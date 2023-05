De Niro, Joe Biden, Harrison Ford, Mick Jagger... La vieillesse n'est plus ce qu'elle était

Temps de lecture: 3 min

De Niro bientôt papa, Harrison Ford toujours aussi affuté pour manier le fouet dans Les Aventuriers de l'arche perdue, Joe Biden candidat à sa propre succession, Bob Dylan en tournée mondiale… Décidément, il n'y a pas à dire mais nos seniors vieillissent bien, trop bien même. Non mais franchement ils carburent à quoi tous ces papys? Même mon père qui s'en va sur ses 86 ans, lors de ma dernière visite, je l'ai trouvé plus en forme que moi.

C'est à croire que circulent parmi nos aînés vieillissants des cachets miracle, une sorte de potion magique aux pouvoirs extraordinaires. Ou alors que leur corps perclus de rhumatismes sécrète sans le savoir de la cocaïne pure comme des neiges éternelles. Rien que de regarder Biden voyager à travers le vaste monde, je suis fatigué. Il fait comment le Joe pour survoler les cinq océans, franchir huit fuseaux horaires, encaisser douze heures de décalage horaire et arriver à destination pimpant comme Popeye? Vous l'avez vu l'autre jour dans les rues de Kiev à parader et à sourire comme un premier communiant? Même Zelensky à côté faisait peine à voir.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Et tous les autres, comment ils s'y prennent pour afficher une santé pareille? C'est quoi leur secret? Je veux bien que de continuer à chanter, jouer la comédie, faire des galipettes au lit, présider la première puissance mondiale, préservent de l'ennui et contribuent à retarder la dégradation des facultés mentales, mais tout de même, il y a des limites. Je me vois mal à 80 ans effectuer le dixième de leurs tâches. Je ne sais même pas si aujourd'hui, je serais capable de manier un fouet sans me briser les reins. Et quand je prends l'avion, j'arrive dans un état de fatigue si prononcé que c'est tout juste si je n'ai pas besoin d'une bouteille à oxygène pour renaître à la vie.

À la longue, c'est culpabilisant d'entendre parler de ces vieillards qui se comportent comme des jouvenceaux. Vous avez vu Mick Jagger sur scène? J'ignore si dans mon berceau, j'étais capable de m'agiter de la sorte. Aujourd'hui, rien que de courir après mon chat me déclenche les débuts d'une syncope. Lorsque je reviens des courses avec mon caddie chargé à ras-bord, il me faut une semaine pour m'en remettre. Si jamais j'arrive à l'âge canonique de 80 balais, je serai dans un tel état de fatigue et de délabrement que le simple fait de respirer tiendra du miracle.

Et De Niro qui nous annonce tout souriant la venue d'un nouvel enfant, son septième je crois! Si c'est un enfant naturel, il a bien fallu à un moment donné qu'il donne de son temps et de son énergie. Il a fait comment au juste? Moi après deux allers-retours, je dois m'interrompre de longues minutes avant de reprendre mes devoirs conjugaux. Arrivé à son âge, si j'arrive à copuler avec mon ombre, ce sera déjà bien. Un enfant! Que Dieu-tout puissant m'en préserve.

Michel Drucker. Deux fois opéré du cœur. Vient de sortir de l'hôpital. Sa seule ambition? Reprendre du service à France Télévisions. Maboul complet.

Oubliez ChatGPT, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, TikTok et autres absurdités de notre époque, la vraie révolution, la seule qui mérite notre attention, c'est le dévoiement de la vieillesse par une bande de vieux illuminés qui prétendent agir comme si le temps n'avait pas de prise sur eux. Vous imaginez un peu quelle image déplorable ils donnent de la vieillesse, ces seniors apparemment indestructibles? Celle d'une époque où au lieu de se retirer dans son coin pour mieux penser à ce que fut sa vie, à réfléchir à sa mort prochaine, on se comporte comme le plus turbulent des adolescents.

Que revienne le temps de nos vieux d'antan! De nos croulants d'autrefois. Tout juste bons à s'assoir sur un banc et à jeter des miettes de pain aux pigeons. Avant de rentrer chez eux d'une démarche qui proclamait la fatigue d'être, le désir d'en finir au plus vite. Couchés à 8h. Des vieillards dignes. Bourrés d'anxiolytiques. Brisés de partout. Impotents et plus bons à rien si ce n'est à laisser tremper leurs dentiers dans un verre à eau posé sur leur table de chevet. Juste à côté de leur pilulier rempli de médicaments en tout genre. Pour le foie, la tension, l'arthrite…

Décidément, tout fout le camp.

Même la vieillesse!