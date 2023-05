Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi les astronautes ne pourront-ils pas revenir de Mars?»

La réponse de Philippe Guglielmetti:

Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas, c'est que dans l'espace, le tarif aller-retour est beaucoup plus élevé que le double d'un voyage simple course.

Pour revenir de Mars, il faut une fusée très puissante:

Pour décoller, car la gravité y est tout de même du tiers de celle de la Terre; Pour quitter l'orbite martienne, qui correspond à un puits gravitationnel du cinquième de celui de la Terre; Pour freiner la descente depuis Mars vers la Terre dans le puits gravitationnel du Soleil. Comme on le voit dans le génial dessin de xkcd, ce n'est pas négligeable du tout.

En revenant de la Lune, on peut faire un freinage aérodynamique dans l'atmosphère terrestre. Mais en revenant de Mars, on arrive beaucoup trop vite: il faut que la fusée fonctionne «à l'envers» pour freiner, avec la même énergie qu'il a fallu (par tonne de charge utile) pour monter de la Terre à Mars.

1+2+3 = il faut amener sur Mars une grosse fusée, capable de rejoindre en orbite de Mars une très grosse fusée, presque de la taille nécessaire à la simple course. Donc il faut envoyer de la Terre plusieurs énormes fusées allant déposer des morceaux de fusée de retour sur ou autour de Mars. Et des centrales nucléaires sur Mars pour électrolyser l'eau qu'on doit y trouver pour produire le combustible du retour, sinon on oublie.

Bref: le coût d'un voyage aller-retour est colossalement plus élevé que celui d'une simple course. C'est pourquoi Mars sera colonisé comme la Guyane ou l'Australie, par des condamnés à vie, ou à mort.