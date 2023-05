Démission du maire de Saint-Brévin: la menace de l'ultradroite est-elle prise en compte?

Temps de lecture: 2 min

Ces derniers jours, l'ultradroite fait régner un climat de tension en France. Samedi 6 mai, une manifestation de néofascistes s'est tenue dans les rues de Paris. Et mercredi 10 mai, le maire de Saint-Brévin, une commune de Loire-Atlantique, a démissionné et annoncé son déménagement de la ville, où il habitait depuis trente-deux ans. Sa maison avait été incendiée, fin mars, et l'élu était visé par des menaces en raison du déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur sa commune.

Comment expliquer ce désastre républicain? Pourquoi l'exécutif a-t-il tardé à réagir dans cette affaire? La menace que représente l'ultradroite est-elle suffisamment prise en compte dans notre pays?

