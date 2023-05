La vie sexuelle des veufs et des veuves ne devrait pas être taboue

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Non, les personnes veuves n'arrêtent pas leur vie sexuelle indéfiniment après leur deuil. Joan Price, 80 ans, le sait. Elle a perdu son mari en 2008, et écrit depuis sur la sexualité des personnes âgées. Mais son combat est encore loin d'être accepté partout. Lorsqu'un journaliste lui a fait remarquer qu'il ne pouvait pas imaginer sa propre mère avoir une vie sexuelle à cet âge, elle lui a demandé: «À quel âge prévoyez-vous de faire partir à la retraite vos parties génitales?»

Ces propos sont recueillis par The Guardian, qui est parti à la rencontre d'autres personnes veuves en quête d'une vie sexuelle après la mort de leur partenaire. Alice Radosh, neuropsychologue, s'est retrouvée endeuillée en 2013. Ce qui l'afflige, c'est surtout la perte d'intimité sexuelle avec celui qui fut son mari pendant quarante ans. La littérature qu'elle lit sur le sujet ne l'aide pas plus. Une étude lui suggère d'adopter un chien, une autre d'aller chez le coiffeur. «Quiconque pense que Bart était comme mon coiffeur ne sait pas à quoi il ressemblait au lit», rit-elle.

«On ne s'arrête pas d'être des êtres sexuels»

Face au vide académique sur le sujet, Alice Radosh décide de mener sa propre étude en 2016, auprès de plus de cent femmes âgées de 55 ans et plus. À la question de savoir si le sexe leur manquerait si leur partenaire venait à mourir, la majorité a répondu par l'affirmative. Elles sont également une grande partie à affirmer vouloir en parler avec d'autres si l'événement venait à se produire.

Cependant, lorsque l'étude demande aux sondées s'il leur viendrait à l'esprit d'initier une discussion avec un ami endeuillé au sujet de sa vie sexuelle, elles sont 57% à répondre par la négative. Un aspect qu'a rencontré Alice Radosh dans son entourage: «Avant de faire l'étude, j'ai parlé à des amis et un certain nombre m'a dit: “Cela n'a plus aucune importance désormais.” Leur sentiment était que ça appartenait au passé.»

«On dit à des hommes et femmes qu'ils font leur deuil d'une “mauvaise façon” s'ils cherchent à avoir à nouveau un partenaire sexuel, relève Joan Price. On ne s'arrête pas d'être des êtres sexuels lorsqu'on perd quelqu'un. Cela demande peut-être une pause, qui peut durer des jours, des années ou des décennies, mais nous pouvons toujours revenir au sexe lorsque nous sommes prêts.»

Une sexualité retrouvée

The Guardian a aussi rencontré Pauline, 72 ans, qui a perdu Peter, l'homme à qui elle était mariée depuis plus de trente ans. Si une amie lui recommande de commencer le jardinage après la mort de son mari, elle sait que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Pauline décide d'acheter un vibromasseur, ce qui en choque certains. La masturbation devient pour elle un bref moment de répit dans son deuil.

Désormais, la septuagénaire a retrouvé une vie sexuelle active. Elle confie même au journal britannique que ses rapports sont parmi les meilleurs qu'elle ait jamais eus. La clé? Pauline communique librement avec ses partenaires. «J'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux», sourit-elle.