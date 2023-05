Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous sautez en parachute?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Le 29 mai 2022, un record du monde a été battu. Ce jour-là, Rut Larsson, une Suédoise de 103 ans, devient la personne la plus âgée au monde à réaliser un saut en parachute. Si elle a réussi à accomplir cet exploit sans encombre, la pratique est-elle pour autant sans risques pour le corps? C'est la question que se pose le magazine Discover.

Il faut savoir avant tout que le saut moyen en parachute se fait depuis une altitude de 4.000 mètres, et que l'on atteint dans la première phase de chute libre une vitesse de près de 180 kilomètres par heure. Selon l'Association de parachutisme des États-Unis (USPA), environ 500.000 personnes réalisent leur baptême de l'air chaque année.

Perception du temps

La durée moyenne d'un saut est de cinq minutes. Mais peut-être ne le ressentirez-vous pas de cette manière, car le cerveau perd toute perception du temps pendant la chute. Selon une étude publiée en 2007 par Leah Campbell et Richard Bryant dans la revue Behaviour Research and Therapy, plus les personnes appréhendent l'expérience, plus elles pensent que le saut est long. Au contraire, celles qui ressentent plus d'excitation que de peur ont l'impression que la durée de la chute est plus courte.

Les hormones sécrétées par votre corps s'en trouvent également impactées. Dans une étude publiée en 2019 dans la revue Biological Psychology, un groupe de chercheurs relève que le taux de testostérone ainsi que celui de cortisol augmentent lors d'un saut en parachute, notamment chez les personnes à la recherche de sensations fortes.

Par ailleurs, lorsque vous sautez à plusieurs kilomètres du plancher des vaches, vous remarquez indéniablement un changement de pression. Selon une recherche parue en 2014 dans le Current Sports Medicine Reports, le corps peut avoir du mal à s'adapter à ces fluctuations massives. Peuvent en résulter des douleurs, vertiges, maux de tête et nausées.

Le souffle coupé

Le trajet en avion qui mène jusqu'au saut peut aussi avoir un impact. Le magazine Discover souligne que le vol peut faire siffler vos oreilles et vous faire perdre l'équilibre dans certains cas, pouvant provoquer des nausées. Toutefois, pendant la chute, vous n'aurez probablement pas la sensation d'avoir l'estomac retourné comme lors d'un saut à l'élastique. Selon l'USPA, ceci est dû au fait que vous tombez tellement rapidement à travers les airs que ceux-ci jouent d'une certaine façon un rôle d'amortisseur.

Peut-être aurez-vous également le souffle coupé, mais ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas d'oxygène à ces hauteurs. Cela est seulement la conséquence de la montée d'adrénaline dans le corps.

Enfin, si vous êtes facilement en proie au mal des transports, Discover vous conseille de manger un petit déjeuner sain avant votre décollage, et de bien rester hydraté –et donc de ne pas boire d'alcool. Vous voilà paré pour votre baptême de l'air.