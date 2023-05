Bientôt un patch pour les tout-petits allergiques aux cacahuètes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Les jeunes enfants allergiques aux cacahuètes (et plus largement aux arachides) peuvent-ils enfin envisager le bout du tunnel? D'après Time, les tests menés sur un patch utilisable dès le plus jeune âge se sont montrés si concluants que l'espoir est permis –notamment pour les parents, qui doivent sans cesse rester aux aguets.

Jamais à l'abri d'un aliment mal identifié ou d'une bouchée avalée lors d'un moment d'inattention, les parents des jeunes enfants allergiques vivent dans une angoisse de tous les instants, que ce genre de produit pourrait aider à soulager. En effet, jusqu'à l'âge de 4 ans, il n'existe pas de remède permettant de prévenir les effets d'une consommation de cacahuètes. Mais ce patch nommé Viaskin pourrait tout changer.

Expérimenté sur des enfants âgés de 1 à 4 ans, Viaskin a particulièrement convaincu lors des essais réalisés, car il fonctionne même sur celles et ceux dont le degré de tolérance aux cacahuètes est le plus faible. Car avec cette allergie, il peut suffire de quelques miettes pour que les conséquences soient désastreuses. Inflammations, urticaire, problèmes respiratoires: tout est envisageable, et même le pire.

Simple et apaisant

L'utilisation sous forme de patch pourrait en outre simplifier la vie des parents, car il n'est pas toujours aisé de faire avaler des médicaments à des tout-petits. Le Palforzia, traitement à prendre quotidiennement et destiné avant tout aux jeunes âgés de 4 à 17 ans, n'existe que sous forme de comprimés. Mais la société Aimmune Therapeutics, qui le commercialise, entend s'inspirer du patch Viaskin pour proposer elle aussi un produit adapté aux plus jeunes.

Le principe du Viaskin est simple: il apporte une très faible dose de protéines d'arachide à celles et ceux qui le portent, leur permettant de s'y accoutumer peu à peu. Il se place entre les omoplates afin d'avoir la certitude que les enfants ne puissent pas le décoller d'eux-mêmes.

Reste que si les expérimentations sont pour l'instant couronnées de succès, il semble qu'une poignée de jeunes cobayes supporte mal le produit: des réactions anaphylactiques ont été constatées dans environ 1% des cas. Et il est encore trop tôt pour déterminer si un ajustement du traitement pourrait changer les choses dans ces quelques situations.