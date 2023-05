Que manger pour améliorer sa vie sexuelle?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Si on commençait à lister tous les bénéfices d'une alimentation saine, on y passerait des heures. Mais le HuffPost partage un nouvel avantage d'un régime équilibré: l'amélioration des relations sexuelles .

Pauline Cox MSc, conseillère en nutrition et autrice du livre Hungry Woman , explique que pour les femmes , à partir de la trentaine et au-delà, l'alimentation est cruciale pour garder un vagin en bonne santé.

En effet, le syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM) décrit un ensemble de symptômes liés à la ménopause , comme la baisse d'œstrogène et d'autres stéroïdes sexuels, qui apparaissent dès la fin de la trentaine. Les symptômes peuvent se manifester par des sécheresses vaginales, démangeaisons, douleurs, brûlures ou encore une baisse de libido. Et cette liste est non exhaustive.

Il y a environ 50% de risques pour que vous souffriez de ces symptômes dès la cinquantaine. Alors comment faire pour veiller à la santé de votre vagin ? Vous pouvez déjà commencer par faire attention à votre alimentation.

Des aliments magiques à ajouter sur la liste de courses

Selon Pauline Cox, l'afflux sanguin vers le clitoris et le vagin lors d'une relation sexuelle est en partie dû à un composé puissant: l'oxyde nitrique. «En augmentant le taux d'oxyde nitrique, on optimise l'afflux sanguin vers la région pelvienne, ce qui améliore la lubrification, la santé des tissus des organes sexuels et les orgasmes», explique-t-elle. Elle partage donc quelques aliments pour booster votre taux.

Le premier risque de ne pas trop vous plaire… Il s'agit de la betterave. Une portion de ce légume rose par jour permet de veiller à sa santé cardiovasculaire et sexuelle. Le microbiote vaginal est fortement peuplé de bactéries lactobacilles. Les aliments riches en lactobacilles, comme la betterave fermentée, la choucroute ou le yaourt, seraient efficaces pour soutenir le microbiote intestinal et vaginal.

Si vous n'êtes pas fan de betterave, ce deuxième aliment vous conviendra peut-être davantage. Le chocolat noir, riche en magnésium, en fer et en phytonutriments, aide à booster le niveau d'oxyde nitrique. Dans l'idéal, il faut le consommer à au moins 85%, puisque la poudre de cacao cru possède l'un des niveaux les plus élevés parmi tous les aliments.

Un peu moins sexy, l'ail fait aussi partie de la liste. Riche en soufre et en antioxydants , il active des enzymes clefs pour la production d'oxyde nitrique. Les légumes à feuilles vertes ont aussi leur mot à dire. Une dose journalière d'épinard, de chou ou de roquette apporte une bonne dose de nitrates, qui aident à former l'acide nitrique.

Les acides gras oméga 7 sont excellents pour atténuer les sécheresses internes, dont beaucoup de femmes souffrent. Et les baies d'argousier en sont les fruits les plus riches. Les aliments riches en oméga 3 sont aussi les bienvenus, car ils empêchent les inflammations chroniques, qui surgissent généralement à l'approche de la périménopause (la période précédant la ménopause). Les poissons gras sauvages (saumon, sardine…) sont une grande source d'oméga 3.

Préparez votre liste de courses pour la prochaine fois, et faites le plein de super-aliments qui vous aideront à préserver votre santé vaginale.