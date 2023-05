Les atouts de la formation en ligne pour les apprenants

Personnalisation et adaptabilité

Désirs de se reconvertir professionnellement, de diversifier ses compétences, de se spécialiser dans un domaine plus porteur, … les raisons de retourner sur les bancs de l’école sont nombreuses… mais pas toujours réalisables. Plus on avance en âge, moins il est évident de trouver sa place dans l'amphithéâtre de la fac ou de partager ses TD avec ses petits camarades. De même, comment concilier cursus scolaire et charges du quotidien, voire parfois vie de famille? La solution n’est finalement qu’à quelques clics de chacun: la formation en ligne. Et ce, encore plus depuis la fin des différents confinements, qui ont permis de radicalement repenser la mobilité professionnelle, la perception du travail ainsi que la qualité des formations à distance.

Encore s’agit-il de trouver la bonne formation! Celle qui sera reconnue par l’État, correspondra à ses besoins et saura proposer une méthode adaptée à son rythme! La réponse: Studi. Cofondé en 1999 par Pierre Charvet, ce groupe français implanté dans l'Hérault est devenu, avec plus de vingt ans d’expérience, le leader du e-learning. Comment? En élargissant toujours plus son offre de formations connectées aux évolutions professionnelles, tout en optimisant son accès… en ligne évidemment.

Ainsi, qu’il s’agisse d’immobilier, de ressources humaines, de tourisme, de marketing, de comptabilité, de beauté, de design ou encore de codage et de gaming (on peut carrément acquérir les compétences indispensables pour concevoir et développer un jeu vidéo)... ce sont au total plus de 200 formations en lignes certifiantes ou diplômantes que Studi propose, dans 15 domaines différents allant du CAP au Bac+5.

Deux formats d’apprentissage

Une fois le domaine de formation sélectionné, les apprenants doivent se connecter à une plateforme nommée LMS – Learning Matching System –, afin d’accéder à tout le contenu nécessaire. Chacun son défi, et ça, Studi l’a compris, et propose deux formats d’apprentissage en ligne.

D’abord, le Flex Coaching:

Pour les personnes autonomes, qui souhaitent organiser et gérer elles-mêmes leur temps de formation, leur planning selon leurs contraintes;

Pour celles et ceux qui peuvent aménager leur temps et prendre part à une aventure collective, en intégrant une équipe de 30 apprenants maximum, guidée par un coach dédié;

Un format qui permet de bénéficier de conseils de conseillers pédagogiques et de formateurs, d’accéder aux contenus de la plateforme (PDF, vidéos, textes, images) et d’échanger à volonté avec la communauté d’apprenants.

L’autre proposition de Studi, c’est le Full Coaching:

Pour ceux et celles qui souhaitent progresser de façon continue et régulière grâce à un planning commun et prédéfini;

Pour bénéficier de l’accompagnement d’un coach dédié avec des échanges quotidiens et des RDV en direct 1 semaine sur 2, et poser ses questions toutes les semaines aux formateurs en live disponibles;

Pour avoir accès aux contenus de la plateforme (PDF, vidéos, textes, images) et réaliser des exercices et des challenges collectifs, et retrouver sa team en ligne sur ses espaces dédiés, chat et salle virtuelle.

Tout est pensé pour que l’apprenant identifie tout de suite ce qui l’intéresse, tout restant flexible. Et pour ceux et celles qui aimeraient passer la porte d’une entreprise – virtuelle ou non –, Studi propose aussi des formations en alternance. Pas moins de 70 000 apprenants, accompagnés par 1200 formateurs et conseillers pédagogiques, sont en cours de formation aujourd’hui.

Crédit photo: pexels