Les pires mères de l'histoire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

À l'approche de la fête des mères , vous êtes peut-être déjà en train de chercher un cadeau pour remercier celle qui vous a élevé. C'est aussi peut-être le moment de l'année pour faire un point sur votre relation. Si certaines de ses habitudes vous énervent, voilà de quoi dédramatiser.

Le Washington Post partage une sélection des pires mères de l'histoire, de quoi en faire relativiser plus d'un. Si toutefois vous pensez que la vôtre fait partie du podium, bon courage.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

La reine Victoria est l'une des pires. Avec un règne plus long que celui de n'importe quel monarque britannique avant elle, sa longévité a sans doute été un fardeau pour son fils aîné, Edward VII. La reine l'a maintenu politiquement et socialement impuissant jusqu'à sa mort. Rigide et refoulée, Victoria n'a jamais été une maman poule; elle a d'ailleurs reconnu ne tirer aucun plaisir de ses enfants. Vif et amusant, Edward a rapidement été réprimé, sous les ordres de sa chère mère. Son côté rebelle n'a pas joué en sa faveur, puisqu'il lui a valu des avalanches de critiques. À la mort de son père, Albert, la reine a mis la faute sur son fils. Selon elle, le prince serait mort de désespoir et de soucis à la suite d'un gros scandale provoqué par Edward.

Du côté du Far West, Belle Starr, soi-disant bandit séduisante et pianiste hors pair chevauchant une jument nommée Vénus, était en réalité tout autre. Hors-la-loi grossière, voleuse de chevaux et n'ayant jamais touché un piano de sa vie, elle avait certes une jument du nom de Vénus, mais qu'elle fouettait à la mort pour le plaisir. Elle ne ménageait pas non plus son fils. Élevé sous les coups de fouet, il a été agressé sexuellement par sa mère en grandissant. Sans surprise, le jeune Eddie a évolué en la détestant et en menaçant publiquement de la tuer . Belle l'a fait arrêter, mais en 1889, elle s'est fait tirer dessus par un sniper et en est morte. Selon la légende, elle aurait aperçu son meurtrier en tombant et aurait prononcé ces derniers mots à sa fille, présente à ses côtés: «Ma puce, ton frère Eddie m'a tiré dessus.»

Les mamans radines

Toujours aux États-Unis, c'est George Washington qui a fait les frais d'une mauvaise mère. Mary a passé sa vie à tenter de garder son fils (et surtout son porte-monnaie) à sa disposition. Elle lui a reproché tous ses succès car ils l'éloignaient de chez lui. Elle n'est d'ailleurs jamais venue à aucune de ses victoires politiques. Bien qu'il existe des preuves que Washington ait été généreux avec sa maman, la matriarche n'a cessé de lui en demander toujours plus, tout en se plaignant publiquement d'être financièrement négligée. Il semblerait aussi que Mary prenait un malin plaisir à humilier son cher fiston. Radine et rabaissante, qui dit mieux?