Le cabotégravir, un médicament injectable de prévention du VIH arrive en Afrique du Sud

On connaissait la PrEP (prophylaxie pré-exposition), un médicament antirétroviral se présentant sous forme de comprimé et permettant d'éviter d'être contaminé par le VIH; l'Afrique du Sud devrait bientôt connaître un équivalent du CAB-LA (cabotégravir à action prolongée), qui permet de se protéger du virus, cette fois-ci grâce à une injection bimestrielle.

C'est la société pharmaceutique indienne Cipla, qui a prévu de fabriquer une version générique moins chère du cabotégravir déjà disponible, à destination de l'Afrique du Sud, et qui permettrait à des millions de personnes exposées au risque d'infection par le VIH de se protéger.

L'avantage du cabotégravir sur la PrEP serait son mode d'administration, qui nécessite de recevoir une injection toutes les huit semaines (les deux premières devant être administrées à quatre semaines d'intervalle), plutôt que de prendre un comprimé tous les jours, ce qui se révèle souvent difficile dans la durée pour les personnes sous traitement.

Le CAB-LA empêche le VIH de pénétrer dans les cellules, et réduit à presque zéro le risque d'être infecté par le virus lors de rapports sexuels.

Ouvrir le médicament à la concurrence

Aux États-Unis, la version commercialisée du CAB-LA par ViiV Healthcare se vend à environ 3.500 dollars (soit 3.235 euros) la dose, un prix inabordable pour les pays à faible revenu.

L'octroi à trois entreprises indiennes d'une licence pour la production d'une version générique, accordée en mars 2023 par ViiV Healthcare et la Communauté de brevets sur les médicaments (MPP), soutenue par les Nations unies, devrait néanmoins permettre d'ouvrir l'accès au cabotégravir, même si ce projet se fera sur le temps long, et pourrait prendre entre trois et cinq ans avant de voir le produit sur le marché.

L'introduction de nouveaux concurrents en matière de production des médicaments a une influence considérable sur le prix de ces derniers: selon la Food and Drug Administration (FDA), un seul nouveau fabricant de génériques réduit de 39% le prix payé par les grossistes aux fabricants, et les produits fabriqués par six fabricants de génériques ou plus sont en moyenne 95% moins chers que lorsqu'il n'existe qu'une seule marque. Quant à ViiV, elle détient le brevet du CAB-LA en Afrique du Sud jusqu'en 2031.