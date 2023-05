Des explications au mystère du triangle des Bermudes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Plusieurs navires et avions ont disparu sans laisser de traces dans cette zone que l'on nomme «le triangle des Bermudes». Situé entre Miami, les Bermudes et Puerto Rico, ce triangle imaginaire est le théâtre de nombreuses disparitions mystérieuses.

Comme l'explique National Geographic , la légende débute en 1945, lorsque cinq avions de la marine américaine se sont envolés depuis leur base en Floride pour une mission d'entraînement: l'escadrille 19. Les militaires et leurs aéronefs ne sont plus jamais réapparus. C'est le début de la malédiction du triangle des Bermudes.

Certains phénomènes inhabituels avaient cependant déjà été repérés dans le passé. Christophe Colomb avait noté de drôles de mouvements de boussoles en passant dans la région. C'est en 1964 que l'endroit obtient définitivement son nom, dans un article du Pulp magazine américain qui parle de l'escadrille 19. Cet article a vivement contribué au mythe du triangle des Bermudes, qui ne cesse d'inspirer les théories les plus folles.

Les multiples disparitions ont été attribuées à d'énormes monstres marins, des calamars géants ou même aux extraterrestres . Certains pensent à une troisième dimension créée par des êtres inconnus ou encore à des flatulences océaniques –l'océan qui recrache des quantités de méthane piégé. Mais certains sont bien plus terre-à-terre et mettent la faute sur une dame nature perfide ou sur un enchaînement d'erreurs humaines.

«La région est très fréquentée et a toujours été un carrefour important depuis les premiers voyages d'explorations européennes», explique John Reilly, historien auprès de la Naval Historical Foundation. «Dire qu'il y a beaucoup d'avions et de navires qui ont péri là-bas, c'est comme dire qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture sur l'autoroute, ce n'est pas une surprise.»

Le cimetière de l'Atlantique

Le triangle des Bermudes présente des caractéristiques rares. C'est l'un des deux seuls endroits sur Terre –le deuxième étant une zone nommée «la mer du Diable», sur la côte est du Japon– où le nord géographique et le nord magnétique s'alignent, ce qui rend difficile la lecture des boussoles. Il abrite également les zones marines les plus profondes du monde –la majeure partie du fond marin se trouve à environ 5.791 mètres et peut aller jusqu'à 8.229 mètres. Les épaves pourraient donc très bien se trouver à plusieurs kilomètres sous la surface.

Comme l'indique la garde côtière, la région possède de nombreux récifs, et les violents courants engendrent constamment de nouveaux dangers. Mais ce n'est pas tout: la météo a aussi son mot à dire. Si la zone est sujette aux ouragans, le Gulf Stream pourrait être un facteur important. Ce courant forme une rivière dans l'océan , large d'environ 64 à 80 kilomètres, qui se balade dans l'océan Atlantique Nord. L'eau chaude et les courants de 2 à 4 nœuds peuvent être à l'origine de modèles météorologiques dangereux.

«Avec les bonnes conditions atmosphériques, vous pouvez tomber sur des vagues très hautes et de manière inattendue», confie Dave Feit, chef des prévisions maritimes de la National Oceanic and Atmospheric Administration. «Si les vagues atteignent 8 mètres de hauteur hors du Gulf Stream, leur taille peut doubler voire tripler à l'intérieur.»