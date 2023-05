L'Ukraine se moque du défilé de commémoration russe dans une vidéo

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Le ministère de la Défense ukrainien a publié une vidéo pour se moquer de l'opposant russe. Le 9 mai, la Russie a célébré la commémoration de sa victoire sur l'Allemagne nazie. Mais comme l'explique Newsweek, la célébration était loin d'être à la hauteur des années précédentes.

Lors de la parade, c'est un seul et unique char de l'ère soviétique qui a parcouru les rues de la capitale. Sur son compte Twitter, le ministère a partagé un montage vidéo du tank avec en fond la célèbre chanson «All by myself» d'Eric Carmen.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Sur le montage, on peut lire: «Pour ce “Jour de la Victoire”, la Russie avait exactement un seul char paradant sur la place Rouge… Un T-34 produit en 1940. Au petit tank le plus solitaire du monde… bonne chance!»

We watched russia's "Victory Day" parade today with great interest. Our tribute: pic.twitter.com/56evOrTcnn — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2023

«Aujourd'hui, nous avons regardé la parade russe du “Jour de la Victoire” avec grand intérêt. Voici notre hommage:»

Le Jour de la Victoire est la commémoration annuelle de la victoire russe sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette année, les célébrations ont été quelque peu étouffées par rapport aux années précédentes. Le président Vladimir Poutine utilise d'habitude cette journée pour montrer la puissance militaire du pays.

Une stratégie de communication

Cette année, le défilé militaire épuré révèle que Moscou manque cruellement de chars et de soldats. Le jour même, le ministère de la Défense britannique a déclaré, dans sa dernière mise à jour du renseignement sur la guerre en Ukraine, que ce défilé «souligne les défis en matière de matériel et de stratégie de communication auxquels l'armée est confrontée depuis plus de quinze mois de conflit».

«Plus de 8.000 personnes auraient assisté au défilé, mais la majorité étaient des forces auxiliaires, paramilitaires et des cadets d'établissements d'entraînement militaire», poursuit le ministère.

Malgré les pertes du côté russe, le pays aurait très bien pu faire défiler d'autres véhicules blindés. Mais toujours selon le ministère britannique, les autorités ont choisi de se restreindre afin d'éviter les critiques nationales pour avoir privilégié les défilés et les parades plutôt que les opérations de combat.