutes les deux un effet anti-âge».

Alors, verdict? Faut-il dormir avec ou sans pyjama? Si vous êtes malade, il semblerait que dormir nu soit bénéfique. «De nombreuses études ont suggéré que dormir nu aide à réguler la température du corps, qui est toujours plus élevée lorsque l'on est malade. Abandonner le pyjama peut vous permettre de faire baisser votre température et de combattre certaines maladies courantes comme le rhume», relate l'experte.