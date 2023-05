Le sexe matinal est bon pour la santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Si vous avez du mal à vous lever le matin, vous êtes loin d'être seul. Au Royaume-Uni, 28% des Britanniques luttent pour sortir du lit. Pas étonnant que certains aient besoin d'un petit remontant pour les aider, comme une bonne tasse de café, un jus vitaminé ou une douche bien fraîche.

Mais le HuffPost a trouvé un autre moyen de débuter sa journée du bon pied et cette fois, rien à voir avec le petit déjeuner. Car oui, outre la sympathie de l'acte en lui-même, avoir des relations sexuelles dès le réveil apporterait une panoplie de bienfaits.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Si vous êtes du genre grognon le matin et qu'on ne peut pas vous adresser la parole avant votre tasse de café sacrée, sachez que les rapports sexuels libèrent une substance qui pourrait vous aider: la dopamine. Également appelée «hormone du bonheur», elle garantit une meilleure journée et améliore la cognition mais aussi la concentration.

L'idée de se réveiller pour aller au travail peut parfois apporter son lot de stress, ce qui est loin d'être agréable dès l'aube. Une étude de 2010 a découvert que les relations sexuelles pouvaient réduire le niveau des hormones de stress. Ainsi, en commençant la journée de la sorte, votre état d'esprit se calme et vous serez plus apaisé et joyeux.

Dans la frénésie du métro-boulot-dodo, il est parfois difficile de trouver du temps avec son partenaire. Une partie de jambes en l'air matinale peut être un bon moyen de connexion, d'autant plus qu'elle libère de l'ocytocine, aussi appelée «hormone du câlin».

Un atout pour être en bonne santé

Si vous n'êtes pas encore convaincu, attendez de voir les autres bénéfices apportés par le sexe matinal. Car oui, certains aspects peuvent jouer sur votre santé. Saviez-vous qu'un rapport sexuel permettait de brûler cinq calories par minute? Ce n'est certes pas à la hauteur d'une bonne séance à la salle de sport, mais cela revient à une belle marche rapide.

Vous préférez peut-être prendre une poignée de diverses vitamines plutôt que d'enfiler vos chaussures de sport le matin. Mais sachez que le sexe permet aussi de renforcer le système immunitaire. En effet, il déclenche certaines défenses naturelles du corps, qui permettent de lutter contre les virus et les bactéries.

Prendre soin de son système immunitaire est une chose, mais prendre soin de soi et en particulier de sa peau est un autre combat. Toutefois, pas la peine de se ruer sur des crèmes antirides hors de prix ou sur les derniers compléments alimentaires à la mode! Le HuffPost insiste: l'orgasme libère un certain nombre d'hormones qui peuvent être bénéfiques à la peau. C'est le cas des œstrogènes, par exemple, qui aident à maintenir le collagène. Il parvient également à faire baisser le niveau de cortisol (l'hormone du stress) qui provoque des éruptions cutanées, et il stimule la circulation sanguine, favorable à la production de collagène.

Toujours pas convaincu? Si vous n'êtes pas du matin, cela peut sembler une mauvaise idée. Pourtant, même si vous êtes persuadé du contraire, votre corps est tout à fait d'attaque en se réveillant. Le matin, les niveaux d'œstrogène et de testostérone sont à leur maximum et selon une étude, la libido est affectée par le niveau d'hormones. Alors plus ils sont élevés, plus vous serez pimpant!