Lisez ceci si vous n'osez pas parler cul avec votre partenaire

Pour beaucoup, parler honnêtement de sa vie sexuelle reste difficile. Encore plus lorsqu'il s'agit d'en parler avec son ou sa partenaire. The Guardian cherche à comprendre les raisons derrière ces difficultés.

La chercheuse Kitty Drake s'en est rendu compte. Lorsqu'elle a interrogé des couples pour un article du journal britannique et qu'elle a cherché à rassurer une femme quant au caractère anonyme de l'interview, cette dernière lui a répondu: «La seule personne dont je ne veux pas qu'elle sache mon avis sur les performances sexuelles de mon mari, c'est lui. Et il est le seul avec qui je ne peux pas être anonyme.»

Selon la sexologue Silva Neves, ces blocages sont «très courants», car les gens ont «peur de partager leurs désirs et craignent que leur partenaire pense qu'ils sont bizarres».

Un «manque de vocabulaire»

Une étude réalisée en 2022 auprès de 1.000 Américains et Britanniques a révélé que la majorité des sondés est honnête à propos de sa satisfaction sexuelle. Pourtant, l'honnêteté ne s'applique pas dans tous les domaines. La même recherche souligne que 54% des femmes admettent avoir déjà simulé un orgasme, tandis que plus d'un cinquième des hommes ont déjà menti sur le nombre de partenaires qu'ils ont eu·es par le passé.

La solution pour permettre aux couples d'avoir une meilleure satisfaction sexuelle se trouve dans la communication: il s'agit de mieux discuter, notamment de ses désirs et de ses aversions. Selon Laura McNaught, thérapeute psychosexuelle, être honnête lorsqu'on parle de sexe, ce n'est pas juste parler de la technique, mais c'est surtout comprendre «comment fonctionne sa propre sexualité».

«Les relations sexuelles, c'est l'art du compromis, explique Laura McNaught. Et c'est pour cela que la communication est si importante. Parfois, c'est juste un manque de vocabulaire. Dans mon cabinet, j'entends des euphémismes, comme “en bas” pour parler des parties génitales ou “crac-crac” pour le sexe.»

L'importance d'une bonne communication

Trouver les mots et les bonnes expressions peut prendre du temps, souligne The Guardian. Si cela ne vient pas tout de suite, cela ne veut pas dire que la relation est vouée à l'échec. «Si votre partenaire est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, sur qui vous pouvez compter lorsque vous êtes stressé et qui vous réconforte lorsque vous êtes triste, alors c'est déjà bien, note Silva Neves. S'il n'est pas un dieu du sexe, ce n'est pas grave. Vous pouvez pimenter votre vie sexuelle avec de la bonne communication.»

Il est donc important d'expliquer spécifiquement ses désirs. «Personne n'est devin. [...] C'est comme lorsque certains disent “Je veux plus de passion”. Qu'est-ce que cela veut dire?», s'interroge Laura McNaught. Prenez le temps d'en parler, et surtout, signale The Guardian, pas après une relation sexuelle décevante.