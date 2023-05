Pourquoi aime-t-on regarder des divertissements cringe?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Le cringe, c'est ce sentiment qu'on a quand son patron fait une blague nulle en pleine réunion et que personne ne rit, quand un silence s'éternise ou encore quand un de nos amis se casse la figure dans la rue. Cette gêne que l'on ressent pour d'autres personnes, réelles ou fictives, est à la fois physique et émotionnelle. C'est à la fois du malaise et un soupçon de soulagement, façon «ouf, c'est pas moi».

The Conversation se demande pourquoi, lorsque par exemple on visionne un film très gênant, on ne peut s'empêcher de regarder. On pense généralement au cringe comme à quelque chose de négatif, mais une récente étude a découvert que les divertissements malaisants pouvaient aider à mieux se connaître . C'est peut-être pour ça que nous sommes si attirés par des contenus gênants en premier lieu.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le malaise est partout, mais il est particulièrement présent dans les films et à la télévision. Certaines comédies y dédient d'ailleurs l'entièreté de leur script, comme The Office. La télé-réalité non plus n'est pas mal dans ce genre, avec des candidats qui affichent publiquement leurs ruptures, leurs échecs spectaculaires lors de challenges physiques ou encore les humiliations que d'autres leur font subir.

Le cringe comme thérapie?

Visionner des moments cringe n'est pas toujours accompagné de voyeurisme ou de Schadenfreude (expression allemande qui signifie «se réjouir du malheur d'autrui»). Cela peut même avoir un certain côté thérapeutique. Le malaise permet en effet de reconnaître certains aspects de soi-même que l'on considère comme indésirables.

Si certaines études ont montré que le public met des distances avec les personnages cringe, comme Michael Scott dans The Office, c'est en quelque sorte libérateur de voir des représentations des comportements les moins honorables de nos personnalités. Cela permet parfois d'être moins dur envers soi-même.

D'un autre côté, le cringe peut servir à s'ouvrir à d'autres cultures . Dans la série Indian Matchmaking par exemple, certaines conversations sur le mariage semblent malaisantes pour des spectateurs occidentaux, alors qu'elles sont parfaitement normales dans certains pays.