L'eau froide ne fait pas que du bien à votre corps

S'immerger dans de l'eau froide est une activité qui divise: certains adorent et d'autres détestent. Pourtant, nombreux sont ceux qui la pratiquent toutes les semaines voire quotidiennement, afin d'améliorer leur santé mentale et physique.

ScienceAlert s'intéresse aux bienfaits mais également aux méfaits procurés par cette pratique. La thérapie par l'eau froide peut prendre la forme d'immersion en extérieur (lac, mer, rivière) mais aussi de douches ou de bains glacés. Les sportifs l'utilisent depuis de nombreuses années pour réduire les douleurs musculaires et accélérer le temps de récupération. Ils passent généralement une dizaine de minutes dans l'eau froide (entre 10 et 15°C) après un entraînement.

Cette thérapie est aussi utilisée dans le traitement de symptômes dépressifs, de migraines ou de douleurs. Mais bien que plusieurs études aient démontré les effets positifs liés aux bains de glace et à la récupération post-effort physique, une enquête de 2014 a révélé qu'il pourrait bien y avoir un effet placebo. Alors que les recherches n'en sont qu'au début, il se pourrait que l'immersion en eau froide n'apporte pas que des bénéfices, au contraire.

La face cachée de l'eau froide

En effet, le souci (peu connu) le plus grave lié à cette activité relève des blessures par le froid. Lorsqu'on est confronté à des températures basses, il est normal d'avoir les pieds et les mains gelés et engourdis. Ils peuvent parfois picoter et être douloureux en se réchauffant.

Dans la plupart des cas, ces sensations disparaissent en quelques minutes. Mais chez certaines personnes, les symptômes peuvent durer pendant plusieurs années sur les zones touchées, en raison de lésions nerveuses et musculaires. Elles apparaissent généralement à la suite d'une exposition prolongée à des conditions froides et humides, comme celles observées dans les tranchées pendant la guerre –d'où l'expression «pied de tranchée».

Une autre difficulté s'ajoute: on ne sait pas comment mesurer l'intensité du froid lors d'une immersion, et chaque corps réagit différemment au refroidissement. Les personnes originaires d'Afrique ou des Caraïbes, par exemple, semblent être plus sensibles aux blessures par le froid. Les risques ne sont donc pas les mêmes selon les profils.

Si vous tenez tout de même à tenter l'expérience, prenez en considération quelques conseils. Tout d'abord, parlez-en à votre médecin, qui pourra vous indiquer si la pratique est sans danger pour vous. Si vous prévoyez de le faire en extérieur, dans un lac ou un océan, veillez à ne pas être tout seul, pour obtenir de l'aide en cas de besoin. Préparez également de quoi bien vous réchauffer en sortant, comme une serviette, des vêtements et une boisson chaude. Ne prenez pas la voiture ou le vélo sans être complètement réchauffé. Enfin, ne restez pas dans l'eau trop longtemps: sortez avant de ressentir des engourdissements, des douleurs ou des frissons.