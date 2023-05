Être trop excité peut empêcher un homme d'atteindre l'orgasme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

La pop culture donne une image du sexe comme étant une activité plutôt facile –du moins physiquement–, en particulier pour les hommes. En réalité, elle demande une grande coordination entre le cerveau et les membres du corps.

De récentes études ont suggéré qu'un homme sur cinq au Royaume-Uni souffre de dysfonction érectile. En étudiant ces données, des chercheurs écrivant pour The Conversation ont découvert qu'une trop forte excitation psychologique avant ou pendant la stimulation sexuelle peut rendre difficile l'orgasme .

Jusqu'à récemment, on en savait peu sur la physiologie et la psychologie de ce qui se passe lors d'une relation sexuelle , notamment à cause du tabou autour du sujet. C'est dans les années 1960 que la première percée a eu lieu, grâce au travail de deux chercheurs américains, William Masters et Virginia Johnson. Leurs études ont permis de proposer un cycle de réponse sexuelle humaine en quatre étapes: excitation, plateau, orgasme, résolution. Pour chacune d'entre elles, ils ont décrit les changements physiologiques des zones génitales, ainsi que des réactions plus générales telles que l'hyperventilation, l'augmentation du pouls et de la pression artérielle ou encore la transpiration.

La clef réside dans le lâcher-prise

Alors que la réponse sexuelle féminine est bien plus compliquée à étudier, car elle ne suit pas une progression linéaire, le modèle masculin de Masters et Johnson reste encore aujourd'hui la meilleure représentation des étapes que traversent les hommes lors d'un rapport sexuel . Toutefois, l'une des critiques principales de cette étude est qu'elle n'a pas pris en compte l'aspect psychologique de la réponse sexuelle.

Les auteurs de l'article paru dans The Conversation ont ainsi décidé d'étudier la façon dont les niveaux d'excitation physiologique et psychologique changent lors de la stimulation sexuelle. L'étude a révélé que si un homme devient psychologiquement trop excité, en raison de son niveau initial d'excitation avant ou pendant le rapport sexuel, cela peut nuire à ses chances d'atteindre l'orgasme, et ce parce qu'il devient alors trop concentré sur ses performances.

Être si proche du but mais ne pas y arriver peut créer une forte frustration, provoquée par de l'anxiété . La solution? Se déconnecter mentalement et se détendre pour permettre à l'excitation psychologique de baisser.

Juste avant l'orgasme, certaines parties du cerveau sont désactivées. C'est le cas de l'amygdale (responsable du traitement des émotions ), des régions corticales frontales (qui contrôlent le jugement et la prise de décision) et du cortex orbitofrontal (lié à la récompense et qui intègre les entrées sensorielles).

L'orgasme est donc associé au lâcher-prise. Il s'agit tout autant d'une libération mentale que physique. Une récente étude suggère que les hommes hétérosexuels atteignent l'orgasme 95% du temps, contre seulement 65% pour les femmes hétérosexuelles.

À l'avenir, c'est le cycle de réponse sexuelle des femmes, bien plus complexe, qui devrait être étudié pour combler cet écart.