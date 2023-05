Le chef espagnol Dani García dévoile son premier restaurant en France

Temps de lecture: 6 min

L'emblématique Delano, lancé à Miami en 1995, renaît dans la capitale française avec la toute première Maison Delano Paris en partenariat avec Katara Hospitality et le Groupe Accor. Situé au 4, rue d'Anjou, dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, l'hôtel dispose de 56 chambres dont 19 suites, d'un restaurant franco-andalou, La Chambre bleue, doté d'une vaste terrasse dans la cour historique, et d'un bar à cocktails.

Alliant décontraction et sophistication, Maison Delano Paris distille un art de vivre qui ne manquera pas de séduire les habitués de la première heure comme la nouvelle génération en recherche d'expériences inédites.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Idéalement situé au cœur du faubourg Saint-Honoré, quadrilatère du luxe parisien, Maison Delano Paris réinterprète l'ADN de la marque: un service attentif et décontracté ainsi que l'assurance de se sentir chez soi.

À la fois cocon douillet et lieu de vie séduisant, savant mélange de convivialité et de sophistication, Maison Delano Paris s'inscrit dans son époque, offrant aux Parisiens comme aux voyageurs un concept d'art de vivre à la française.

Lieu de fêtes galantes au XVIIIe siècle, l'élégante bâtisse en pierres de Paris conserve quelques marques de son illustre passé: plafonds peints d'origine dans certaines suites, élégantes cheminées de marbre, escalier monumental, façade néo-classique et une impressionnante hauteur sous plafond.

Le restaurant La Chambre bleue

Déjà à la tête d'une dizaine de tables à travers le monde, de Marbella (où le chef a obtenu trois étoiles en 2019) à New York en passant par Doha, Londres et Madrid, Dani García s'invite dans le paysage gastronomique français pour y faire rayonner son style particulier et son interprétation de la cuisine espagnole en prenant la tête des cuisines de Maison Delano Paris avec son nouveau concept, La Chambre bleue.

Le chef Dani García. | Adel Fecih

Avec une capacité de 170 couverts, le restaurant marque une nouvelle étape dans l'expansion internationale de Dani García.

Lorsqu'il s'installe à Paris en 1900 à l'âge de 19 ans, Pablo Picasso y démarre son travail d'artiste par un cycle connu aujourd'hui comme sa période bleue.

Dans le sillage de l'artiste espagnol, Dani García, lui aussi né à Malaga, apporte aujourd'hui à Paris un morceau de la Costa del Sol à travers son talent culinaire pour y établir ses racines andalouses et créer un repère d'amateurs de gastronomie espagnole authentique.

Cœur vibrant de Maison Delano Paris, le nouveau restaurant de Dani García se déploie autour et au sein de la cour intérieure servant d'écrin à l'hôtel. L'enfilade de salons, les cuisines ouvertes, le bar central et les deux caves à vin encadrent la cour prolongeant le restaurant en une confortable salle à manger couverte en hiver et à ciel ouvert l'été.

La salle intérieure du restaurant La Chambre bleue. | Gaëlle Le Boulicaut

L'agence d'architectes espagnols Lázaro Rosa Violán Studio a œuvré sur ce projet en collaboration avec Dani García pour retranscrire le concept souhaité par le chef.

Le design allie avec charme l'esprit andalou et méditerranéen de la table tout en respectant l'architecture d'origine de l'hôtel particulier parisien: les cuisines ouvertes avec leur étal de poissons frais, les imposants brûleurs de cuisson se parent d'une fresque en céramique aux accents cubistes d'Art Antic l'Alcora (céramiste artisanal).

Au restaurant La Chambre bleue, la cuisine ouverte. | Gaëlle Le Boulicaut

En salle, le mobilier est créé sur mesure: tissus parant les murs lambrissés, assises en cuir rouge, fauteuils en rotin. Le bar du restaurant est également décoré d'azulejos (carreaux de faïence) en harmonie avec les luminaires de Lucien Gau.

Pour apporter chaleur et confort, les coussins ornés de toile de Jouy viennent compléter l'ensemble pour un résultat très contemporain.

L'expérience gastronomique de La Chambre bleue par Dani García débute par une série d'entrées faisant la part belle aux huîtres, mais aussi au jambon ibérique de Bellota (25 euros l'assiette), aux poissons, anchois, sardines fumées, calmars frits ou au salpicon de homard.

Au restaurant La Chambre bleue, les sardines fumées. | Adel Fecih

Viennent ensuite des mets faisant honneur au registre espagnol tels que les diverses paellas jamais goûtées nulle par ailleurs: au poulpe, à la txuleta (viande de bœuf) ou au poulet, ainsi que d'autres références méditerranéennes tel que le bar cuit au four.

Au restaurant La Chambre bleue, la paella Txuleta. | Adel Fecih

En grand amateur de thon rouge, le chef l'inclut dans sa carte dédiée à cette délicatesse marine avec le trio de tartares de thon (43 euros), la ventrèche, longe et maigre (32 euros) ou les croquettes de thon (19 euros) pour ne citer qu'eux, utilisant différentes parties du poisson comme base.

Au restaurant La Chambre bleue, les croquettes de thon. | Adel Fecih

La carte des mets de La Chambre bleue est complétée par une carte des vins passant en revue les plus belles régions viticoles, avec quelques grands millésimes à choisir avec le sommelier dans la cave ouverte. Vins au verre à partir de 13 euros.

La proposition s'agrémente également d'une carte de cocktails puisant leur inspiration dans l'œuvre de Picasso avec dix compositions portant le nom de dix toiles peintes par l'artiste durant sa période bleue: La Chambre bleue (18 euros); Évocation (20 euros); La Vie (22 euros); La Nature morte (20 euros); Le Buveur d'absinthe (22 euros); Le Gourmet (22 euros); Montmartre (20 euros); Femme avec le collier de pierres (22 euros); La jeune fille avec la colombe (14 euros); L'Acteur (14 euros).

À la carte

Les entrées: Les crevettes mi-cuites en escabèche, huile d'olive (25 euros); les calamars andalous frits et mayonnaise à l'encre de seiche (23 euros); l'avocat grillé, crème fraîche, condiment salpicon, pesto de coriandre et feta (22 euros); la brioche toastée au tartare de langoustines, crème fraîche, caviar et jaune d'œuf (65 euros); les huîtres (à partir de 23 euros les six)…

Au restaurant La Chambre bleue, les crevettes. | Adel Fecih

Le thon: la longe de thon en carpaccio, jaune d'œuf mariné, caviar et vinaigrette au beurre noisette (69 euros); la ventrèche en tranches sur un pain aux tomates (22 euros)…

Au restaurant La Chambre bleue, la paella de rouget. | Adel Fecih

Les paellas à partager: au coquelet bio confit, safran, fumé au bois de vigne (75 euros); au poulpe grillé, encre de seiche et aïoli (70 euros); à l'anguille fumée, safran, lard et feuilles d'algue (70 euros); au lapin rôti, herbes et escargots à l'ail (80 euros), au rouget, tomates rôties et broccolini (95 euros)…

Au restaurant La Chambre bleue, la paella de lapin, herbes et escargots à l'ail. | Adel Fecih

Les spécialités espagnoles: le loup de mer, tombée de feuilles de blette, pommes de terre (39 euros); le filet de bœuf normand, beurre maître d'hôtel, purée (50 euros); la presa de porc, pommes de terre, salade (55 euros); le homard bleu breton, pommes paille, beurre blanc et caviar (160 euros): le filet de Saint-Pierre croûte de beurre, asperges blanches, huile d'olive et sauce au champagne (67 euros)...

Au restaurant La Chambre bleue, le loup. | Adel Fecih

À partager: le quartier de chevreau de lait cuit à basse température (105 euros); le T-bone de thon cuit sur la braise, salade et frites (90 euros); le turbot entier (13 euros les 100 grammes)…

Au restaurant La Chambre bleue, le turbot entier. | Adel Fecih

Les desserts: le tout chocolat (18 euros); le flan de crème royale au caramel (16 euros); le cheesecake aérien truffé à partager (27 euros); la fraîcheur d'Andalousie, pistaches, orange et sorbet thé à la menthe (18 euros); l'ananas rôti à la braise, crème passion, sorbet mangue et poivre de Timut (16 euros); la brioche en cocotte, crème de Jerez, chantilly et glace à partager (25 euros)...

Au restaurant La Chambre bleue, la brioche en cocotte. | Adel Fecih

Ouvert tous les jours au petit déjeuner, déjeuner et dîner. L'étoile Michelin serait la bienvenue.

Le Delano Bar

Il ouvre ses portes chaque jour dès 16h aux hôtes comme aux visiteurs de passage pour leur proposer des cocktails, autres boissons et tapas.

Le Delano Bar. | Gaëlle Le Boulicaut

Fief du chef barman Kevin Eteo Mba, le Delano Bar signe une première carte festive et élégante. Pour accompagner les précieux liquides, il propose des mets à partager: huîtres, caviar, lobster roll (sandwich au homard), houmous, tarama et autres gourmandises veggies préparées à la minute.

Pas de fermeture.

La Chambre bleue, Maison Delano. 4, rue d'Anjou 75008 Paris. Tél.: 01 83 96 88 70. Prix moyen à la carte 60 euros. Chambres à partir de 800 euros.

Une junior suite à l'hôtel Maison Delano. | Gaëlle Le Boulicaut