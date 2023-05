Un pistolet d'un calibre de 9 mm peut-il tuer un ours?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Est-ce qu'une balle de 9 mm peut tuer un ours?»

La réponse de Jay Barrett, traduite par Jerome Cohen:

Probablement. Mais ce ne sera pas joli et vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour raconter cette histoire.

D'abord, l'ours doit être proche. Je suppose que si vous êtes forcé de tirer sur cet animal avec une arme d'un calibre de 9 mm, c'est qu'il vous charge. Bien: ça le rapprochera. Deuxièmement, vous devez envoyer chaque plomb que vous avez sur vous dans l'ours au bon moment, c'est-à-dire quand il est assez proche pour être blessé. Trop loin, et votre objectif se détériore; trop près, et vous pourriez ne pas être en mesure de vider votre chargeur à temps.

Troisièmement, vous avez besoin de chance. Il en faut pour que toutes les balles entrent par le même trou et terminent directement dans son aorte ou dans son cœur, car si vous touchez autre chose, il est peu probable que cela le tue dans un laps de temps qui vous serait avantageux.

Quatrièmement, un ours de 450 kilos qui fonce sur vous à une vitesse d'environ 50 km/h, et qu'il vous faut laisser s'approcher suffisamment pour lui tirer dessus avec un petit pistolet, va vous renverser –que vous l'ayez tué, ou non.

S'il est mort, il pourrait en effet quand même vous écraser –imaginez être percuté par un motard en surpoids sur une Harley Davidson, puis devoir vous extirper de sous un matelas à eau, en sueur et ensanglanté. Si l'ours est encore en vie (ne serait-ce que pour un court instant), il sera bien sûr encore plus contrarié qu'avant de vous charger, et votre vie prendra immédiatement fin.

Bonne randonnée!