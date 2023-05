C'est quoi, être «techniquement excellent» au lit?

Temps de lecture: 4 min

Après avoir été déclarée innocente fin mars dans l'affaire de l'accident de ski de février 2016, Gwyneth Paltrow a célébré sa victoire dans les studios rose millenial du podcast Call Her Daddy. L'animatrice Alex Cooper l'a soumise à un petit interrogatoire sur ses ex célèbres, et la star s'est montrée très coopérative.

À la question de savoir si Brad Pitt ou Ben Affleck est meilleur au lit, Gwyneth Paltrow a répondu qu'il s'agissait d'un choix «très difficile», avant de livrer une information déroutante. Malgré une «alchimie totale, du genre “j'ai trouvé l'amour de ma vie”» avec Brad Pitt, elle a déclaré que Ben Affleck était «techniquement excellent».

Oui, la femme qui nous a enseigné les vertus du «conscious uncoupling» (le «divorce heureux») revient avec un nouvel euphémisme étrange: «techniquement excellent au lit». Alex Cooper, dont l'audience phénoménale et le contrat de 60 millions de dollars avec Spotify n'ont pas fini de m'étonner, n'a pas relevé l'expression. C'est dommage, parce qu'on se demande bien ce que signifie «techniquement excellent» en matière de sexe.

Est-ce qu'elle veut dire que Ben Affleck avait une excellente technique ou est-ce qu'elle le condamne en ayant l'air de le féliciter? Littéralement, «techniquement excellent» ne semble pas rivaliser avec une «alchimie totale», l'entente sexuelle qui vous fait croire au grand amour. Mais lorsque vous écoutez ou regardez le podcast, le commentaire de Gwyneth Paltrow sur Ben Affleck ne paraît pas insultant. On dirait presque la cliente d'un restaurant qui transmet ses compliments au chef cuisinier. Alors, qu'en est-il? Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de sonder quelques experts.

C'est pas la technique qui compte

Je me suis d'abord adressée à Rich Juzwiak, chroniqueur-conseil de la rubrique sexo «How to Do It» de Slate.com. «Quand je pense à “techniquement excellent”, je pense toujours à l'endurance et à l'athlétisme. On parle ici de forme», indique-t-il. «On pourrait dire que cela implique aussi de prendre en compte son ou sa partenaire, par exemple en étant ouvert au sexe oral (ce que beaucoup d'hommes ne considèrent pas comme une nécessité) ou de s'abstenir de jouir avant l'autre (dans le cas des hommes, dont les orgasmes ont tendance à interrompre les rapports sexuels avec pénétration, au moins temporairement) ou, au minimum, de continuer après avoir joui pour faciliter l'orgasme de son/sa partenaire (grâce à la masturbation ou au sexe oral).»

Ce sont des choses qui semblent objectives et universelles. Mais comme l'a soulevé Rich Juzwiak, la maîtrise «technique» rend-elle le rapport moins personnel, si elle est possible avec n'importe qui? «Je pense que la plupart des gens recherchent davantage qu'un métronome humain, répond-il. C'est une question de connexion et, de fait, une réelle volonté de s'impliquer et de donner du plaisir peut largement compenser les lacunes “techniques”.»

J'ai ensuite consulté Carol Queen, titulaire d'un doctorat en sexualité humaine et sexologue chez Good Vibrations, sex-shop à San Francisco. En ce qui concerne «l'excellence technique», Carol Queen s'est expliquée dans un e-mail. «Je pense que Gwyneth a utilisé le terme pour différencier l'expérience sexuelle dominée par l'alchimie (lorsque c'est le cas, nous pouvons avoir des relations sexuelles géniales avec une personne qui n'est pas excellente sur le plan technique, tant que l'alchimie dure, ce qui n'est pas toujours le cas) –et l'expérience sexuelle avec un partenaire qui a lu tous les manuels et a vraiment compris les schémas.»

«Peut-être que c'était juste l'un des trois hommes hétérosexuels de la planète qui savent bouffer une chatte.» Olivia Snow, dominatrice et chercheuse à UCLA

Même s'il est amusant d'imaginer un jeune Ben Affleck consultant une haute pile de manuels sexuels à la bibliothèque publique de Cambridge (Massachusetts), cela suggère une autre possibilité que je n'avais pas envisagée. Et si, à trop nous focaliser sur l'hypothèse d'une pique envoyée à Ben Affleck, nous n'avions pas vu la possible critique adressée à Brad Pitt? Est-ce qu'il s'en sort en étant juste OK ou passable au lit parce que c'est Brad Pitt? Peut-être qu'il devrait consulter lui aussi un ou deux manuels. Il semblerait malgré tout qu'il ait donné satisfaction.

En effet, plus tard dans l'épisode, Alex Cooper a demandé à Gwyneth Paltrow de jouer à «Fuck, Marry, Kill» (un jeu consistant à citer trois noms de célébrités et à demander à la personne interviewée avec laquelle elle aimerait coucher, se marier et laquelle elle aimerait tuer), avec Brad Pitt, Ben Affleck et son ex-mari Chris Martin... Et Gwyneth Paltrow a choisi de tuer Ben Affleck (plutôt que Brad Pitt! Aïe).

«Il n'y a pas un truc universel que tout le monde aime au lit»

Encore un peu perplexe, j'ai demandé l'avis d'Olivia Snow, dominatrice et chercheuse au Center for Critical Internet Inquiry de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). «J'ai l'impression qu'on ne peut pas être “techniquement bon au lit”, parce qu'il n'y a pas un truc universel que tout le monde aime au lit», tranche-t-elle, en soulignant que Gwyneth Paltrow sous-entendait peut-être simplement «un homme cis qui sait baiser une femme cis, probablement dans la position du missionnaire».

Mais bon, «peut-être que c'était juste l'un des trois hommes hétérosexuels de la planète qui savent bouffer une chatte».

Dans son travail de dominatrice, Olivia Snow explique qu'être «techniquement excellent» peut impliquer de savoir utiliser un fouet sans blesser quelqu'un ou de savoir pratiquer certains actes sexuels sans provoquer d'infection urinaire chez son ou sa partenaire, deux compétences sur lesquelles on imagine mal que Ben Affleck a bossé. (Mais on ne sait jamais.)

D'une manière générale, Olivia Snow déclare qu'en matière sexuelle, elle hésiterait à s'en remettre à l'expertise de quelqu'un qui a préconisé les œufs de yoni. Voici ce que le commentaire de Gwyneth Paltrow lui inspire: «Ça me fait penser aux Jeux olympiques, aux scores des gymnastes.» J'imagine quasiment Gwyneth Paltrow comparant ses notes avec celles d'autres femmes qui ont fréquenté Ben Affleck au fil des ans et arrivant à la même conclusion –un panel de stars brandissant toutes des pancartes avec un «10» écrit dessus.

En tout état de cause, Alex Cooper a fait une observation qui me paraît sensée: «Bon vent à J. Lo, quel que soit ce qui l'attend.»