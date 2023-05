Les chiens possèdent-ils la clé d'un remède contre le cancer?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Chaque année, 26.000 personnes dans le monde, surtout des enfants et des adolescents, sont atteintes d'ostéosarcome, un type de cancer osseux. Sur les trente-cinq dernières années, il n'y a pas eu de nouveau traitement, et ceux qui existent ne sont pas très efficaces. Cependant, il pourrait exister des espoirs de remède, et il est à trouver chez les chiens, rapporte Wired.

Nos fidèles compagnons à quatre pattes sont eux aussi atteints par l'ostéosarcome –la maladie est dix fois plus courante chez eux. Mais contrairement à l'être humain, il existe un traitement. Lorsqu'on sait qu'un échantillon cancéreux de tissu canin et un morceau de tissu humain sont indiscernables au microscope, on peut penser que le remède pourrait aussi s'appliquer à notre espèce.

Un chien guéri de l'ostéosarcome

Wired est parti à la rencontre de Jellybean, labrador de 5 ans, et de ses propriétaires Patricia et Zach Mendonca. Il y a trois ans, leur chien contracte un cancer osseux. Malgré une amputation et une chimiothérapie, la maladie se propage jusqu'aux poumons. «Nous n'avions aucun espoir de pouvoir la soigner. Nous étions dévastés», se souvient Patricia Mendonca.

En novembre 2020, le couple décide tout de même de participer à des essais cliniques pour un traitement auprès de l'Université Tufts, près de Boston. Avec l'administration quotidienne de trois médicaments différents, la tumeur de Jellybean s'est réduite et ne s'est pas redéveloppée depuis.

Aux États-Unis, si ce traitement canin est possible, c'est surtout parce que la médication pour chiens n'est pas soumise à la même réglementation que celle pour humains. Les vétérinaires ont plus de libertés pour utiliser des médicaments variés pour des maladies qui ne disposent pas de remèdes appropriés.

L'autre avantage de ces animaux est qu'ils sont mieux disposés aux études cliniques que des souris de laboratoire. Les chiens développent des tumeurs naturellement lorsqu'ils sont exposés à des environnements similaires à celui des êtres humains, contrairement aux rongeurs que les chercheurs gardent dans des cages pour étudier les cancers, donc dans des conditions artificielles.

Un espoir pour l'être humain

Certains traitements utilisés sur les chiens semblent avoir les mêmes effets que sur les enfants et adolescents atteints d'ostéosarcome. En 2019, des chercheurs de l'Université d'État du Colorado ont prescrit à vingt-huit chiens souffrant du cancer osseux un médicament antihypertenseur, le losartan, en combinaison avec une autre médication contre les tumeurs. Après trois ans, cette association de remèdes a fait réduire ou stabiliser le cancer dans 50% des cas.

Désormais, environ quarante enfants atteints de la maladie reçoivent du losartan et l'équivalent humain du médicament contre le cancer canin. Selon Steve Dow, vétérinaire et directeur du Centre pour la médecine régénérative et immunitaire à l'Université d'État du Colorado, il s'agit d'une étape prometteuse, mais il est pour le moment trop tôt pour tirer des conclusions. Le traitement humain n'est encore que peu administré, là où les médicaments se sont révélés efficaces chez beaucoup de chiens.